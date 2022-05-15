Традиции духовности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

У этого учебного учреждения славная биография. Первый учебный день состоялся в мусульманском колледже (тогда он назывался медресе) 10 июня 1998 года, в то время он располагался на улице Пермской (бывшей ул. Кирова). В 2001 году колледж переехал на улицу Екатерининскую, 62в, в здание муфтията. А в 2008 году колледж получил помещения на трёх этажах в здании на ул. Уральской, 81, где располагается и сейчас.Просторное помещение выделила городская администрация, за что мусульманская община очень благодарна. Так что в следующем году исполнится 25 лет деятельности этого духовного образовательного и просветительского учреждения.За прошедшие годы колледж подготовил сотни дипломированных местных кадров священнослужителей и преподавателей основ Ислама. Часть выпускников продолжили обучение в высших исламских учебных заведениях Уфы и Казани. За годы плодотворной деятельности на пути служения Исламу колледж стал настоящим духовным и просветительским центром. Это отмечают все, кто учился и учится в колледже, кто не раз проходил здесь курсы повышения квалификации, местные прихожане, те, кто с большим желанием приходит сюда на религиозные праздники, лекции, семинары.Преподаватели вместе с директором мусульманского колледжа, муфтием Анваром хазратом Аблаевым стараются сохранить богатые традиции, накопленные за прошедшие годы, и привнести новые методики в процесс обучения. В колледже просторные и светлые учебные классы, много учебной литературы, удобные помещения для совершения омовения и молельная комната. К услугам шакирдов - уютные комнаты для проживания и большая столовая. Обучение, питание и проживание бесплатны. Шакирды за три года проходят обширную учебную программу. За последние годы она пополнилась новыми темами, авторы-составители адаптировали ее для преподавания основ Ислама, нравственности и чтения Корана в любой махалле, будь то в городе или в деревне.В колледже действует несколько форм обучения - дневная, вечерняя, заочная и курсы повышения квалификации. В течение года, таким образом, процессом обучения охватывается более ста человек.Раньше, в начале духовного возрождения, для колледжа (медресе) не требовалось лицензий на осуществление образовательной деятельности. Сейчас такая лицензия необходима. Сотрудниками РДУМ ПК, преподавателями велась настойчивая работа в этом направлении. Благодаря поддержке администрации губернатора колледжу была оказана помощь в приведении помещений в нормативное состояние. И в марте этого года Пермский мусульманский колледж получил лицензию от Министерства образования и науки Пермского края. Начался очередной этап в его биографии.Об этих фактах из истории Пермского мусульманского колледжа рассказывали участникам Дня открытых дверей муфтий Анвар хазрат Аблаев, заместитель директора мусульманского колледжа по образовательной части Артур хазрат Габдуллин.На день открытых дверей пришли директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина, начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Елена Тякина, заместитель ректора по научной части Пермской духовной семинарии Николай Гоголин, другие официальные лица, приехали делегации из Октябрьского, Чернушинского и других районов.Мероприятие началось с чтения аятов священного Корана. С приветственным словом к участникам обратился муфтий Анвар хазрат Аблаев. Он, как уже было сказано выше, рассказал об истории мусульманского колледжа, высказал слова благодарности краевой и городской администрациям за постоянную помощь в деятельности колледжа. Муфтий подчеркнул важность исламского образования в жизни каждого верующего, роль колледжа в духовном образовании прихожан краевой уммы. Он высказал уверенность, что проведение Дня открытых дверей увеличит число будущих студентов (шакирдов).Выступившие затем Анастасия Субботина и Елена Тякина отметили, что в деятельности краевой и городской администраций вопросы религиозного образования всегда в приоритете, поскольку от степени подготовки священнослужителей, духовности прихожан напрямую зависит духовная атмосфера в общинах. Ведь там, где есть мечети, где прихожане свято соблюдают религиозные традиции, там царит дружба, межнациональное и межконфессиональное согласие. Там никогда не найдут никакой поддержки различного рода экстремистские идеи, приверженцы каких-либо сект.Заместитель ректора по научной части Пермской духовной семинарии Николай Гоголин сказал о важности проведения дня открытых дверей в повышении эффективности учебного процесса. Он высказал уверенность, что студенты мусульманского колледжа и духовной семинарии будут, конечно же, встречаться. Такое дружеское общение пойдёт на пользу, взаимно духовно обогатит молодежь.Участники мероприятия со вниманием выслушали доклады преподавателей основ Ислама из районов. Тема выступления Рамизы Вайсовой - «Ислам и интернет», Мунзии Сахипкаримовой - «Правила чтения Корана (таджвид)», студентки Миляуши Таваповой - «История мусульманского образования Пермского края конца 19-го - середины 20 веков».Обстоятельное знакомство с историей Пермского мусульманского колледжа, преподавателями, с процессом обучения – всё это было в день открытых дверей. А главное - гости смогли прочувствовать саму атмосферу образовательного учреждения. Так что День открытых дверей, конечно же, пойдет на пользу, привлечёт новых студентов в стены колледжа.