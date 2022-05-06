Пермские школьники и студенты приняли участие в Георгиевском субботнике

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

8 мая на Егошихинском некрополе прошел молодежный Георгиевский субботник, посвященный памяти георгиевских кавалеров и защитников Отечества, в разные годы сражавшихся за независимость России. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и прошедшему накануне дню святого Георгия Победоносца – небесного покровителя русских воинов.В субботнике приняли участие студенты пермских вузов и представители отряда поискового движения России при музее пермской школы №132 «Непобежденный Гангут» во главе со своим руководителем – учителем истории и обществознания Натальей Кузнецовой.После «Урока мужества» был убран мусор у саркофага героя Отечественной войны 1812 года Н.А. Теплова. Затем участники субботника направились в другой конец старинного некрополя, где провели уборку у другого памятника, но уже посвященного первой мировой войне. Он находится рядом с местом погребения георгиевского кавалера Г.О. Гакена, погибшего в 1914 году.По окончании субботника к саркофагу Н.А. Теплова и памятнику героям первой мировой войны были возложены цветы.Добавим, что святой Георгий Победоносец, которого в России называли Егорий, многие века считался небесным покровителем русского воинства. Известно также «чудо Георгия о змие» – подвиг святого, убивающего змея.По преданию, Георгий был римским воином, принявшим христианство и погибшим за свою веру в 303 году от Рождества Христова, во времена Великого гонения на христиан.До революции культ святого Георгия Победоносца в России был весьма распространен. В честь него возводили храмы и монастыри, давали название площадям и улицам городов. Праздник в честь святого назывался Егорьев день и отмечался два раза в год: 6 мая и 9 декабря по новому стилю. Были и награды: орден Святого Георгия и Георгиевский крест, которым награждали за заслуги русских воинов, проявивших себя на поле брани.Немногие знают, что среди советских военачальников, одержавших победу в Великой Отечественной войне, также было немало георгиевских кавалеров, служивших еще в старой царской армии. К ним относится, например, Г.К. Жуков, участвовавший в первой мировой войне в звании унтер-офицера и получивший Георгиевский крест III степени.Напомним, это далеко не первый Георгиевский субботник в истории Перми. Как рассказал историк и председатель клуба «Пермский краевед» Владимир Гладышев, подобные субботники проводились еще в начале 2000-х годов.«Традиция Георгиевских праздников, (их еще называли кавалерскими) появилась в городах Российской империи на второй год первой мировой войны, – комментирует Владимир Федорович. – Накануне первого кавалерского праздника в 1916 году «Пермские губернские ведомости» пригласили всех желающих на молебствие в военной церкви (св. Сергия Радонежского, была построена в 1913 году в память 300-летия Дома Романовых в районе нынешней улицы Островского). После молебна при большом стечении народа на площади между городским (Егошихинским) кладбищем и батальонным двором (неподалеку от военной церкви) состоялся парад войск в составе всех частей Пермского гарнизона.Затем георгиевские кавалеры, раненые и увечные воины были приглашены в театр на бесплатный спектакль. Такими способами пермское общество поднимало боевой дух войск и выражало свои патриотические чувства.В местной печати была введена даже специальная рубрика «Город и Георгиевский праздник».Какие цели ставили при этом? Не только укрепление духа, но и вполне конкретные цели. Пермяки собирали подарки для раненых, пожертвования, ввели стипендии «для детей Георгиевских кавалеров, отличившихся в войне России с Германией (преимущественно уроженцев г. Перми)».Праздник, как оказалось, вскоре приказал долго жить. Колесо истории повернулось совсем в другую сторону. Однако люди, жертвовавшие за Отечество своей жизнью, достойны лучшей участи, они заслужили благодарную память потомков. Так решили пермские краеведы, участники и организаторы городской акции «Общая память».К этой работе охотно подключились также члены Пермского военно-исторического клуба. В Дмитровскую родительскую субботу, когда по православной традиции поминают павших воинов, историки и волонтеры навещают подшефные могилы.Дело осложнялось тем, что военное кладбище периода первой мировой и гражданской войн, а также часовня, стоявшая на этом участке, были уничтожены в 30-е годы. Однако на Егошихинском кладбище сохранилось несколько воинских надгробий, а также фундамент часовни. Ее планируется восстановить с помощью прихожан Всехсвятской («Новокладбищенской») церкви, которой недавно возвращен статус воинского храма.Сохранилось более десятка могил георгиевских кавалеров, и каждый из героев достоин отдельного рассказа. Помимо известных памятников, таких, как саркофаг участника Бородинской битвы майора Николая Теплова, генерала Александра Баранова (ставшего героем произведений М. Осоргина), есть и недавние открытия – имена георгиевских кавалеров, пермяков с героическими судьбами.«В их числе – подпоручик К.А. Калашников (убит в 1916 году), кавалер трех «Георгиев» Е.С. Казаков, матрос с крейсера «Варяг» Данил Чегляев, генерал А.Г. Стрижев, начальник полигона, военпред на Пермских пушечных заводах, убитый в бою в ноябре 1914 года прапорщик Георгий Гакен. И целый ряд других героев, казалось бы, преданных забвению», – отмечает краевед.