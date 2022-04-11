Три рождения пермского землячества

17.20 Понедельник, 18 апреля 2022
Пермь: общество
Александр СТАБРОВСКИЙ
На сайте Пермского землячества продолжается прием заявок на Строгановскую премию. Среди номинантов - эколог Георгий Воронов, главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов, актер и режиссер Антон Богданов, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» Анастасия Гилева, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, призеры Олимпийских игр Евгений Климов и Анастасия Смирнова и многие другие.

В этом году Строгановская премия, учрежденная Пермским землячеством, будет вручена уже в 17-й раз. Но как образовалась организация и как она пришла к созданию Строгановской премии? Об этом нам рассказал почетный член Пермского землячества и один из основателей организации Евгений Сапиро.

- Евгений Саулович, каким было рождение Пермского землячества?

- Формально днём рождения Пермского землячества в Москве считается 20 ноября 1998 года. В реальности же это не совсем соответствует действительности. В 2010 году бывший главный редактор мотовилихинской многотиражки, ставший сотрудником столичной и всесоюзной газеты «Известия», основатель и главный редактор газеты «Пермское землячество» Владимир Фрейдсон обнаружил в одном из московских архивов интересный документ. Студенты Императорского московского университета Б. Вишневский, Б. Бородин, П. Стрижев и М. Малиновский просили ректорат учредить при университете Пермское землячество. 9 марта 1913 года их прошение было удовлетворено. О дальнейшей судьбе этого сообщества ничего обнаружить не удалось. Не удивлюсь, что развернуться наши предшественники так и не успели: последующие мировая война и революция этому явно не способствовали.

В довоенные и особенно в 1970-1980-е годы Пермь, Пермская область делилась со столицей СССР своими перспективными кадрами. Среди них были союзные министры: Михаил Бусыгин, Константин Галаншин, Николай Мальцев, Александр Струев, ответственные работники ЦК КПСС, Госплана СССР, заместители министров СССР и РСФСР, секретари ЦК КПСС. Из той же высокой весовой категории были звезды искусства (Георгий Бурков, Петр Вельяминов, Марк Захаров, Елена Кулагина, Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Игорь Шаповалов, Галина Шляпина…) и спорта (Сергей Белов, Альберт Демченко, Константин Зырянов, Павел Садырин, Татьяна Томашова). Увеличивалось число и менее титулованных наших земляков в Москве. О том, что у них возникало желание объединиться, создать свою организационную структуру, свидетельствует список из 73 человек под названием «Колония пермяков в Москве», который вёл в 1980-х годах Константин Галаншин (его копию он мне вручил в 2005 году). До воплощения этой идеи, как он тогда сказал, «руки не дошли».

- А когда официально было зарегистрировано Пермское землячество, и кем были его учредители?

- «Руки дошли» через десять лет у группы «московских пермяков» призыва девяностых. Именно тогда – 20 ноября 1998 года и было официально зарегистрировано РОО «Пермское землячество». Его учредителями были одна из основательниц аудиторской компании «Финансы» Елена Пантелеева, экс-руководитель «Перммелиорации» Франц Гутырчик и третий «забытый, неизвестный герой».

Когда недавно я пытался у свидетелей этого события выведать «третьего», мне сказали, что это был я. Елена предлагала мне принять участие в организационных процедурах, но в то время я находился в расплывчатом состоянии: формально числился федеральным министром, но при этом был назначен председателем ликвидационной комиссии моего бывшего министерства, которое в августе 1998 года было разделено на два: региональной политики и национальной политики. В этом статусе выступать в качестве «отца-основателя» не было настроения. Поэтому на 99,9% считаю эту версию ошибочной.

Но и законнорожденному Пермскому землячеству образца 1998 года не суждено было выйти из младенческого возраста: в начале следующего года инициатор проекта Елена Пантелеева погибла в автомобильной катастрофе, и продолжателей её дела не нашлось.

- Но землячество вскоре возродилось?

- С 1992 года почти 10 лет руководителем представительства администрации Пермской области в Москве был Николай Артамонов (в 70-80-х годах секретарь Свердловского райкома КПСС, секретарь Пермского горкома КПСС, ответственный работник ЦК КПСС). Выйдя в 2001 году в отставку, он взял на себя реанимацию Пермского землячества в Москве. Вместе с супругом Елены Пантелеевой – Александром в июле 2002 года он перерегистрировал землячество и провел переговоры с наиболее авторитетными представителями различных групп «московских пермяков»: от политиков и бизнесменов до научных работников и силовиков.

В первом списке членов землячества оказалось 48 человек. На организационном собрании были избраны руководство и члены правления: экс-губернатор Борис Кузнецов (председатель); Николай Артамонов (заместитель председателя, исполнительный директор); руководитель банка Юрий Антонов и экс-министр Евгений Сапиро – заместители председателя. Члены правления: вице-президент ЛУКОЙЛа Вячеслав Баженов, генерал, Герой России Василий Брюхов, профессор-медик Георгий Галямин, заместитель министра по налогам и сборам РФ Виктор Мишин, бизнесмен Владимир Нелюбин, председатель совета директоров концерна «Знак» Владимир Мовчан, руководитель представительства Пермской области Александр Потехин, генерал ФСБ Виталий Прилуков, заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Валентин Степанков, генерал РВСН Алексей Субботин, член Совета федерации РФ Валерий Федоров, Владимир Шуверов (ПНОС).

Реанимированный младенец задышал ровно, но неглубоко. В перечень «но» входили два пункта.

Первый. Средний возраст членов землячества перевалил за 60. Эта цифра никоим образом не отражала реальности: за последние годы москвичами стали сотни, а то и тысячи молодых и талантливых специалистов в области политики, культуры, науки, литературы, государственного управления, правоохранительной деятельности.

Второй. Как писали классики рыночной экономики, «бесплатно лишь птички поют!» Для эффективной и масштабной работы землячества необходима была достаточная и устойчивая финансовая база.

- И тут мы подходим к современной истории Пермского землячества. Как оно образовалось?

- Для искоренения «почти» землячеством совместно с губернатором Юрием Трутневым была принята генеральная линия на омоложение и финансовое укрепление Пермского землячества. Активизировалась работа по привлечению в его ряды пермяков – «эмигрантов» последней волны, включая студенчество. В январе 2004 года в правление вошли президент ЛУКОЙЛ-Оверсиз, депутат областного Законодательного собрания Андрей Кузяев и его менеджер по СМИ Григорий Волчек. По рекомендации Бориса Кузнецова, поддержанной губернатором Юрием Трутневым, председателем правления землячества был избран Андрей Кузяев. Чуть позднее был создан попечительский совет, который возглавил теперь уже федеральный министр Юрий Трутнев.

Эффективность этих изменений наглядно и всесторонне продемонстрировал первый съезд землячества. На нем не только был широко представлен весь спектр «московских пермяков» эпохи нулевых XXI столетия. Одно из ключевых мероприятий съезда было названо именем некогда популярного фильма «Они были первыми»: впервые в истории Пермской области на нем встретились большинство её первых руководителей с 1960 по 2004 годы (Константин Галаншин, Борис Коноплёв, Евгений Чернышов, Виктор Петров, Борис Кузнецов, Геннадий Игумнов, Юрий Трутнев).

А уже в 2005 году произошло первое награждение лауреатов учрежденной землячеством Строгановской премией. Ежегодное присуждение премии - событие, которое является ключевым в работе землячества и сегодня.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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