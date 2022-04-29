Любое дело доводить до конца

Депутат Владимир Молоковских - о жизни и об ответственности перед людьми

11.26 Четверг, 5 мая 2022
Пермь: общество
Александр Фролов
Округ депутата Пермской городской Думы Владимира Молоковских - в Орджоникидзевском районе. Том самом, где он около 15 лет возглавлял градообразующее предприятие «Камский Кабель». А в Перми он живет уже почти 50 лет.

Родился Владимир Молоковских на Дальнем Востоке в семье инженера, жил в коммунальной квартире. Закончил пермский политех. Семейная жизнь сложилась на зависть. По дому, на даче умеет все. Если что-то не получается - обязательно разберется. Воспитал сына, теперь помогает воспитывать внучку, трехлетнюю Дашу. С удовольствием гуляет с ней в любую погоду.

Много лет Владимир Молоковских отдал «Камскому Кабелю», в том числе руководил заводом и в трудные времена. Ветераны предприятия до сих пор говорят ему спасибо - за то, что не потерял завод.

- Это для меня было самое главное, - говорит депутат. - Да и для тех, кто был до меня и после меня.

Чуть раньше он возглавлял другой завод, в Краснокамске. И там тоже оставил о себе добрую память. Смеясь, вспоминает, как секретарша там назвала его «неправильным директором».

- Говорит - прежний директор до обеда работал, потом шел домой. А я за день 26 человек принял. А как не принять? Люди же пришли!

Он и теперь, будучи депутатом, старается разговаривать со всеми. Тем более что его знают чуть ли не все жители Гайвы, подходят прямо на улице. Вот и возле самого большого дома на Гайве состоялся разговор - люди интересуются судьбой дворовой площадки. Она совсем пришла в негодность, в прошлом году пришлось ее снести. Нужна новая - жители уже и подписи собрали.

Этот дом у депутата на особом счету. Здесь почти все жители - кабельщики. В этом году уже в мае во дворе установят новые спортивную и детскую площадки. А на следующий год запланирован ремонт двора, 14 млн рублей уже выделено.

Владимир Молоковских с детства привык доводить дело до конца. Он вспоминает:

- Когда мне было лет 14-15, родители подарили мне 12-томник Маяковского. Не знаю уж, что им в голову пришло… Просыпаюсь в день рождения, а около дивана, где всегда оставляли подарок, стоят эти 12 томов. Ну, раз подарили, надо читать. Начал через силу, а потом вчитался. Теперь это мой любимый поэт!

Вообще к культуре у Владимира Евгеньевича отношение особое. Клубу им. Златогорского в Заозерье он помогает уже несколько лет. Сейчас здесь занимаются 400 ребят - есть и танцы, и театр, и даже цирковое искусство.

- За последние 3 года при поддержке депутата мы установили освещение сцены, приобрели звуковое оборудование, - рассказывает руководитель клуба им. Златогорского Милена Царева. - И вот буквально на днях поменяли одежду сцены - приобрели две кулисы, повесили фоновый занавес.

Новая жизнь в ближайшее время должна начаться и в ДК им. Чехова. Городская Дума приняла решение о выкупе здания и передаче его в муниципальную собственность. Монументальное здание, построенное в конце 60-х, к счастью, неплохо сохранилось. Поэтому кружкам и секциям будет где разместиться.

- Дело здесь не в самой форме собственности, а в том, что муниципальный Дворец культуры уже в силу статуса будет заниматься и театрами, и представлениями, и концертами. Всего этого будет больше.

Депутат Молоковских привык ко всему подходить по-хозяйски:

- Мы понимаем, что недостаточно просто выкупить объект. Он должен развиваться дальше. Поэтому составлена дорожная карта, по которой предусмотрено, что Дворец полноценно заработает уже в декабре. Тем более что кое-где вложения требуются минимальные. Посмотрите - на аллее возле ДК, чтобы выровнять деревья, достаточно ветки постричь. И будет на подходе ко Дворцу целый проспект!

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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