Пять лет на страже здоровья пермяков
Студенческий медицинский отряд «Салюс» отметил юбилей
Пермь: общество
Алексей БРОДНИКОВ
Праздничное мероприятие, посвященное значимой дате, прошло 26 апреля в актовом зале главного корпуса ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.
На нем присутствовали исполняющий обязанности ректора ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Минаева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Д.Г. Токмаков, представители деканатов, регионального отделения Пермского края, бойцы из дружественных штабов ПНИПУ, ПГГПУ, а также штаба города Березники.
После приветственных слов Н.В. Минаевой и Д.Г. Токмакова начался небольшой праздничный концерт, тщательно подготовленный молодыми медиками. Бойцы исполняли авторские песни и танцевальные номера. После этого состоялось торжественное вручение благодарственных писем за вклад в развитие СМО «Салюс» тем, кто помогал отряду на протяжении пяти сложных и ответственных лет, которые стали испытанием для ребят, закалили их характер, научили работать в команде и помогать друг другу.
В эти годы ребята из «Салюс» активно помогали своим старшим товарищам, работая в качестве санитаров в «красных» ковидных зонах, ведя борьбу с новой коронаровирусной инфекцией.
Напомним, СМО «Салюс» основан 26 апреля 2017 года на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Он стал первым студенческим медицинским отрядом Пермского края.
На нем присутствовали исполняющий обязанности ректора ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Минаева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Д.Г. Токмаков, представители деканатов, регионального отделения Пермского края, бойцы из дружественных штабов ПНИПУ, ПГГПУ, а также штаба города Березники.
После приветственных слов Н.В. Минаевой и Д.Г. Токмакова начался небольшой праздничный концерт, тщательно подготовленный молодыми медиками. Бойцы исполняли авторские песни и танцевальные номера. После этого состоялось торжественное вручение благодарственных писем за вклад в развитие СМО «Салюс» тем, кто помогал отряду на протяжении пяти сложных и ответственных лет, которые стали испытанием для ребят, закалили их характер, научили работать в команде и помогать друг другу.
В эти годы ребята из «Салюс» активно помогали своим старшим товарищам, работая в качестве санитаров в «красных» ковидных зонах, ведя борьбу с новой коронаровирусной инфекцией.
Напомним, СМО «Салюс» основан 26 апреля 2017 года на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Он стал первым студенческим медицинским отрядом Пермского края.
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