Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия

МЕФОДИЙ, митрополит Пермский и Кунгурский, глава Пермской митрополии © Вечерние ведомости

Возлюбленные о Господе Воскресшем дорогие отцы, братья и сестры!Всех вас сердечно и радостно поздравляю с Пасхой Христовой!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Вновь и вновь мы переживаем великую тайну Искупления, которая освободила людей, идущих за Христом, от власти греха и смерти. По словам святого апостола Петра, Господь наш и Спаситель «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2:24).Воскресение Христово наполнило смыслом и силой апостольскую проповедь, провозгласило всему сотворенному миру пасхальную весть о даровании жизни Вечной всем чадам Божиим, пребывающим в Его Церкви.Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто оставил Его, Он не оставил. Тех, кто от Него уклонился, выбрав жизнь по своей воле, Он очистил, приняв страдания и смерть. Тем, кто изнемог в грехах, Он открыл путь духовного возрождения.По слову святителя Афанасия Великого, «Господь претерпел смерть, дабы мы впредь не предавались делам смерти; Он отдал Свою жизнь, дабы мы могли сохранить нашу от коварных козней диавола, «Слово стало плотью», дабы мы более не жили по плоти» (Шестое праздничное послание). Святитель Григорий Нисский словами пасхальной радости отмечает, что по дару Воскресения Христова всему человечеству, облеченному славой Искупителя, открывается путь к древу жизни. Мы «некогда за преслушание изгнаны из рая, ныне же — верою вселяемся в рай» (Слово на Святую и спасительную Пасху).В светозарные дни Пасхи Христовой живущая в человеческом сердце вера облекается благодатной радостью. Передаваясь из уст в уста, пасхальное свидетельство простирается на необозримые просторы для того, чтобы найти яркий отзвук в душе каждого человека. Наша радость умножится, если вместе с пасхальным свидетельством мы станем совершать дела христианского милосердия и любви тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе. С уверенностью скажем и себе и ближним нашим и дальним, что только со Христом мы можем одолеть все тяготы нашей жизни, только возлагая на Него нашу надежду, мы можем быть уверены, что Он никогда и никого не оставит, но поможет и укрепит в испытаниях и трудностях житейских. Надо только обратиться и верить. Многовековая история человечества – яркий свидетель любви и милосердия Божия к Своему творению. Но когда творение восстает на Творца, отступает от Него, погружаясь в пучину греха, пытаясь прикрыть мерзость законами цивилизации, тогда наказывает нас справедливый и грозный суд Божий, не истребляющий, но исправляющий человечество.Прошедший год был нелегким: пандемия оставила печальный след во многих семьях. Принесем в эти Пасхальные дни утешение людям, нуждающимся в помощи, тем, кто переживает горечь утраты, проявим к ним сострадание и заботу, согреем их теплом своих сердец. В единении, мире и любви будем творить добро и внимание близким, тогда наши добрые дела станут убедительным свидетельством и проповедью о Воскресшем Христе, доказательством того, что мы – Его ученики и последователи.Христос, который «вчера, и сегодня, и вовеки тот же» (Евр. 13: 8), призывает каждого из нас идти за Ним, каким бы тернистым и трудным ни казался этот путь. Только Он приводит нас к Свету, только Он дает возможность ощутить всю полноту бытия и постичь истинный смысл непростых событий человеческой истории. И какие бы трудности мы сейчас ни переживали, не будем унывать, «зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою» (2 Кор. 4:14). Это светлое упование наполнит подлинным содержанием жизнь наших семей, общин и народов, и тогда мир и счастье воцарятся в наших домах, городах и весях.Радость о Воскресшем Господе пусть озарит в эти праздничные светоносные дни наши сердца, согревает и не покидает нас на всех путях нашей жизни.ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!