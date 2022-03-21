В повестке очередной пленарки парламента Прикамья отразились новые реалии

Марина ТУШИНА © Вечерние ведомости

Мартовское заседание Законодательного собрания Пермского края было посвящено самым актуальным вопросам. Среди них – оперативно подготовленный региональным правительством пакет мер по поддержке бизнеса.Так, сразу в двух чтениях в рамках одного заседания депутаты поддержали снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 6% до 1% по «доходам» и с 15% до 5% по «доходы-расходы». Пониженные ставки будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Налоговые послабления будут доступны предпринимателям, ОКВЭДы которых включены в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года.Таким образом, на эти преференции могут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.Помимо этого, в двух чтениях парламентарии одобрили скидку в 50% на имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости. Согласно законопроекту, на льготу могут претендовать предприниматели, чьи доходы от сдачи в аренду недвижимости сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эта налоговая льгота также будет действовать весь 2022 год.Как отметил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих, оперативность в разработке и принятии пакета мер экономической поддержки поможет сократить потери бизнеса: «Краевым властям удалось оперативно разработать и принять такие необходимые в сегодняшних условиях меры поддержки предпринимательства. Сейчас приоритетной задачей остается сохранение рабочих мест, дальнейшая поддержка экономики Прикамья в новых реалиях. Руководство региона продолжает держать руку на пульсе».Кроме того, в первом чтении поддержана еще одна экономическая инициатива: она расширяет категории инвестиций, позволяющих предпринимателям получить средства по инвествычету.Инвестиционный налоговый вычет станет доступен сразу по трем видам финансовых вложений: до 50% по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.Как считают авторы законопроекта, для бизнеса это дополнительная возможность завершить работу по модернизации оборудования, а также продолжить научно-исследовательские проекты для поиска новых отечественных решений в различных сферах деятельности.Авторы законопроекта считают, что расширение категорий получателей позволит сохранить привлекательность приоритетных инвестпроектов, реализуемых в крае.Изменения претерпел и главный финансовый документ региона. Законодательное собрание одобрило в двух чтениях в рамках одного заседания проект закона о коррективах бюджета Пермского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Изменения связаны с перераспределением остатков, сформировавшихся на начало года. Большая часть корректив связана с социальными расходами. Так, дополнительно выделенные 1,2 млрд рублей позволят провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы на полгода раньше: не с 1 октября, а уже с 1 апреля. Социальные меры поддержки и стипендии также будут увеличены, регион вслед за Федерацией поднимает уровень их индексации с 4% до 5,8%. На эти цели поправками предусмотрено более 148 млн рублей на 2022 год, в 2023 и 2024 годах – по 170 млн рублей.В целом поправки затронули все 14 государственных программ. Изменения позволили увеличить расходы на догазификацию, повышение качества теплоснабжения, развитие территорий, ремонт и строительство объектов общественной инфраструктуры и автодорог.Между чтениями по инициативе губернатора края Дмитрия Махонина были внесены дополнительные поправки, связанные с мерами поддержки для малого и среднего бизнеса. В связи с сегодняшней экономической ситуацией правительство предложило оказать финансовую помощь предпринимателям в виде микрозаймов, предоставляемых по льготной ставке. Дополнительно из бюджета края на эти цели выделено порядка 500 млн рублей. Предполагается, что эти средства позволят оплатить текущие расходы и уберечь предприятия от закрытия.Еще одна принятая поправка предполагает выделение 200 млн рублей на компенсацию половины затрат, понесенных предпринимателями из-за повышения ставки по кредитам. Этой льготой смогут воспользоваться субъекты МСП, чьи кредитные договоры были заключены до 1 марта 2022 года. Еще одно условие – долг перед банком должен превышать 500 тысяч рублей.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, положение, в котором сегодня находятся предприниматели, требует от властей оперативных и решительных мер: «Мы прекрасно понимаем, что сегодня предприниматели особенно нуждаются в этих средствах для покрытия текущих расходов. Власти обязаны их поддержать, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места.Два года назад, когда начиналась пандемия, мы также столкнулись с беспрецедентными экономическими сложностями. Опыт показал, насколько важно для предприятий получить поддержку от региона как можно быстрее».Среди социальных инициатив самой важной на мартовской пленарке стала организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Он предлагает предусмотреть для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому, возможность замены бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию. А если семья находится в социально опасном положении, ребенку предлагается предоставлять продуктовые наборы.Согласно законодательству, по медицинским показаниям обучение детей может быть организовано на дому. Сейчас для этой категории обучающихся не предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Принятие законопроекта позволит расширить категорию получателей бесплатного питания среди детей с ОВЗ.Предполагается, что эта норма будет действовать для общеобразовательных организаций, где питание детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается с участием средств краевого бюджета. Порядок выплаты денежной компенсации и выдачи наборов будет регулироваться постановлением правительства Пермского края.Кроме этого, в законопроекте закрепляется возможность органам местного самоуправления за счет средств местного бюджета вводить дополнительные формы организации питания для детей, обучение которых организовано на дому.Законопроект будет доработан профильным комитетом ко второму чтению.В рамках «правительственного часа» парламентариям представили информацию о ходе реализации нацпроекта «Демография». С докладом выступил заместитель председателя краевого правительства Сергей Никифоров. Он напомнил, что главными целями проекта являются рост численности населения, повышение продолжительности жизни и увеличение числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.На реализацию мероприятий проекта на весь период с 2019 по 2024 год запланировано около 31 млрд рублей. Основная часть средств (27 млрд рублей) направляются из федерального бюджета.В рамках нацпроекта «Демография» на территории Прикамья реализуются пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».Как отметил Сергей Никифоров, помимо мер поддержки, которые реализуются в рамках нацпроекта, в Пермском крае предусмотрены около 40 дополнительных социальных выплат и льгот для семей с детьми.В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» за период реализации нацпроекта построено 21 образовательное учреждение, создано 4536 дополнительных мест в детских садах. По данным 2021 года, доступность дошкольного образования для детей до трех лет в Пермском крае составляет 100%.Согласно представленной информации, сегодня 40% муниципальных образований края участвуют в реализации проекта «Укрепление общественного здоровья». За эти годы проведено более 3 тысяч физкультурно-оздоровительных мероприятий и более 19 тысяч информационно-профилактических проектов. Участниками мероприятий стали более 445 тысяч человек. По итогам 2021 года в регионе доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 47,5%, что обеспечило выполнение плановых показателей.По словам Сергея Никифорова, в настоящее время краевым правительством разрабатывается расширенный пакет дополнительных мер, направленных на реализацию Концепции демографической политики. Утверждение программы планируется в ближайшее время.Резонансный вопрос – предложенные главой Перми изменения штрафных санкций за безбилетный проезд в городском транспорте. Народные избранники утвердили соответствующий законопроект в первом чтении.В случае принятия инициативы во втором чтении штраф за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и в городском наземном электрическом транспорте увеличится с 500 рублей до 2500 рублей, а при повторном нарушении – с 1000 рублей до 5000 рублей. По отношению к тем, кто по каким-то причинам не приложил имеющуюся транспортную карту к валидатору, проверяющие могут ограничиться предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.Согласно пояснительной записке к проекту закона, сейчас на бескондукторных маршрутах доля неоплаченных поездок составляет 20%. В 2022 году в Перми планируют перевести все автобусные и трамвайные маршруты на бескондукторную систему оплаты проезда.Парламентарии решили предложить Федеральному Собранию РФ ужесточить Закон «Об оружии» и приняли соответствующее постановление.Заксобрание предлагает предоставлять гражданам право на приобретение охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лишь по достижении возраста 30 лет. Действующая норма, напомним, позволяет приобретать оружие с 18 лет.Исключение по этой категории оружия, как закреплено в законе и сейчас, составляют граждане, прошедшие или проходящие военную службу, а также сотрудники силовых ведомств, органов внутренних дел и коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни.Депутаты приняли постановление о взаимодействии Законодательного собрания и Пермского краевого союза организаций профсоюзов. Соглашение подписали спикер краевого парламента Валерий Сухих и председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов.Документ принят для обеспечения трудовых и социальных прав и гарантий жителей края, а также для создания условий повышения благосостояния и улучшения качества жизни в регионе. В рамках Соглашения предполагается оказывать консультационную, правовую помощь и содействовать в рассмотрении обращений граждан. Документ предполагает возможность оперативного обмена информацией и обсуждение вопросов защиты интересов трудящихся.Соглашение заключается на срок полномочий депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва.