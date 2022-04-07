«КОРТРОС» подтверждает свои обязательства

Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости

Казалось бы, задача строительной отрасли в условиях современных вызовов - удержаться на плаву. Однако сегодня федеральные и краевые власти ставят задачи увеличения объемов и ускорения темпов строительства. Этот тренд вполне отвечает планам застройщиков. Не случайно он стал сквозной темой на недавно завершившемся ХVII Камском форуме профессионалов рынка недвижимости, который проходил в Перми.Так что же происходит в отрасли, откуда планируется почерпнуть ресурс для развития? Один из основных источников - масштабная поддержка отрасли на всех уровнях, от федеральных законодательных инициатив и до тактических решений на местах. В Прикамье функция онлайн-реагирования на ситуацию в отрасли возложена на оперативный штаб, созданный при краевом минстрое по поручению губернатора. Его задачи - мониторинг ценообразования, поддержка импортозамещения и решение всех текущих вопросов, которые возникают у участников строительного рынка.- Драйвер любой экономики - это строительство, оно «тянет» за собой не только кирпичи и квартиры, - напоминает руководитель проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми Анатолий Маховиков. - Это и кабельная продукция, и дерево, и стекло, и пластик, мебель, бытовая техника и так далее. Мы видим настрой федеральных и региональных властей поддержать отрасль, когда продлевают разрешения на строительство, ставки на проектное финансирование устанавливают ниже ставки Центробанка, помогают в решении текущих вопросов.В их числе, к примеру, импортозамещение - строители считают, что оно возможно на 100 процентов. Те же лифты в России выпускают несколько заводов, есть предприятие и в Белоруссии. Может, отечественный лифт и не так блестит, но теперь будет блестеть - строители переориентируются на российского производителя, а у него с увеличением заказов будут расти и вложения в производство, и качество продукции.ГК «КОРТРОС» как крупнейший федеральный застройщик в числе первых поддержал государственную стратегию на расширение объемов строительства.- Мы для себя ставим задачу ускорения темпов строительства как минимум на треть, - говорит генеральный директор Группы компаний Станислав Киселев. - Для нас важно уверенное продолжение всех строительных процессов по начатым объектам, и здесь у нас нет никаких сомнений. По новым проектам, которые пока на бумаге, смотрим финансовые модели именно с точки зрения ускорения темпов строительства. Да, даже в таких условиях идет поиск новых площадок, разработка новых проектов. Здесь основа - масштабные проекты жилищного строительства. Они себя уже неоднократно показали устойчивой бизнес-моделью. Это проекты, на которые всегда очень внимательно смотрят органы государственной власти и местного самоуправления. В совместных усилиях с органами власти в реализации масштабных проектов мы видим большую перспективу.Стратегия и опыт компании, проверенный десятилетиями, - это проекты комплексного освоения территорий, напоминает Станислав Киселев:- Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что это верное направление. Наши покупатели видят в нас уверенного, надежного застройщика. И, по большому счету, именно эти проекты на сегодняшний день дают возможность при фокусированном взаимодействии власти и бизнеса получать очень серьезный кумулятивный эффект. Девелоперский бизнес всегда сопряжен с плотным взаимодействием с властью. Мы в этой логике двигались и будем двигаться. И, безусловно, продолжим выполнять все наши социальные обязательства. Если говорить о пермском проекте, то детский сад на 100 мест, безусловно, будет построен.Речь идет о садике, который появится в семейном квартале iLove. Его «КОРТРОС-Пермь» возводит в тихой части Перми в микрорайоне Парковый, в границах улиц Барамзиной и Учительской. Весь комплекс сдается в 2024 году, а первая очередь - дом по улице Герцена, 4 - до конца текущего года. Здесь уже смонтированы отопление и электрика, установлены окна-двери, выполнено остекление лоджий. Идет отладка лифтового оборудования, строители клеят обои, кладут плитку, устанавливают санфаянс…- Первая очередь находится в завершающей стадии, там уже идет отделка, - подтверждает Анатолий Маховиков. - На второй очереди заканчиваем коробку, приступили к фасадным работам, к внутренней планировке. На площадке ежедневно работают порядка 350 человек - поверьте, это много. Проектным офисом поставлена задача, чтобы работы велись параллельно. То есть наверху дома еще льем бетон, а внизу уже ставим окна. Как только окна ушли на 3 этаж, начинаем монтировать фасад. То есть дом растет одновременно по всей конфигурации. Все для того, чтобы новоселы в нашем брендовом комплексе появились как можно скорее!