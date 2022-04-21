Пять лет на страже здоровья пермяков

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Праздничное мероприятие, посвященное значимой дате, прошло 26 апреля в актовом зале главного корпуса ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.На нем присутствовали исполняющий обязанности ректора ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Минаева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Д.Г. Токмаков, представители деканатов, регионального отделения Пермского края, бойцы из дружественных штабов ПНИПУ, ПГГПУ, а также штаба города Березники.После приветственных слов Н.В. Минаевой и Д.Г. Токмакова начался небольшой праздничный концерт, тщательно подготовленный молодыми медиками. Бойцы исполняли авторские песни и танцевальные номера. После этого состоялось торжественное вручение благодарственных писем за вклад в развитие СМО «Салюс» тем, кто помогал отряду на протяжении пяти сложных и ответственных лет, которые стали испытанием для ребят, закалили их характер, научили работать в команде и помогать друг другу.В эти годы ребята из «Салюс» активно помогали своим старшим товарищам, работая в качестве санитаров в «красных» ковидных зонах, ведя борьбу с новой коронаровирусной инфекцией.Напомним, СМО «Салюс» основан 26 апреля 2017 года на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Он стал первым студенческим медицинским отрядом Пермского края.