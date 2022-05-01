Люди лучше чиновников знают, что они хотят изменить

Владимир Плотников: Все проблемы решаем вместе

11.27 Четверг, 5 мая 2022
Пермь: общество
Екатерина ГАММЕР
ТОС «Парковый-2» охватывает 23 дома, а это более 7 тысяч человек. В местном общественном центре представители домов собираются регулярно - обсуждают насущные вопросы, работу с людьми старшего поколения и молодежью.

Большое внимание уделяют вопросам экологии. Так, в 2017 году благодаря участию в конкурсе социально значимых проектов «Город - это мы» удалось обустроить экологическую тропу «Птицы нашего леса».

- Мы решили создать экологическую тропу, где можно было бы познакомиться с информацией о птицах, которые живут именно в нашем Черняевском лесу, - рассказывает председатель ТОС «Парковый-2» Оксана Кирязова. - Чтобы жители, дети знали наших птиц, понимали, чем их можно подкармливать в холодное время года, а что птицам вредно. Это важно для младших школьников, ребят из детских садов, которые здесь с удовольствием бывают. Выпустили при поддержке нашего депутата Владимира Ивановича Плотникова буклеты о птицах, которые раздаем на детских праздниках.

Благодаря инициативе ТОСа «Парковый-2» и депутатской программе на Желябова, 11 в 2015 году появилась спортивная площадка. Она до сих пор в отличном состоянии - потому что востребована.

Председатель ТСЖ «Желябова, 11» Светлана Чернышова и сама не прочь позаниматься на площадке у дома, и пример детворе подать. А ребят здесь всегда много. Поиграть в футбол, баскетбол, позаниматься на тренажерах приходят и из соседних дворов.

- Площадка пользуется спросом, - рассказывает Светлана. - А раньше здесь была разрушенная коробка - по сути, пустырь. Детей приходит много, но никто ничего не портит. Надо, чтобы такие площадки были в каждом дворе. Это полезное дело - дети заняты, не сидят, уткнувшись в гаджеты. Большинство площадок у нас обустроены по депутатской программе - Владимир Иванович Плотников нам во всем помогает. Хотя есть дома, которые вписались в федеральный проект «Комфортная среда». Дом на Желябова, 17, например, - там и спортивная площадка установлена, и двор отремонтирован полностью, проезжая часть и тротуары. И все задумки собственников учтены!

На прошлой неделе в ТОСе «Парковый-2» побывал депутат Пермской городской Думы по округу №3 Владимир Плотников. С активом ТОСа он обсудил текущие проблемы, участие местных активистов в депутатских программах и городских конкурсах, их вклад в развитие микрорайона. Депутат подчеркнул значимость таких встреч - ведь общественники вносят большой вклад в развитие микрорайонов и города в целом.

- Зачем нужен ТОС? На таких небезразличных людях земля держится, - говорит Владимир Плотников. - Общественники являются своего рода мостиком между жителями и администрацией города - так же, как и депутат. Мы отслеживаем инициативы ТОСов - ведь люди лучше чиновников знают, что им нужно, что они хотят изменить. Так что взаимодействие приводит к хорошему результату. Хотел бы высказать слова благодарности ТОСу за то, что здесь меня всегда поддерживают. Мы работаем в одной команде и вместе делаем все для того, чтобы наш микрорайон стал еще лучше. Много сделано, предстоит еще больше, но вместе мы справимся.

Активисты задали депутату много вопросов, поделились планами. Были и просьбы. Например, есть дворы, которые пока не вошли в программы по благоустройству.

- В следующем году Пермь отмечает 300-летие, на благоустройство города выделяются дополнительные деньги, - рассказал депутат. - Например, будем обустраивать входные тротуары в школах и детских садах. Пока есть возможность, надо ею пользоваться, добиваться, чтобы нашему району уделяли больше внимания. Лет 5-6 назад в городе проводился социологический опрос, и Парковый был назван в числе самых красивых и благоустроенных микрорайонов. Как депутат и как уроженец Паркового я горжусь этим. Сейчас краевая и городская администрация увеличивают финансирование благоустройства, и будет еще лучше. Тем более что нашему району достались очень хорошие подрядчики. У нас даже зимой территории содержатся хорошо. Но чтобы поддерживать чистоту и порядок, нужна и активная позиция жителей. Надо приглашать больше людей на субботники, вовлекать их в благоустройство, в особенности детей. Если ребенок вместе с родителями вышел убирать мусор, он сам уже не будет мусорить, будет понимать: кому-то придется это убирать. Так что с точки зрения мотивации это очень полезно.

Итогами встречи поделилась Оксана Кирязова:

- Здорово, что есть ТОС, где можно пообщаться с председателями советов домов и ТСЖ. Потому что каждый из них видит свою проблему локально - где-то надо ступеньку починить, где-то урну поставить. А серьезные проблемы он решить не может. ТОС, конечно, тоже может не все, но ведь есть еще Лига ТОС! Плюс поддержка депутата. Владимир Иванович - человек, который не просто слушает. Он слышит. А если пообещал - значит, сделает. Ко Дню Победы привез сладкие подарки для наших ветеранов - мы привлекли нашу молодежь, школьников, которые доставляют их ветеранам. Люди старшего поколения благодарны за заботу, а молодежь получает отдачу от того, что могут реально помочь, сделать что-то хорошее.

В планах ТОСа - еще один экологический проект, который при поддержке депутата предполагается реализовать нынешним летом. Всех секретов в ТОСе пока не раскрывают. Но обещают, что проект будет полезен и интересен всем горожанам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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