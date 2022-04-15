Валерий Сухих: Сегодня важно определиться с приоритетами

Парламент Пермского края готовится к апрельскому пленарному заседанию

17.22 Понедельник, 18 апреля 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
Пермский край, как и другие российские регионы, продолжает адаптироваться к новым экономическим реалиям. Ожидается, что на этой неделе губернатор внесет на рассмотрение в краевой парламент второй пакет мер поддержки регионального бизнеса. В рамках его разработки депутаты Законодательного собрания направили в адрес правительства более 50 предложений.

«Инициативы, разработанные краевым правительством, будут включены в повестку апрельского заседания и рассмотрены в двух чтениях, - сообщает в своем блоге председатель краевого парламента Валерий Сухих. - Таким образом, перечень отраслей, которым будет оказана поддержка, расширится. В случае положительного решения большинства депутатов пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) будут также доступны производителям пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции и напитков. Кроме этого, в список предлагается внести деятельность СМИ».

Наверное, нет отрасли, которую бы не затронули происходящие экономические процессы, отмечает спикер. Но в сегодняшних условиях важно определиться с приоритетами, чтобы сохранить баланс краевого бюджета, который должен наполняться за счет налоговых поступлений.

Валерий Сухих комментирует также экономический законопроект, адресованный микропредприятиям, на которых занято не более 15 сотрудников, а годовая выручка составляет не более 120 млн рублей. Для них предлагается отменить условия в 100 кв. метров для получения вычета по налогу на имущество. По оценкам минэкономразвития, льготой смогут воспользоваться около 500 микропредприятий региона. Льгота поможет им удержаться на плаву и сохранить рабочие места, что особенно важно в небольших населенных пунктах.

Во втором, окончательном чтении депутаты рассмотрят законопроект о расширении категорий инвестиций, которые позволяют воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета.

«Последствия внешних санкций вряд ли можно сравнить с последствиями пандемии, - отмечает Валерий Сухих. - Ограничения, с которыми мы столкнулись на этот раз, более глобальны и, возможно, будут действовать намного дольше. В связи с этим регион не должен ограничиваться оперативными решениями, которые лишь купируют наиболее острые для экономики проявления. Для эффективного преодоления новых вызовов важно усиливать потенциально сильные отрасли, которые могут стать дополнительными драйверами развития экономики».

Одним из таких направлений может стать сфера туризма. Внутренний туризм, который активно начал развиваться в период пандемии, теперь еще более актуален. По информации правительства, Стратегию развития туризма в Прикамье должны принять до конца этого месяца. И уже есть инвесторы из соседних регионов, которые готовы вкладываться в инфраструктурные объекты региона.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» госпрограммы «Экономическая политика и инновационное развитие» в прошлом году было увеличено более чем на 40%, общий объем составил 114,7 млн рублей. Доклад о реализации планов и перспективах развития туризма в регионе депутатам предстоит заслушать на апрельском заседании.

В отчетной части заседания парламентариям будут представлены доклад об итогах деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, доклады Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам предпринимателей.

Также парламентарии рассмотрят инициативу муниципальных коллег из Пермского района, которые предложили объединить все 17 поселений в единый муниципальный округ. «Проект документа был поддержан советами депутатов и жителями на публичных слушаниях, - сообщает Валерий Сухих. - Сегодня Пермский район является единственным муниципалитетом, который не прошел процесс преобразования, начавшийся в нашем регионе еще в 2018 году».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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