Возвращение святыни

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

24 апреля, в светлый праздник Пасхи, прошло первое почти за 100 лет богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Службу провел глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.«Сколько времени уже этот храм плачет, что он не по существу исполняет свои обязанности, - прокомментировал событие митрополит Мефодий. - Но думаю, что время все равно идет, потому что преодолеть Бога человеку невозможно».На богослужении присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой баскетбольной лиги ВТБ Сергей Кущенко, депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян, представители православного духовенства, верующие.Спасо-Преображенский кафедральный собор пока не может вместить всех желающих. Хотя он официально возвращен церкви, основной частью помещений на правах аренды продолжает пользоваться Пермская художественная галерея.В этом году часть фондов переехала в новое хранилище в специально отремонтированном здании на Окулова, 75. Постоянная экспозиция и основные фонды (более 52 тысяч единиц хранения) остаются на прежнем месте до завершения строительства нового здания галереи на заводе Шпагина. Но освобожденные два зала хранения с отдельным входом Пермская епархия может использовать для проведения служб.Храм, который является одним из самых значимых памятников архитектуры Перми, был заложен в 1798 году и завершен к 1832 году. Над возведением и реконструкцией собора трудилась целая плеяда отечественных архитекторов: И.И. Свиязев, П.Т. Васильев, Ф.М. Росляков и другие. Приложили свою руку к формированию фасада и другие известные пермские архитекторы - Г.П. Летучий и А.Б. Турчевич. Первый реконструировал собор в 1853 году, второй - в 1892-1895 годах.Помимо славных страниц, в истории святыни есть и трагические. Здесь служил епископ Пермский и Соликамский Андроник (Никольский), принявший мученическую кончину от рук большевиков в июне 1918 года. В ноябре 1930 года в разгар гонений на традиционные религии России, в том числе на православную церковь, президиум Уральского облисполкома вынес постановление о закрытии кафедрального собора в Перми. Позднее в здании разместили художественную галерею и научно-краеведческую библиотеку.Пасхальная служба в соборе в день Светлого Христова Воскресения стала радостным событием для пермяков и представителей церкви. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий поблагодарил губернатора за активное участие в этом начинании, отметив, что это большой праздник для всех прихожан, символ возрождения, обновления и единения, сохранения православных традиций.Дмитрий Махонин подчеркнул, что впереди у храма - добрые перемены: «Сегодняшняя служба в кафедральном соборе открывает новую веху для всех нас. Хочу подчеркнуть, что никаких противоречий относительно использования этого здания быть не может. Оно принадлежит церкви, и здесь должна проходить служба. Сейчас мы вывезли запасники в специально арендованное здание, где созданы все условия для сохранности культурных ценностей. Новое здание галереи будет построено в следующем году, и помещения храма, который не имеет аналогов, будут освобождены. Уникальный деревянный иконостас должен быть полностью открыт, фрески, которые сохранились, - восстановлены. Это величественное здание будет отреставрировано и полностью передано православной церкви, будет служить верующим».Напомним, новую галерею планируется открыть в 2023 году – к 300-летнему юбилею Перми. Здание построят в историческом центре Перми на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». При этом экспозиционные площади увеличатся в 7 раз. Это расширит выставочные возможности и позволит применять современные технологии для сохранения коллекции.Строительство новой художественной галереи идет при поддержке федерального правительства, которое выделило на эти цели 1,75 млрд рублей. Проект находится на особом контроле вице-премьера правительства РФ, председателя оргкомитета «Пермь-300» Дмитрия Чернышенко. Так что уже в следующем году пермяки и гости города увидят шедевры из запасников галереи, которые ранее не выставлялись из-за недостатка места.