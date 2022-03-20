Пермская федерация дзюдо готовится к юбилею

Яков Гусейнов: Наши усилия направлены на развитие детского спорта

16.46 Вторник, 22 марта 2022
Пермь: общество
permjudo.ru
Нынешний год для федерации дзюдо Пермского края особенный - началась подготовка к 50-летнему юбилею, который федерация будет отмечать в 2023 году. В эфире «Радио России» президент федерации Яков Гусейнов рассказал о планах федерации и спортивных событиях ближайшего времени.

В начале марта состоялось общее собрание федерации. На нем было принято решение создать Попечительский совет федерации дзюдо Пермского края, сообщил Яков Гусейнов:

- Членами совета стали депутаты городской Думы, бывшие дзюдоисты, ветераны дзюдо, которые неравнодушны к развитию спорта и готовы помогать словом и делом, и прежде всего, финансированием. Председателем был избран депутат Пермской городской Думы Эдуард Гараев. Первоочередная цель совета - помощь в развитии детского и массового дзюдо в Пермском крае, проведение массовых спортивных мероприятий на территории Пермского края. Мы уверены, что такая помощь пойдёт всем нам на пользу.

В этом году сокращается количество выездных соревнований, поэтому принято решение расширить спортивный календарь за счет местных, прикамских соревнований:

- В прошлом году мы провели 12 краевых соревнований среди спортсменов разных возрастов.

На этот год запланировали уже 20 краевых соревнований. Международная федерация дзюдо отменила три турнира на территории России - первенство среди спортсменов до 18 лет в Туле, соревнования дзюдоистов в возрасте до 21 года в Санкт-Петербурге и чемпионат среди взрослых в Оренбурге. Минус в том, что к нам не приедут зарубежные спортсмены.

В то же время международная федерация, несмотря ни на что, разрешила нашим спортсменом участвовать в международных соревнованиях. С хорошей, справедливой формулировкой:

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всем мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности...» В 2024 году в Париже состоится Олимпиада, и мы имеем все шансы в ней участвовать, так как продолжаем принимать участие в международных соревнованиях.

Яков Гусейнов напомнил также историю становления дзюдо в Прикамье:

- Первые соревнования Пермской области по дзюдо состоялись в декабре 1973 года. Мероприятие прошло в спортивном зале «Химик» в Закамске. Именно с этого времени мы ведем историю дзюдо Прикамье. Да, дзюдо занимались и ранее, но соревноваться ездили в другие города. Мы все знаем, что тренировки - это лишь подготовка к соревнованиям. Медали, звания и даны присваиваются по итогам соревнований. Там же определяются и кандидаты в мастера спорта.

Мы сейчас обсуждаем программу мероприятий. Наши усилия направлены на развитие детского дзюдо, на то, чтобы ребятам было интересно заниматься, чтобы ещё больше детишек хотели пойти в спорт. Мы обязательно проведём праздничный Кубок мэра города Перми, в котором участвуют дети со всего Пермского края. О дополнительных мероприятиях расскажем по мере утверждения календаря. Но для того, чтобы всё прошло хорошо, надо готовиться именно сегодня!

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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