Любое дело доводить до конца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Округ депутата Пермской городской Думы Владимира Молоковских - в Орджоникидзевском районе. Том самом, где он около 15 лет возглавлял градообразующее предприятие «Камский Кабель». А в Перми он живет уже почти 50 лет.Родился Владимир Молоковских на Дальнем Востоке в семье инженера, жил в коммунальной квартире. Закончил пермский политех. Семейная жизнь сложилась на зависть. По дому, на даче умеет все. Если что-то не получается - обязательно разберется. Воспитал сына, теперь помогает воспитывать внучку, трехлетнюю Дашу. С удовольствием гуляет с ней в любую погоду.Много лет Владимир Молоковских отдал «Камскому Кабелю», в том числе руководил заводом и в трудные времена. Ветераны предприятия до сих пор говорят ему спасибо - за то, что не потерял завод.- Это для меня было самое главное, - говорит депутат. - Да и для тех, кто был до меня и после меня.Чуть раньше он возглавлял другой завод, в Краснокамске. И там тоже оставил о себе добрую память. Смеясь, вспоминает, как секретарша там назвала его «неправильным директором».- Говорит - прежний директор до обеда работал, потом шел домой. А я за день 26 человек принял. А как не принять? Люди же пришли!Он и теперь, будучи депутатом, старается разговаривать со всеми. Тем более что его знают чуть ли не все жители Гайвы, подходят прямо на улице. Вот и возле самого большого дома на Гайве состоялся разговор - люди интересуются судьбой дворовой площадки. Она совсем пришла в негодность, в прошлом году пришлось ее снести. Нужна новая - жители уже и подписи собрали.Этот дом у депутата на особом счету. Здесь почти все жители - кабельщики. В этом году уже в мае во дворе установят новые спортивную и детскую площадки. А на следующий год запланирован ремонт двора, 14 млн рублей уже выделено.Владимир Молоковских с детства привык доводить дело до конца. Он вспоминает:- Когда мне было лет 14-15, родители подарили мне 12-томник Маяковского. Не знаю уж, что им в голову пришло… Просыпаюсь в день рождения, а около дивана, где всегда оставляли подарок, стоят эти 12 томов. Ну, раз подарили, надо читать. Начал через силу, а потом вчитался. Теперь это мой любимый поэт!Вообще к культуре у Владимира Евгеньевича отношение особое. Клубу им. Златогорского в Заозерье он помогает уже несколько лет. Сейчас здесь занимаются 400 ребят - есть и танцы, и театр, и даже цирковое искусство.- За последние 3 года при поддержке депутата мы установили освещение сцены, приобрели звуковое оборудование, - рассказывает руководитель клуба им. Златогорского Милена Царева. - И вот буквально на днях поменяли одежду сцены - приобрели две кулисы, повесили фоновый занавес.Новая жизнь в ближайшее время должна начаться и в ДК им. Чехова. Городская Дума приняла решение о выкупе здания и передаче его в муниципальную собственность. Монументальное здание, построенное в конце 60-х, к счастью, неплохо сохранилось. Поэтому кружкам и секциям будет где разместиться.- Дело здесь не в самой форме собственности, а в том, что муниципальный Дворец культуры уже в силу статуса будет заниматься и театрами, и представлениями, и концертами. Всего этого будет больше.Депутат Молоковских привык ко всему подходить по-хозяйски:- Мы понимаем, что недостаточно просто выкупить объект. Он должен развиваться дальше. Поэтому составлена дорожная карта, по которой предусмотрено, что Дворец полноценно заработает уже в декабре. Тем более что кое-где вложения требуются минимальные. Посмотрите - на аллее возле ДК, чтобы выровнять деревья, достаточно ветки постричь. И будет на подходе ко Дворцу целый проспект!