В Перми отдали дань памяти героям первой мировой

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

13 марта военкоры юнармейского МЦ, отряда военкоров «ФЕНИКС» им. Адмирала П.С. Нахимова, «МС ДИНАСТИЯ» школы №135 расчистили от снега дорогу, ведущую к единственному в городе памятнику участникампПервой мировой и гражданской войн. В этом им помогли студенты пермских вузов.Ребята в сопровождении руководителя отряда «ФЕНИКС» Александра Куляпина, вместе со студентами, юнармейцем- экскурсоводом Ильей Блиновым посетили исторический Егошихинский некрополь в Перми. Они узнали историю Успенской и Всехсвятской церквей, привели в порядок единственный в городе памятник участникам первой мировой войны 1914 - 1918 годов: очистили от снега дорогу и территорию вокруг памятника, возложили цветы к мемориалу.В годы той войны на фронт ушли тысячи наших земляков, уроженцев Пермской губернии. Одним из них был Георгий Оскарович Гакен (1890-1914), прапорщик 49-й артиллерийской бригады, Георгиевский кавалер, геройски погибший на фронте 14 ноября 1914 года в возрасте 24 лет.«Что для меня значит подвиг героев первой мировой войны? – говорит участник мероприятия студент Марсель Габдульбаров. - Прежде всего, это бережное отношение к памяти наших предков и Родины в целом. Памятник Г.О. Гакену является единственным местом в Перми, кроме саркофага майора Николая Афанасьевича Теплова, где можно вживую увидеть истинно русского офицера, солдата и просто человека. Человека, который шёл воевать за свою Родину и царя! Несколько сотен тысяч человек ушли на поля сражений и так и не вернулись. Нужно сохранить и преумножить память о прошлом для будущих поколений».Мероприятие было приурочено к памятной дате: 11 марта в России отмечается День народного подвига. Однако было решено собраться именно в выходной день, в воскресенье, когда погода стала немного теплее. Участники мероприятия посетили также саркофаг героя Отечественной войны 1812 года, кавалера ордена Святой Анны 2 степени Н.А. Теплова и Успенскую церковь – одну из красивейших в городе, ведущую свою историю с конца XVIII века.