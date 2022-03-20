Пермская федерация дзюдо готовится к юбилею

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нынешний год для федерации дзюдо Пермского края особенный - началась подготовка к 50-летнему юбилею, который федерация будет отмечать в 2023 году. В эфире «Радио России» президент федерации Яков Гусейнов рассказал о планах федерации и спортивных событиях ближайшего времени.В начале марта состоялось общее собрание федерации. На нем было принято решение создать Попечительский совет федерации дзюдо Пермского края, сообщил Яков Гусейнов:- Членами совета стали депутаты городской Думы, бывшие дзюдоисты, ветераны дзюдо, которые неравнодушны к развитию спорта и готовы помогать словом и делом, и прежде всего, финансированием. Председателем был избран депутат Пермской городской Думы Эдуард Гараев. Первоочередная цель совета - помощь в развитии детского и массового дзюдо в Пермском крае, проведение массовых спортивных мероприятий на территории Пермского края. Мы уверены, что такая помощь пойдёт всем нам на пользу.В этом году сокращается количество выездных соревнований, поэтому принято решение расширить спортивный календарь за счет местных, прикамских соревнований:- В прошлом году мы провели 12 краевых соревнований среди спортсменов разных возрастов.На этот год запланировали уже 20 краевых соревнований. Международная федерация дзюдо отменила три турнира на территории России - первенство среди спортсменов до 18 лет в Туле, соревнования дзюдоистов в возрасте до 21 года в Санкт-Петербурге и чемпионат среди взрослых в Оренбурге. Минус в том, что к нам не приедут зарубежные спортсмены.В то же время международная федерация, несмотря ни на что, разрешила нашим спортсменом участвовать в международных соревнованиях. С хорошей, справедливой формулировкой:«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всем мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности...» В 2024 году в Париже состоится Олимпиада, и мы имеем все шансы в ней участвовать, так как продолжаем принимать участие в международных соревнованиях.Яков Гусейнов напомнил также историю становления дзюдо в Прикамье:- Первые соревнования Пермской области по дзюдо состоялись в декабре 1973 года. Мероприятие прошло в спортивном зале «Химик» в Закамске. Именно с этого времени мы ведем историю дзюдо Прикамье. Да, дзюдо занимались и ранее, но соревноваться ездили в другие города. Мы все знаем, что тренировки - это лишь подготовка к соревнованиям. Медали, звания и даны присваиваются по итогам соревнований. Там же определяются и кандидаты в мастера спорта.Мы сейчас обсуждаем программу мероприятий. Наши усилия направлены на развитие детского дзюдо, на то, чтобы ребятам было интересно заниматься, чтобы ещё больше детишек хотели пойти в спорт. Мы обязательно проведём праздничный Кубок мэра города Перми, в котором участвуют дети со всего Пермского края. О дополнительных мероприятиях расскажем по мере утверждения календаря. Но для того, чтобы всё прошло хорошо, надо готовиться именно сегодня!