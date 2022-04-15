Педагогов Пермского края приглашают на II Всероссийский форум классных руководителей

17.18 Понедельник, 18 апреля 2022
Пермь: общество
"ВВ"
Подать заявку на участие может любой классный руководитель с опытом работы в школе. Кроме того, в этом году в отборочном конкурсе могут принять участие и кураторы групп среднего профессионального образования.

Форум классных руководителей впервые проводился в прошлом году и стал, по словам его участников, уникальной площадкой для профессионального общения и обмена опытом. Он собрал более тысячи педагогов со всех регионов страны. Еще более 50 000 учителей присоединились к мероприятию онлайн и смотрели трансляции событий форума. Из Пермского края в форуме приняли участие 14 классных руководителей из Перми, Губахи, Чердынского, Кудымкарского, Еловского, Чайковского и Соликамского округов.

«Почему участвовать в подобных мероприятиях важно? Потому что это фантастические эмоции от встреч с интересными людьми, обмен опытом, обсуждение с коллегами актуальных, важных вопросов, рост и развитие профессиональных компетенции, уникальная возможность быть услышанным. Это в том числе максимальная приближенность к первоисточникам информации», – рассказала одна из участниц прошлогоднего форума Татьяна Мерзлякова, педагог-психолог школы №1 г. Чайковского.

На протяжении двух дней учителя делились друг с другом опытом классного руководства, обсуждали актуальные проблемы педагогики, посещали мастер-классы. А также напрямую общались с представителями власти, определяющими траектории развития образования. По итогам форума при участии педагогов был принят меморандум.

В этом году проведение форума запланировано на октябрь. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона. Участников ждут интенсивные образовательные, дискуссионные и культурные программы, а также мастер-классы. Выступят специалисты в различных областях, которые поделятся своим профессиональным опытом. Следить за новостями и событиями форума можно в сообществе ФКР «ВКонтакте»: https://vk.com/vfkr_ru.

Заявки принимаются по ссылке https://vk.com/app8088836. О начале отборочного тура претендентам сообщат дополнительно. Участники форума буду отбираться в три этапа: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства, а также видеовизитка, в которой нужно рассказать о своей мотивации участия.

Форум классных руководителей проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Организационную поддержку оказывает Фонд развития новых форм образования. Его главная идея – развить сообщество классных руководителей страны, помочь педагогам, а также повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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