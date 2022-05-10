Как предприниматели помогают регионам

13.16 Четверг, 19 мая 2022
Пермь: общество
Большинство считает, что богатые люди не занимаются благотворительностью. А даже если и помогают, то в основном москвичам. Однако это не так. Многие предприниматели из разных уголков страны финансово поддерживают местные социальные проекты и оказывают помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. В этом материале мы расскажем о таких бизнесменах подробно.

Воронежец Евгений Хамин начал предпринимательскую деятельность в 1993 году. Помимо того что он занимает должность генерального директора «Группы компаний Хамина», он ещё основатель и учредитель «Центра социальных проектов». Организация помогает тяжелобольным детям, детским медучреждениям, сиротам, а также малообеспеченным семьям, инвалидам и беременным женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. Кроме этого, фонд организовывает спортивные общегородские мероприятия, заботится о ветеранах, финансирует строительство храмов, занимается благоустройством города и многими другими добрыми делами. Ещё проводит юридические консультации и помогает решить вопросы качества медицинского обслуживания. Всё это – за счёт личных средств Евгения Николаевича.

В фонд каждый месяц поступает около 25 обращений, и ни одна просьба не остаётся без внимания. За свои добрые дела Евгений Хамин стал победителем областного конкурса «Лидер года – 2011» в номинации «Социальная ответственность», а в 2015 году был награждён почётным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

А вот предприниматели из Екатеринбурга, учредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский в 2020 году открыли бесплатную столовую. Те, кто оказался в сложной ситуации, могут прийти в кафе и заказать себе обеденную порцию. Суп, мясное/рыбное блюдо, чай, хлеб – всё это пробуют гости заведения. Согласно статистике, сотрудники обслуживают около 950 человек ежедневно. Кроме того, в столовой также можно получить юридическую и психологическую помощь.

Этот благотворительный проект обошёлся бизнесменам в 35 миллионов рублей. Согласитесь, не каждый способен пожертвовать такой огромной суммой.

Предпринимателю, председателю Совета директоров ИД «Аргументы недели» Вячеславу Тимошенко также не чужда благотворительность. Он постоянно реализует программы помощи детям. По мнению бизнесмена, молодое поколение должно быть образованным и начитанным, ему нужно привить правильные ценности и хорошее образование. Так, например, по инициативе предпринимателя была выпущена серия книг о войне под названием «Диалог поколений». Там собраны интервью с фронтовиками – лётчиками, танкистами, пехотинцами, медсёстрами, партизанами, узниками концлагерей. Журналисты на протяжении 10 лет встречались с ветеранами, брали у них интервью, чтобы каждый мог узнать историю героев из первых уст.

Тимошенко организовал бесплатное распределение книг «Диалог поколений» школам, вузам, библиотекам, музеям десятков регионов страны. «Они для подрастающего поколения. Для тех, кто уже не сможет поговорить с ветеранами. Фронтовиков и очевидцев войны остались единицы. Но мы не имеем права забывать об их подвиге. И ребята должны понять это сами. Войну трудно представить по рассказам учителей или по страницам учебников. Другое дело – услышать или прочитать воспоминания тех, кто её пережил», – объяснил свой замысел меценат.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Валерия ПЕТРОВА © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На Урале и в Сибири в результате природных пожаров погибли 16 человек
10 мая 2022
Свердловчане начали получать новое пособие на детей
12 мая 2022
В школах Екатеринбурга появятся профильные классы для программистов
18 мая 2022
Реконструкция Каменного моста в Екатеринбурге начнется в 2024 году
13 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:31 Житель Прикамья совершил две кражи за одну ночь
13:23 В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского
13:08 В Перми отметят День славянской письменности и культуры
09:39 После вмешательства судебных приставов ООО «Порт Пермь» погасило задолженность
13:20 Остановку «Кинотеатр «Кристалл» в Перми временно перенесут
13:14 Химики Пермского Политеха нашли способ очистки воды с помощью продуктов нефтепереработки
13:09 Жительница Прикамья задержана с поддельным водительским удостоверением
12:59 «Горьковка» открыла выставку к Международному дню музеев
09:56 В Чусовом укрывателю особо тяжкого преступления ограничена свобода за уклонение от уплаты уголовного штрафа
15:51 Филипп Чижевский проведет мировую премьеру в Пермской опере
14:15 ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн хвойных деревьев
14:09 Жителя Прикамья обвиняют в заведомо ложном доносе
13:53 Пермь примет Суперфинал «Золотой шайбы»
09:59 В Прикамье перспектива уголовного преследования стала для директора ООО стимулом для погашения долгов
16:36 На Пермском центральном кольце обустраивают остановку «Кабельная»
12:47 В Перми появится памятник Александру II
12:09 В Перми проходит аукцион на три участка под многоквартирные дома
10:46 Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I
09:30 В Пермском крае банку грозит штраф за неправомерное списание денежных средств
14:01 В Перми пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»
13:47 В пермском киноцентре «Премьер» – месяц Джима Джармуша
Все новости
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
11:05 Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
10:00 РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
09:09 Канада запретила въезд в страну тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Путину
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK