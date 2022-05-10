Как предприниматели помогают регионам

Валерия ПЕТРОВА © Вечерние ведомости

Большинство считает, что богатые люди не занимаются благотворительностью. А даже если и помогают, то в основном москвичам. Однако это не так. Многие предприниматели из разных уголков страны финансово поддерживают местные социальные проекты и оказывают помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. В этом материале мы расскажем о таких бизнесменах подробно.Воронежец Евгений Хамин начал предпринимательскую деятельность в 1993 году. Помимо того что он занимает должность генерального директора «Группы компаний Хамина», он ещё основатель и учредитель «Центра социальных проектов». Организация помогает тяжелобольным детям, детским медучреждениям, сиротам, а также малообеспеченным семьям, инвалидам и беременным женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. Кроме этого, фонд организовывает спортивные общегородские мероприятия, заботится о ветеранах, финансирует строительство храмов, занимается благоустройством города и многими другими добрыми делами. Ещё проводит юридические консультации и помогает решить вопросы качества медицинского обслуживания. Всё это – за счёт личных средств Евгения Николаевича.В фонд каждый месяц поступает около 25 обращений, и ни одна просьба не остаётся без внимания. За свои добрые дела Евгений Хамин стал победителем областного конкурса «Лидер года – 2011» в номинации «Социальная ответственность», а в 2015 году был награждён почётным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».А вот предприниматели из Екатеринбурга, учредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский в 2020 году открыли бесплатную столовую. Те, кто оказался в сложной ситуации, могут прийти в кафе и заказать себе обеденную порцию. Суп, мясное/рыбное блюдо, чай, хлеб – всё это пробуют гости заведения. Согласно статистике, сотрудники обслуживают около 950 человек ежедневно. Кроме того, в столовой также можно получить юридическую и психологическую помощь.Этот благотворительный проект обошёлся бизнесменам в 35 миллионов рублей. Согласитесь, не каждый способен пожертвовать такой огромной суммой.Предпринимателю, председателю Совета директоров ИД «Аргументы недели» Вячеславу Тимошенко также не чужда благотворительность. Он постоянно реализует программы помощи детям. По мнению бизнесмена, молодое поколение должно быть образованным и начитанным, ему нужно привить правильные ценности и хорошее образование. Так, например, по инициативе предпринимателя была выпущена серия книг о войне под названием «Диалог поколений». Там собраны интервью с фронтовиками – лётчиками, танкистами, пехотинцами, медсёстрами, партизанами, узниками концлагерей. Журналисты на протяжении 10 лет встречались с ветеранами, брали у них интервью, чтобы каждый мог узнать историю героев из первых уст.Тимошенко организовал бесплатное распределение книг «Диалог поколений» школам, вузам, библиотекам, музеям десятков регионов страны. «Они для подрастающего поколения. Для тех, кто уже не сможет поговорить с ветеранами. Фронтовиков и очевидцев войны остались единицы. Но мы не имеем права забывать об их подвиге. И ребята должны понять это сами. Войну трудно представить по рассказам учителей или по страницам учебников. Другое дело – услышать или прочитать воспоминания тех, кто её пережил», – объяснил свой замысел меценат.