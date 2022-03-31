Подарите дружбу подростку из детского дома: День заботы в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В России практически 25 тысяч подростков живут в детских домах. Так получилось, что в учреждениях у детей нет совсем ничего своего. Ни одежды, ни кровати, ни носков. Но каждый из них мечтает о своем близком человеке.Каждому подростку в детском доме по-настоящему необходим старший друг, который поможет подготовиться к взрослой жизни, выслушает, даст совет и научит важным бытовым мелочам: сколько минут варить яйцо, как пользоваться транспортом и платить в супермаркете.Мечты о дружбе сбываются с помощью проекта “Наставничество”.Проект «Наставничество» существует в Пермис 2018 года. Сейчас 69 пар «наставник-ребёнок» из нашего города строят крепкую дружбу, получая поддержку профессиональных психологов и кураторов. Сегодня мы поделимся с вами одной из историй.Марии Радичкиной 34 года, она владеет студией массажа в нашем городе. Вот уже 3 года она является наставником Егора. Сейчас ему 14 лет. По словам Марии он надежный, серьезный и очень рассудительный.«На первой встрече Егор обозначил дистанцию и предупредил, что обниматься может только с близкими ему людьми. А на второй встрече бежал ко мне с широко раскрытыми объятиями и обнимал так крепко! В целом, с момента нашего знакомства мы стали близкими людьми, Егор может обратиться ко мне с любым вопросом, доверяет мне, прислушивается к моему мнению. Да уже и не только Егор. В детском доме все ребята замечательные!», – вспоминает Мария начало их дружбы.По правилам проекта, наставники встречаются со своими подопечными раз в неделю, общаются не на контрольные темы (учеба или поведение). Они делятся своим жизненным опытом, а также обучают простым повседневным делам. Берут с собой в магазин, рассказывают, учат готовить и передвигаться по городу, знакомят с семьей и показывают, как устроен их быт.«Первой и самой главной для себя задачей в общении с Егором я поставила задачу доверия и социализации, самостоятельности. Как-то перед Новым годом он лежал в больнице. Уехал туда без зарядки для телефона – просто не подумал о том, чтобы собрать и проконтролировать вещи, которые точно надо взять с собой. Зарядка осталась лежать в его тумбочке. А телефон сел… Что делать? Нет связи ни с детским домом, ни со мной. До этого я несколько раз говорила Егору, что если он попадает в какую-либо ситуацию, которую не может решить, то он не должен стесняться и молчать, ждать, когда ситуация усугубится еще сильнее. Он должен найти взрослого, которому можно довериться и обратиться за помощью. Тогда, лежа в больнице без связи, Егор вспомнил мой совет. Он подошел к соседке по палате – мама лежала с ребенком – и попросил ее связаться со мной. Объяснил, что я волонтер, который с ним дружит, и смогу передать информацию в детский дом. Я очень гордилась Егором, что смог самостоятельно найти выход из ситуации», – делится Мария.Каждая прогулка Марии и Егора – это тоже своего рода небольшие уроки жизни. В кафе она учит парня простым правилам этикета, в парке они наблюдают за тем, как ведут себя люди. Любая поездка становится «задачкой» – рассчитать сколько времени уйдет на проезд в транспорте, сколько можно будет побыть на мероприятии, чтобы вовремя вернуться в детский дом.Наставников в проекте постоянно сопровождают кураторы и психологи, которые помогают разобрать сложные или конфликтные ситуации, оперативно реагируют на тревожные сообщения о ребёнке и остаются на связи 24 часа в сутки. В тесной командной работе сотрудники фонда и наставники вместе проходят кризисные периоды. К моменту выпуска из детского дома у ребёнка и наставника складывается крепкая дружба.«Самая главная сложность – это отдаленность детского дома. А остальное, это так – пустячки. Если становишься наставником, то твой подопечный, твой маленький друг тоже будет делать все, чтобы дружба была крепкая и надежная», – рассуждает Мария.О том, что лично ей дает участие в проекте она говорит: «Наставничество» изменило мою жизнь. Уже много лет я участвую в различных волонтерских проектах города. Не только Перми и Пермского края. Сама организовывала поездки и подарки в детские дома, ездила высаживать лес в Сибирь… Но этот проект отличается от всех. Это не краткосрочный вариант помощи. Это про дружбу, про людей, которые будут рядом не только пока ребенок в детском доме, не только пока он выпускник. Это близкие люди навсегда!»Совсем скоро, 11 апреля, пройдет ежегодная акция «День заботы». На специальном калькуляторе на сайтеденьзаботы.рф любой желающий сможет рассчитать стоимость часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов в пользу проекта Наставничество. Все вырученные средства пойдут на то, чтобы еще 500 подростков нашли своих старших друзей, а существующие 905 пар регулярно поддерживали психологи и кураторы.