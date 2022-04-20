Дело - труба

Михаил КРАСНЫХ © Вечерние ведомости

Труба в нашей истории играет чисто эпизодическую роль. И появится несколько позже. Точнее, даже не труба, а уголовное дело по факту её якобы кражи. А самой трубы как не было, так и нет. Но вот страсти вокруг неё разгорелись нешуточные. И, как водится в таких случаях, нет им конца.А всё начиналось просто и обыденно. Строительная компания ООО «Центр Строй», как и явствует из названия, возводила в селе Култаево Пермского муниципального района многоквартирные дома малой этажности. Всего возвели пять таких, объединённых одним жилищно-строительным кооперативом. Организовали кооператив несколько заинтересованных лиц, в числе которых были генеральный директор ООО «Центр Строй» Ринат Кашипов, директор подрядной организации ООО «Строительное управление № 8» Алсу Кашипова и заместитель генерального директора ООО «Центр Строй», он же по совместительству председатель правления ЖСК Константин Редькин. О реализации проекта договорились ещё в 2017 году. Тогда же Редькин приобрёл у своего знакомого Виктора Кликича земельный участок стоимостью в один миллион рублей. Перепродал его «Центр Строю» за миллион сто тысяч, и строительство началось.Между учредителями ЖСК «Култаево» и строительной организацией действовало строгое правило: Кашипов, строитель по специальности, занимался строительством, а Редькин взял на себя ведение дел кооператива, который зарегистрировал не в пригороде Перми, а по месту своего постоянного жительства в Кировском районе краевого центра. Кооператив не только продавал квартиры по договорам долевого участия, но и выступал инвестором, финансировал строительство. Стоимость работ была рассчитана путём составления локально-сметных расчетов по каждому дому и согласована с инвестором и заказчиком строительства. В общем, ничего криминального, и даже намёка на криминал.Только вот со временем отношения между компаньонами, имевшими в ООО «Центр Строй» паи в равных долях, по пятьдесят процентов каждый, стали портится. ЖСК стал задерживать, а потом и вовсе прекратил финансирование строительства, несмотря на то, что жильё в кооперативе все эти годы продавалось. Тем не менее, выяснилось, что Редькин отказался размещать официальную информацию о деятельности кооператива на его официальном сайте, С начала 2021 года не провёл ни одного собрания членов ЖСК, ни членов правления. Им, оставшимся, неизвестно было, когда и в каких размерах деньги пайщиков поступали на счёт ЖСК и каким образом председатель правления ими распоряжался. Больше того, компаньон вообще исчез из поля зрения, перестал вести претензионную работу с пайщиками ЖСК на предмет устранения недоделок, что вызывало скрытое недовольство управляющей компании. Появилась информация, что он, вопреки Уставу ЖСК и законодательству РФ, взимает с каждого нового члена кооператива 6 тысяч рублей наличным, единолично принимает решения о принятии новых членов кооператива, бесконтрольно распоряжается средствами ЖСК. ООО «Центр Строй», вынужденный продолжать строительство за свой счёт, вполне естественно однажды предъявил кооперативу счёт по долгам за строительство, а самого Редькина, числившегося заместителем генерального директора предприятия, уволили за прогулы.Вот тогда и появилась в нашем деле труба. Точнее, её отсутствие. Почувствовав, что пахнет жареным, Редькин решил переложить всю вину за исчезновение денежных средств и задержку в строительстве на заказчика и генерального подрядчика ООО «СУ-8». Он заявил, что их руководители умыкнули со строительства вентиляционную газовую трубу стоимостью 250 тысяч рублей, а ему как соучредителю строительной организации недоплатили в виде прибыли аж 93 миллиона рублей.Казалось бы, столь серьёзные обвинения должны повлечь не менее серьёзную проверку. Ну, хотя бы, как была высчитана такая огромная сумма убытков только одного дольщика, если строительство ещё не завершено и сальдо не подсчитано? Тем не менее, утверждений бывшего замдиректора оказалось достаточно, чтобы 29 сентября 2021 года отдел МВД России по Пермскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дознаватели даже не удосужились побывать на строительстве, чтобы убедиться в наличии самого события преступления. При этом руководителей фирм заказчика и подрядчика в нарушение статьи 113 УПК РФ подвергли принудительному приводу, пометили в ИВС и даже ходатайствовали в суде об их аресте. Но позже следствие отозвало свой материал из суда и освободило подозреваемых, даже не взяв с них подписки о невыезде. Зато во всех организациях, имеющих отношение к строительству, и лично у их руководителей полиция изъяла всю рабочую, бухгалтерскую, первичную и проектную документацию, что в результате создало препятствия для ввода в эксплуатацию последнего из пяти построенных домов жилищного кооператива. На имущество фигурантов дела, в том числе и членов их семей, был наложен арест.И пока расследование топталось на месте, всплыли факты просто вопиющего нарушения закона со стороны самого председателя ЖСК. Вдруг оказалось, что Редькин «задолжал» тому самому, уже упоминавшемуся бывшему владельцу земельного участка Кликичу огромные деньги. Ибо был обнаружен новый, не зарегистрированный в органах Росреестра Пермского края договор на сумму уже не один миллион рублей за продажу земли, а десять миллионов. И председатель рассчитался с долгом из средств кооператива.Также нашлись покупатели трёх квартир в ЖСК, заплатившие за них пять миллионов рублей не по договорам долевого участия, как требует того закон, а непосредственно Редькину. Эти деньги не были перечислены застройщику на строительство, и судьба их до сих пор неизвестна. Главный инженер управляющей компании «Стройинвест» Д.Н. Харитонов сообщил, что Редькин от лица ЖСК передал несколько паёв на квартиры частному лицу (информация о нём в деле имеется), которое продавало квартиры другим физическим лицам от своего имени. Задержка в сдаче дома привела к жилищному конфликту и к стихийным собраниям пайщиков. И у части из них обнаружились фиктивные протоколы заседаний правления ЖСК, которые на самом деле не проводились. Протоколы же были изготовлены самим Редькиным и переданы гражданам для предъявления в банки с целью получения ипотечных кредитов. А это уже статья 327 УК РФ – подделка документов. Нашли своё подтверждение и нарушения закона со стороны отдела МВД России по Пермскому району в части незаконного привода и задержания руководителей фирм заказчика и подрядчика строительства. Прокуратура Пермского района внесла представление об устранении допущенных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.Все эти факты Кашипов изложил в «собственноручных показаниях» следствию ещё в декабре 2021 года. О том же и тогда же он сообщал в письме в Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю. Но оттуда письмо было перенаправлено сначала в Главное управление МВД по Пермскому краю, далее – в Управление МВД России по городу Перми. И, в конце концов, оказалось на столе у начальника отдела МВД России по Пермскому району. Отдела, с декабря 2021 года не предпринимавшего никаких следственных действий по заявлению Кашипова.Дальше – больше. Прокурор Пермского района установил, что изъятые в ходе следствия документы ООО «Центр Строй» и ООО «СУ-8» ещё осенью прошлого года не были осмотрены, судебно-бухгалтерская экспертиза по обстоятельствам хищения не назначена, допросы производились не следователями, а должностными лицами отдела МВД, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, без отдельных поручений. Выясняемые на допросах обстоятельств не имели отношения к расследуемому делу. Уведомления участников о назначении судебных экспертиз в деле отсутствуют, подозреваемые по делу и их защитники о сроках продления предварительного следствия не уведомляются. Установлено, что представленные Кашиповым следователю «собственноручные показания» о присвоении Редькиным денежных средств ЖСК не рассмотрены. Рапорт об обнаружении признаков преступления не составлен, проверка по сообщению не проведена, решение по сообщению не принято. На «человеческом» языке такие действия называются не только волокитой, но и прессингом подозреваемых лиц и «крышеванием» возможного преступника. А как на юридическом языке?Тем не менее, после этой перепасовки «собственноручным показаниям» Кашипова в отделе полиции дали ход. И в ходе проверки сам Редькин подтвердил, что, цитирую: «сумма по договору купли продажи земельного участка составила миллион сто тысяч рублей с целью избежать составления договоров займа со мной, уменьшения бухгалтерского документооборота… По факту реализации квартиры № 16 в доме по улице Речная, 9, между ЖСК «Култаево» и Габовой Р.В был заключен договор паенакопления… стоимость квартиры оплачена Габовой наличными… Денежные средства переведены ООО «Строительные технологии».Примерно такие же показания Редькин дал и в отношении ещё двух квартир, проданных им лично двум другим физическим лицам по договорам паенакопления в сентябре 2021 года. И везде фигурируют «Строительные технологии», договора заключаются на основе их писем и представленных векселей. Подтверждается практика подобных продаж и пяти другим членам ЖСК. И тоже с нарушением закона. Так, например, на обращение покупательницы жилья в доме по улице Речная, 9 Рамзии Кадыровой (имя и фамилия изменены) в Инспекцию Государственного строительного надзора Пермского края был получен такой ответ: «Согласно требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», привлечение жилищно-строительными кооперативами средств граждан для строительства допускается… ЖСК, получившим разрешение на строительство до 27 сентября 2019 года. ЖСК «Култаево к этой категории не относится… Таким образом, ЖСК «Култаево» в нарушение требований Федерального закона незаконно привлечены ваши денежные средства для строительства вышеуказанного многоквартирного дома… Инспекцией в отношение ЖСК «Култаево» и председателя кооператива К.А. Редькина возбуждены административные производства. Соответствующая информация направлена в правоохранительные органы и органы прокуратуры с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц ЖСК признаков преступлений».- Дело в том, - объясняет ситуацию адвокат Андрей Сачихин, руководитель адвокатского бюро «Сачихин и партнёры», - что с 2019 года никаких договоров паенакопления при строительстве жилых домов быть не может. Сейчас строительство жилья финансируется за счёт собственных средств застройщика, инвестиций в строительство и кредитов. С покупателями жилья заключаются договоры долевого участия. Дольщики по безналичному расчёту перечисляют деньги на специальный банковский счёт. Эти средства гарантированы дольщикам банком. Воспользоваться ими, потратить их на какие-то нужды вплоть до окончания строительства нельзя. Больше того, приём в члены ЖСК возможен только при наличии решения правления ЖСК. Только вот члены правления в письме в прокуратуру свидетельствуют, что никаких решений на этот счёт не принималось. А в выписках из протоколов собраний правления в период с начала 2021 года по сентябрь, которые сообщают о полной выплате паевых взносов, о квитанциях по внесению наличных денег в качестве вступительного взноса или части паевых взносов, присутствуют только две подписи. Подпись председателя правления ЖСК, похожая на подпись Редькина, и секретаря заседания О.В. Ганицевой, на её настоящую подпись не похожая. Какие в этой связи возникают вопросы?Тем не менее, следователь отдела МВД России по Пермскому району Т.В. Перситина приняла во внимание, что «в материале проверки формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ» (хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере). Но собранные в ходе проверки материалы сочла недостаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела. И постановила: в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием события преступления.Вот так, не больше, не меньше. А как же личные признания председателя ЖСК о составлении, по сути, фиктивного договора купли-продажи? Как признание им же расчётов с пайщиками по запрещённым законодательством договорам и за наличные деньги? Как свидетельства нескольких пайщиков о поддельных выписках из протоколов? И если признаки преступления усматриваются, но не хватает материалов, что мешает возбудить уголовное дело и начать работы по поиску недостающего? Хотя бы запросить и получить в банке движение денежных средств по ЖСК «Култаево». Чтобы понять, когда и сколько поступило и куда было израсходовано. И сравнить, сколько получено по безналичному расчёту, а сколько «живыми» деньгами. Или что мешает опросить директора ООО «Строительные технологии» по фактам предъявления векселей в ЖСК? Вопросов много, в том числе и основной: почему, если ЖСК «Култаево» зарегистрировано в Кировском районе Перми, дела расследуются в Пермском районе?А может быть, ответы на эти и многие другие вопросы следует искать в личных взаимоотношениях отставного полковника Николая Салтыкова, как бы между прочим, отца теперешнего начальника Пермского районного отдела полиции Алексея Салтыкова, и Виктора Кликича, некогда учредивших коммерческое предприятие ООО «Охотничий двор»? Того самого Кликича, у которого Редькин и приобрёл земельный участок под строительство домов ЖСК? Впрочем, это только предположение, не более того.Ну, а как же труба за 250 тысяч рублей, с которой всё и началось? А никак. Следователю достаточно было бы съездить на улицу Речную, 5 и изучить изъятые у «Центр Строя» документы. И найти там информацию, что после выдачи рабочей проектной документации от ООО «Бизнес Гео», организации, имеющей допуск на проектирование сетей газоснабжения, в проект были внесены изменения. Вентиляционная газовая шахта выполнена в кирпичном исполнении.Но нет, оперативники райотдела полиции по-прежнему ищут несуществующую трубу. Или делают вид, что ищут. А для жильцов, которые всё никак не могут заселиться в давно построенный и готовый к эксплуатации дом, дело действительно – труба.