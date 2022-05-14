СМО «Салюс» и «Древо жизни»: к трудовому семестру готовы!

12.24 Среда, 18 мая 2022
Пермь: общество
Карина НОХРИНА
В Перми прошло торжественное открытие третьего трудового семестра, в котором приняли участие представители студенческих отрядов Пермского края.

Торжественную церемонию открытия, которая прошла в парке имени Горького, посетили и студенты-медики, бойцы СМО «Салюс», одного из крупнейших медицинских отрядов Пермского края, созданного на базе ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, а также бойцы отряда «Древо жизни».

Студенческий медицинский отряд «Салюс» совсем недавно отметил свой пятилетний юбилей. Отряд пополняется новыми бойцами, активно принимает участие не только в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, но также и в общественной жизни города.

Впереди у ребят-отрядников сессия, а затем их ждет работа в дружной и веселой команде.

«В отряд я пришла в 2018 году, когда поступила на первый курс, – рассказывает комиссар отряда Екатерина Волкова. - Тогда даже не представляла, насколько отряд изменит мою жизнь. Это огромный и опыт и невероятное количество возможностей для самореализации!

Юбилей отряда мы продумывали долго, чтобы концерт был интересен не только отрядникам, но и представителям университета. Мы постарались полностью раскрыть дух отряда в своих творческих номерах, чтобы показать любовь к труду, отряду и Родине. Впереди много планов, ещё столько нужно сделать. Но мы уверены, что вместе у нас всё получится!»

Напоминаем, студенческие отряды существовали еще со времен СССР. Тогда они назывались Всесоюзные студенческие строительные отряды. Это была реализация программы ЦК ВЛКСМ, в ходе которой формировались трудовые коллективы, состоящие из студентов, для добровольной работы в свободное от учебы время.

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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