Пермская городская Дума одобрила стратегический документ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Апрельское заседание Пермской городской Думы вновь прошло в очном формате. Основное внимание депутаты уделили таким резонансным темам, как новое положение о парковках общего пользования и изменения в городские Правила благоустройства. Также значимыми вопросами повестки стали безопасность и текущий бюджет города.В рамках «Часа депутата» были представлены доклады прокурора города Перми Виталия Дымолазова о состоянии законности и начальника Управления УМВД России по городу Перми Станислава Кравченко об итогах деятельности ведомства за 2021 год.По словам Виталия Дымолазова, в 2021 году количество обращений превысило 26,5 тысячи. Жителей города волновали проблемы соблюдения жилищных, трудовых и социальных прав, защиты прав несовершеннолетних. На основании обращений граждан, а также анализа нормативных документов, принятых Думой, прокуратура предложила городским властям выделить дополнительное финансирование на снос расселенных аварийных многоквартирных домов, а также на выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, по которым приняты решения об изъятии земельных участков. Особое внимание необходимо обратить на защищенность объектов образования, культуры и спорта.Станислав Кравченко рассказал, что за 2021 год количество преступлений увеличилось на 8%, однако снизилось число преступлений против личности. Благодаря совместной работе Госавтоинспекции и органов местного самоуправления снижается количество мест концентрации ДТП.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поблагодарил докладчиков, а также отметил положительную динамику по ряду показателей:- Это совместный результат правоохранительных органов и городских властей. Тем не менее, есть сферы, где нам необходимо усилить работу.Прямое отношение к вопросам безопасности имеет состояние дорожной сети города. Накануне пленарного заседания депутатская рабочая группа по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства обсудила положение дел. Активное участие в работе приняли представители ГИБДД города.Как рассказал руководитель рабочей группы депутат Владимир Плотников, темой обсуждения стало влияние плохого зимнего содержания дорог, некачественной уборки снега на безопасность движения в городе. Представители мэрии на заседании группы отмечали, что нынешней зимой по результатам контрольных выездов подрядчикам были предъявлены штрафы на общую сумму 21 млн рублей. Сэкономленные средства направлены на благоустройство.- Мы пришли к выводу, что администрации Перми, депутатскому корпусу и ГИБДД нужно больше взаимодействовать в этой сфере, - отметил Владимир Плотников. - Есть проблемы с очисткой заездных карманов: люди надолго оставляют машины, из-за чего подрядчики не могут убрать снег. Рабочая группа предложила для решения проблемы устанавливать дорожные знаки, которые будут запрещать стоянку в те периоды, когда подрядные организации ведут уборку снега.На планарном заседании депутаты инициативу поддержали.Депутаты утвердили Положение и Методику расчета стоимости платных парковок. Основные изменения в Положение заключаются во введении нового типа парковок – плоскостных парковок, а также новых типов и периодов действия абонементов, в уточнении периодичности и порядка проведения мониторинга занятости парковочных мест.По новой методике при высокой загруженности парковочных мест цена поднимается на 10 рублей. Это позволит выделить подзону платной парковки со стоимостью 30 рублей в час. Почасовая оплата стоянки автомобиля на плоскостных и перехватывающих парковках будет соответствовать тарифу при парковке вдоль проезжей части. Оплата за пользование плоскостной парковкой будет производиться за каждый час, но не более стоимости 6 часов в дневное время. В результате оставить автомобиль на весь рабочий день будет дешевле, чем на парковке вдоль проезжей части.Перехватывающую парковку предлагается сделать еще дешевле. Там максимальная плата за парковку днем будет ограничена стоимостью 4 часов. Полномочия по реализации мероприятий по созданию плоскостных парковок закреплено за департаментом дорог и благоустройства.Депутат Алексей Оборин поинтересовался, какое количество мест будет создано на перехватывающих парковках. Как пояснил замглавы администрации Дмитрий Галиханов, это будет ясно после того, как будет точно определена схема расположения таких парковок.Депутат Арсен Болквадзе предложил создать рабочую группу для детальной проработки дальнейших действий: «Необходимо оценить расходы на обустройство стоянок, обозначить конкретные сроки». Коллеги поддержали это предложение.Депутат Сергей Медведев поинтересовался, как изменится стоимость и сроки действия абонементов. «У нас есть период действия абонементов. На 20 рабочих дней – со скидкой 20%, на 21-40 рабочих дней – со скидкой 25%, более 40 дней – со скидкой 30%. Сейчас действует только абонемент на полмесяца. С принятием новой методики могут появиться абонементы на два и три месяца», - уточнил Дмитрий Галиханов.Таким образом, согласно проекту, в городе должны появиться два новых вида муниципальных стоянок - плоскостные и перехватывающие. Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов прокомментировал:- Если мы говорим о перехватывающих парковках, то планируется, что они будут находиться за пределами зоны платной парковки. Предусмотрены они для того, чтобы жители нашего города, которые приезжают в центр из отдалённых и спальных районов, могли припарковать свои транспортные средства на этих перехватывающих парковках. Плоскостные же, напротив, должны располагаться в пределах платной зоны. Такие специальные территории, в отличие от заездных карманов вдоль дорог, подойдут для стоянки автомобилей на весь рабочий день. Оба вида стоянок создаются для того, чтобы автовладельцы могли оставлять свои машины и двигаться дальше на общественном транспорте или просто пешком. К слову, плата здесь будет меньше, чем на стандартных парковках.Дмитрий Малютин подчеркнул:- Наша задача – сделать центр Перми доступным для горожан, и без создания внеуличных и перехватывающих парковок полноценно ее не решить. Этот вопрос мы обсуждаем давно, пора переходить к делу.Предложение депутатов о создании рабочей группы для дальнейшей проработки проекта внесено в протокол. Работа над проектом будет продолжена.Напомним, мэрия представила депутатам свой проект поправок в Правила благоустройства на мартовском пленарном заседании. Огромный документ, содержащий множество подробностей и деталей, вызвал бурное обсуждение. Особенно депутатов заинтересовали снижение требований к содержанию дорог низших категорий и чрезмерные требования к параметрам входных групп домов, дворовых территорий, объектам озеленения. Так что к проекту вполне ожидаемо поступило 189 поправок. 186 из них были одобрены профильным комитетом.Результаты его работы представил коллегам Максим Спиридонов. В ходе обсуждения из проекта решения были исключены положения, касающиеся определения характеристик эксплуатационных категорий и уровней содержания автодорог, искусственных дорожных сооружений, объектов озеленения общего пользования, критериев принятия решения о размещении аттракционов и нестационарных объектов на объектах озеленения общего пользования.Исключены как требующие доработки положения о сбросах системы ливневой канализации при аварийных ситуациях. Уточнены требования по срокам проверки оборудования спортивных площадок. Исчезли из документа понятия, не имеющие правовой определенности, типа «коворкинга» и «малых общественных пространств».Уточняются перечень элементов благоустройства мест погребения, требования к остановочным пунктам и элементам их благоустройства, внешнему виду сезонных кафе. Корректируются положения, касающиеся объектов благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, в том числе избыточные требования к цветовому решению элементов.- Правила благоустройства - это стратегический документ, - напомнил председатель комитета по пространственному развитию и благоустройству Михаил Черепанов. - Его главная задача - сделать город комфортным, чистым и безопасным. Принятый документ - «живой» и рабочий, и он будет меняться в соответствии с требованиями времени.