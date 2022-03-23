Дан старт приему заявок на новую Строгановскую премию

16.12 Понедельник, 28 марта 2022
Пермь: общество
Фото предоставлено В. Призюком
На прошлой неделе Пермское землячество объявило старт новой Строгановской премии. Что это за премия, каковы ее особенности в этом году – об этом мы поговорили с секретарем правления Пермского землячества и секретарем Строгановской комиссии Виталием Призюком.

- Пермское землячество объявило новый сбор заявок на Строгановскую премию. Кажется, что Строгановская премия существует уже очень давно. Как ей удается оставаться актуальной на протяжении стольких лет?

- Действительно, Строгановская премия была учреждена в 2005 году и с тех пор вручается ежегодно. Это будет уже 17-я церемония. И в этом году число лауреатов перейдет знаковую цифру 100. А сколько за все годы было номинантов? Не меньше тысячи. Это настоящая общественная награда.

За эти годы названия номинаций оставались практически неизменными – и это говорит о том, что в самом начале была проведена очень качественная работа по их созданию, эти сферы охватывают основные направления деятельности, а для тех, что остаются за рамками, есть ведомственные награды.

Но все же в этом году одно изменение было внесено. В культурной номинации была добавлена одна фраза: «За высокие достижения в сфере культуры – и вот здесь новое – и сохранение исторического наследия Прикамья». Это знак особого внимания к людям, которые сохраняют материальное и нематериальное наследие в Пермском крае, к героям в своей малой родине.

- И каждый год Пермское землячество организует торжественное награждение в Москве?

- Церемония вручения очень важна. Как говорит почетный член Пермского землячества Евгений Саулович Сапиро, Строгановская премия – это возможность «подсветить» выдающихся личностей, рассказать о них широкому кругу, иногда и с новой стороны. А церемония – это, я думаю, апогей для многих лауреатов, это один из самых больших дней в их жизни. Ведь это не просто концерт, это действо в самом широком смысле.

С лауреатами ведется большая предварительная работа, с их близкими, коллегами, друзьями, снимаются видео, раскрывающие их с самых разных сторон. Со сцены говорятся самые душевные слова, максимально точные. Много говорится о Пермском крае, о любви к своей малой родине, о том, как много еще героев, которых надо отметить. И потом в этот день пермяки в Москве имеют возможность встретиться друг с другом и ощутить на себе это «торжество пермского духа». Такие моменты в жизни очень важны и ценны.

А про то, что церемония проходит в Москве, – не всегда. Несколько раз она проходила и в Перми, причем совсем недавно. Но так как Пермское землячество организовано в Москве, удобнее проводить церемонию именно там. К тому же пермякам очень важно иметь такой торжественный день в столице - день вручения Строгановской премии.

- А что представляет собой награда, кроме статуса Строгановского лауреата?

- Каждый лауреат награждается бронзовой статуэткой Аники Строганова, первого пассионария в династии, который пришел на пермскую землю в 16 веке. Кроме того, он награждается серебряным знаком лауреата, дипломом и финансовой премией в 500 тысяч рублей. Но я убежден - на 17-м году премии можно сказать, что самое главное – это статус лауреата Строгановской премии, это почетно.

- А кто занимается работой по организации Строгановской премии?

- Во-первых, в том, что премия существует по сей день и при этом развивается, абсолютная заслуга председателя Пермского землячества Андрея Равелевича Кузяева. Он задает стратегию всего нашего земляческого движения и Строгановской премии. Есть правление - кстати, в этом году у нас сильно обновился его состав. И оно принимает ключевые решения по деятельности организации. Также на основании предложений комиссии по отбору претендентов на Строгановскую премию правление выносит решение о лауреатах. А комиссия, в свою очередь, привлекает к работе широкий круг экспертов. В общем, это большая работа и серьезный механизм.

- Какие у вас ожидания от Строгановской премии в этом году?

- Сейчас у нас идет отборочный цикл, и очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали о Строгановской премии, испытали радость о того, что их номинировали. Это большая честь, и уже сам факт номинации – это признание заслуг. Он вдохновляет людей. Надеюсь, пермская общественность откликнется на наш призыв.

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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