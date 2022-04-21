Пять лет на страже здоровья пермяков

Студенческий медицинский отряд «Салюс» отметил юбилей

15.57 Пятница, 29 апреля 2022
Пермь: общество
Алексей БРОДНИКОВ
Праздничное мероприятие, посвященное значимой дате, прошло 26 апреля в актовом зале главного корпуса ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.

На нем присутствовали исполняющий обязанности ректора ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Минаева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Д.Г. Токмаков, представители деканатов, регионального отделения Пермского края, бойцы из дружественных штабов ПНИПУ, ПГГПУ, а также штаба города Березники.

После приветственных слов Н.В. Минаевой и Д.Г. Токмакова начался небольшой праздничный концерт, тщательно подготовленный молодыми медиками. Бойцы исполняли авторские песни и танцевальные номера. После этого состоялось торжественное вручение благодарственных писем за вклад в развитие СМО «Салюс» тем, кто помогал отряду на протяжении пяти сложных и ответственных лет, которые стали испытанием для ребят, закалили их характер, научили работать в команде и помогать друг другу.

В эти годы ребята из «Салюс» активно помогали своим старшим товарищам, работая в качестве санитаров в «красных» ковидных зонах, ведя борьбу с новой коронаровирусной инфекцией.

Напомним, СМО «Салюс» основан 26 апреля 2017 года на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Он стал первым студенческим медицинским отрядом Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге коммунисты поздравят друг друга с днём рождения Ленина автопробегом
21 апреля 2022
Для студентов Уральского федерального университета появится стипендия имени Набойченко
22 апреля 2022
В Екатеринбурге пройдет художественный мастер-класс для детей с особенностями развития
21 апреля 2022
На концерте 9 мая в Екатеринбурге выступят Полина Гагарина и группа «Любэ»
25 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:01 Полпред президента Игорь Комаров вручил главный приз фестиваля «Театральное Приволжье» пермскому театру «17-я Скрипка»
14:45 Пермский Политех улучшил показатели в международном рейтинге университетов
14:32 Пермская сборная по воздушной акробатике привезла медали всероссийского турнира
14:20 По итогам первого квартала Росреестр в Прикамье зафиксировал рост продаж квартир в новостройках
11:00 Выпускники школ Прикамья могут стать студентами по целевому набору «Уралкалия»
09:55 Более 18 млн рублей взыскано судебными приставами с пермской организации, не исполнившей условия договоров
17:23 Глава «Союзмультфильма» рассказала, как оградить детей от опасного видеоконтента
12:08 В Перми возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемого в совершении смертельного ДТП и угона
11:55 Исследователи из Пермского Политеха нашли способ предотвратить разрушение дорог
11:48 2 и 3 мая «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
11:43 В Прикамье более 7 тысяч собственников недвижимости официально оформили свои права в Росреестре
11:34 Судебные приставы сохранили прожиточный минимум более чем двум тысячам прикамцев
11:38 В Прикамье продлены антикоронавирусные ограничения
11:30 Пермяки на полтора года попрощались с Большим залом Пермской филармонии
11:26 В Прикамье стартовали профилактические визиты инспекторов Росреестра
11:04 Многих пермяков за границу не пустят долги
17:39 Опрос: жители западных стран против военного конфликта с Россией
12:49 О том, что запись об ипотеке погашена, собственника недвижимости уведомит Росреестр
12:41 Пермяков приглашают на ярмарку выходного дня
12:16 Пьяная жительница Прикамья угнала «Ладу Гранту»
12:05 «Горьковка» представит книгу о геокультурном брендинге
Все новости
18:07 Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая отменила концерт в Омске
15:56 Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
15:14 Голикова сообщила, что в России 681 тысяча официально зарегистрированных безработных
14:38 В Госдуме предложили штрафовать за демонстрацию «альтернативного флага» России
14:00 Сайт издания «Новая газета. Европа» заблокирован по требованию генпрокуратуры
13:18 В СЖР изучают предложение сенатора Росселя о новых ограничениях для работы СМИ
12:37 Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства WikiArt
12:06 Росавиация продлила ограничения полётов в 11 аэропортов до 7 мая
11:42 Сенатор Россель предлагает запретить использовать СМИ «для субъективной внесудебной оценки действий граждан»
11:00 В Госдуме предлагают штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ
10:34 Депутат Госдумы Ямпольская предлагает признать иноагентами артистов, которые годами критикуют Россию и ее народ
09:31 «Интерфакс»: суд решил освободить досрочно экс-главу Минэкономразвития Улюкаева
18:19 В Ишиме крупный пожар в торгово-выставочном центре
17:32 В Саратовской области во время учебного полета потерпел крушение вертолет
17:00 VK покупает у «Яндекса» агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен»
16:07 Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
15:02 В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался
13:13 Турчак: в России 600 тысяч сотрудников иностранных компаний ушли в простой или под риском увольнения
12:18 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% с 1 мая
11:23 Росздравнадзор: ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию
10:32 Экс-глава Сахалина осужден на 15 лет колонии по второму уголовному делу о коррупции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK