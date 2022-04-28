Владимир Плотников - об идеологии, традициях и воспитании молодежи

11.24 Четверг, 5 мая 2022
Пермь: общество
Александр Фролов
Накануне майских праздников в программе «Лобби-холл» на телеканале «Ветта» состоялся разговор о праздновании Дня Победы, патриотическом воспитании и важности сохранения исторической памяти. На вопросы Станислава Уланова ответил депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников. Ну, а начался разговор с итогов недавнего заседания гордумы и самого резонансного вопроса повестки.

- Владимир Иванович, вопросов на Думе поднимали много - тут и бюджет, и оснащение детских садов, и «умные» остановки. Но прежде всего хочется вернуться к вопросу о платных парковках. Изменилась методика расчета стоимости парковки, принято решение о создании новых видов парковок. Как вы оцениваете эти изменения?

- Жизнь продолжается, наш город развивается, и количество машин растет. И нам все равно нужно решать вопрос о парковках для личного транспорта. Это необходимо, чтобы город не стоял в пробках. Все учреждения у нас в основном в центре, люди приезжают с разных концов города в центр по своим делам, поэтому приходится создавать платные парковки. Теперь в планах - еще и перехватывающие парковки.

Прошедшая зима показала еще одну проблему: люди оставляют на парковках машины, и подрядчики не могут убрать снег. И мы пришли к тому, что необходимо зимой ставить знаки, запрещающие парковку, допустим, по нечетным дням, чтобы в эти дни могла работать техника и убирать парковочные карманы. Тогда у нас не будет коллапса, как в этом году: заездные карманы все в снегу, и убрать их никак не могут.

- Если парковка платная, то это уже муниципальная услуга. Значит, мы, граждане, имеем право требовать, чтобы ее оказывали качественно?

- Конечно, имеем право. Кроме того, добропорядочные граждане возмущаются и теми автовладельцами, которые завешивают номера и не платят. Получается, за одно и то же кто-то платит, а кто-то нет. Сейчас на этом направлении тоже ведется работа.

У нас состоялось заседание думкой комиссии по дорогам и благоустройству, которую я возглавляю, совместно с ГИБДД города Перми. И мы как раз обсуждали все эти темы - о парковках, о безопасности в городе. Потому что если дороги плохо убирают, это создает опасные ситуации. Если покрытие некачественное, на дороге ямы - водители их начинают объезжать, сворачивать, что приводит к столкновениям и другим аварийным ситуациям. Поэтому депутатскому корпусу, администрации города нужно более тесно взаимодействовать с ГИБДД города, делать все, чтобы дороги были качественными и чтобы как можно меньше было аварий.

- Комиссия уже начала весенний этап работы?

- Снег растаял, и мы видим, что дороги в ужасном состоянии. К сожалению, такая картина у нас каждый год. В конце лета дороги в нормативном состоянии, но проходит зима - и опять ямы, колеи. Кстати, колейность образуется за счет шипов, представляете? Они просто протирают покрытие, на светофорах, где машины тормозят и трогаются с места, это особенно заметно. Поэтому состояние дорог нужно контролировать постоянно и вовремя ремонтировать. Сейчас мы ждем конкурсов по выбору подрядчиков. Если администрация вовремя провела конкурсы, подрядчики отремонтировали дороги, то все это отражается на нас. Я считаю, это важно: состояние дорог видят и жители, и гости города.

- Владимир Иванович, на заседании Думы обсуждали доклад о состоянии преступности в городе. Хотел бы остановиться только на одном аспекте. Несмотря на то, что подростковая преступность у нас из года в год имеет тенденцию к снижению, ее уровень остается достаточно высоким. Понятно, что это вопрос комплексный, но все же причины тут не экономические. Это упущения в воспитании. Мы с вами регулярно поднимаем тему патриотического воспитания. Как вам кажется, может быть, нужно менять механизмы и методы, особенно в нынешней ситуации? Искать подход к молодежи, чтобы говорить с ней на одном языке?

- Вы знаете, уже 30 лет как распался Советский Союз, и все эти годы мы не видели, чтобы у нас вообще была какая-то идеология. А когда ее нет - мы видим, что происходит на Украине. Украинцы наши братья, я по-другому не могу их назвать - мы единый народ, мы столько лет были вместе. А после того как политики нас расчленили, там начала развиваться идеология нацизма.

А у нас каждый стал сам по себе. Все мы смотрели на Запад - как там все красиво, как прекрасно живут. И забыли о том, чем мы жили раньше. После распада СССР детям начали говорить: ты должен хорошо учиться, чтобы потом зарабатывать деньги. Если заработал много денег - значит, ты успешный, если не заработал - ты никто. Вот такая идеология. Человек не здоровается с соседями, не поможет бабушке улицу перейти, а если ему надо, то и по головам пройдет, - и это никого не волнует.

Сейчас начали понимать, что важно заниматься воспитанием. Идеология должна быть. Я всегда говорю: патриот - человек, который любит своих родителей, бабушек-дедушек, свой дом, подъезд, улицу, город, страну. Мы должны давать детям больше любви, внимания, воспитывать уважение к своим родителям, к окружающим людям, и тогда все у нас будет хорошо.

А если учить, что самое важное, чтобы у тебя лично все было хорошо… Что для этого нужно получить хорошее образование, потом с его помощью заработать денег и уехать из страны - ничего хорошего не будет. Ребенок не любит свою родину? Это то же самое, что не любить своих родителей. И неважно, кто они, чего добились. У кого-то родители - кинозвезды. А у меня отец был тракторист, в деревне родился, 2 класса образования... А у мамы - 4 класса. Мы с братом по очереди в школу ходили - одни валенки были на двоих, Да и с младшим братом еще надо было кому-то сидеть. Но мои родители были самые лучшие для меня. И лучше моей страны, России - тоже нет! Потому что меня так воспитали. И я воспитываю своих детей так, чтобы они своих родителей считали лучшими. Неважно, успешные они или нет, - это мои родители. И страна моя самая лучшая. Что толку смотреть, что у соседа за забором? Возьмите и наведите порядок в своем дворе. Что нам смотреть на Запад? У нас страна с тысячелетней историей. Давайте наведем порядок в своем доме. И так нам завидуют - у нас огромная, богатейшая страна. А какой народ у нас! Я сейчас не про титульную нацию - про всех нас, россиян.

- Спорт в вашей жизни способствовал воспитанию?

- В моей жизни спорт меня просто поставил на нужные рельсы. Он очень помогает быть патриотом. Когда идут Олимпийские игры, мы всей страной прикованы к телеэкранам, переживаем за наших спортсменов. И когда поднимается наш флаг, звучит гимн, мы с гордостью говорим: «Наши выиграли!» Конечно, это объединяет.

Ребята, которые занимаются спортом, борются за свою команду - это тоже воспитывает любовь к своей стране. Это очень сильно.

- Вы являетесь вице-президентом Федерации дзюдо России, которая в этом году отмечает 50-летие. Какие планы?

- Мы планируем в конце года провести Кубок СССР, чтобы все республики, которые входили в состав этой страны, могли принять участие. Потому что 50 лет - это именно советскому дзюдо. И пусть бы приехали команды из всех 15 республик. Получится настоящий праздник. Думаю, что мы его проведем в Москве. И все у нас получится. Спортсмены все друг друга уважают, многие за сборную Советского Союза столько времени провели на общих сборах, на турнирах, защищая честь нашей общей страны.

- Приближается День Победы - главный праздник нашей страны.

- Да. Если не ухудшится эпидемиологическая обстановка, в Перми пройдет парад, шествие «Бессмертного полка» - это очень хорошее начинание, направленное на воспитание патриотизма, когда внуки, правнуки понесут портреты дедов. К сожалению, ветеранов уже осталось мало. Для них приготовят места на трибуне. Город уже украшен, во всех районах пройдут мероприятия. Такие праздники очень важны, особенно для молодежи. Им нужно больше рассказывать, объяснять, что было, как было. Потому что мировое сообщество, к сожалению, сейчас пытается извратить историю. Нужно, чтобы наши российские дети понимали, насколько важной была эта победа для нашей страны, какой ценой она досталась.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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