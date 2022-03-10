Валерий Сухих: Власти должны обеспечить комфорт и безопасность жителей

Мартовское заседание парламента Прикамья будет посвящено самым актуальным вопросам

17.30 Вторник, 15 марта 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
На этой неделе Законодательное собрание края рассмотрит ряд ключевых вопросов. По традиции, о главных темах повестки пленарного заседания рассказал в своем блоге спикер краевого парламента Валерий Сухих.

«Пленарная неделя началась с внесения в краевой парламент, пожалуй, ключевых законодательных инициатив. По инициативе губернатора Дмитрия Николаевича Махонина правительство оперативно разработало пакет мер поддержки регионального бизнеса. Мы должны проявить свои сильные стороны и удержать ситуацию под контролем».

Так, один из законопроектов, предложенный к рассмотрению, предусматривает значительные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительного к изменениям экономических условий. Для предпринимателей пострадавших отраслей, работающих на «упрощенке», предлагается снизить налоговую ставку до предельно возможного размера - по «доходам» с 6% до 1% и по «доходам-расходам» с 15% до 5%.

Также правительство предложило расширить категории инвестиций, которые позволяют воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета. В нынешних условиях снижение налоговой нагрузки на инвесторов, реализующих в крае приоритетные проекты, просто необходимо. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении.

На прошлой неделе региональное правительство анонсировало ряд финансовых инструментов, которые предстоит запустить. Например, планируется компенсировать предпринимателям половину от изменения процентной ставки по кредитам, которые были заключены до 1 марта 2022 года. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, чей кредит превышает 500 тысяч рублей. Сумма поддержки составит до 5 млн рублей и будет доступна с 1 июня.

Также предложено дофинансировать программу компенсации затрат на приобретение оборудования, в рамках которой можно получить до 5 млн рублей. «Данная мера поддержки доступна для затрат, понесенных с начала 2019 года, и коснется сфер обрабатывающего производства, здравоохранения, сбора и утилизации отходов, а также туризма и гостиничного дела. Компенсация предоставляется на конкурсной основе и покрывает половину затрат на приобретенное оборудование», - поясняет спикер.

В качестве еще одного вспомогательного финансового инструмента кабмин предлагает использовать микрозаймы – до 3 млн рублей по ставке 5%. Эти средства можно будет использовать на покрытие текущих расходов, закупку сырья и материалов.

Также депутатский корпус рассмотрит поправки в бюджет. Они касаются перераспределения остатков региональной казны, сформировавшихся на 1 января 2022 года.

«Предложенные бюджетные изменения, в большинстве своем, усиливают социальную поддержку граждан, - отмечает Валерий Сухих. - Перераспределение средств позволит провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы на полгода раньше: не с 1 октября, а уже с 1 апреля. На эти цели поправками предусмотрено 1,2 млрд рублей. Социальные меры поддержки и стипендии также будут увеличены, регион вслед за федерацией поднимет уровень их индексации с 4% до 5,8%».

Кроме того, планируется увеличить расходы на программы по догазификации, теплоснабжению, развитию территорий и борьбе с COVID-19. В ближайшие два года на возмещение части затрат по доведению газа до фасадов домов в рамках региональной программы догазификации будет направлено еще 669,4 млн рублей, на улучшение качества теплоснабжения в населенных пунктах Прикамья - 435 млн, на расселение граждан из зоны техногенной аварии в Березниках - дополнительно 438,3 млн рублей. В проекте закона также предусмотрены дополнительные средства на строительство и ремонт образовательных учреждений, автомобильных дорог, культурных учреждений.

«Считаю, что, несмотря на напряженные экономические реалии, жизнь не останавливается: власти должны продолжать обеспечивать комфорт и безопасность для жителей региона. Искренне надеюсь, что принятые изменения в бюджет будут способствовать стабилизации экономической ситуации в регионе», - комментирует спикер.

Кроме того, ЗС обсудит инициативу, которую краевой парламент планирует направить коллегам из Федерального Собрания, - об ужесточении закона об оружии. Региональный парламент предлагает увеличить возраст, по достижении которого граждане могут приобретать оружие категорий охотничьего и огнестрельного гладкоствольного, с 18 до 30 лет.

Важной социальной инициативой, которую предстоит рассмотреть в первом чтении, станет законопроект об организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. По действующему законодательству для таких детей не предусмотрено бесплатное двухразовое питание, если ребенок обучается на дому. «Если ребенок по медицинским показаниям получает образование на дому, это не может быть основанием для его дискриминации в праве на бесплатное питание, - считает Валерий Сухих. - Ситуацию нужно исправлять».

Если изменения в закон будут приняты, предусмотренное в образовательном учреждении питание будет заменяться на денежную компенсацию, а для семей, которые находятся в социально опасном положении, - на набор продуктов. Норма будет работать в отношении образовательных организаций, где питание организовано с участием средств края. Решение по образовательным учреждениям, где питание организовано за счет местных бюджетов, будут принимать органы местного самоуправления.

В отчетной части пленарки выступят зампредседателя краевого правительства Сергей Никифоров с докладом о реализации нацпроекта «Демография», а также руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Лариса Аржевитина и председатель Контрольно-счетной палаты края Геннадий Тушнолобов с отчетами за прошедший год.

Также в планах на пленарную неделю - подписание Соглашения между Законодательным собранием и Пермским краевым союзом организаций профсоюзов. Задача документа - усилить работу краевого парламента по законодательному обеспечению трудовых и социальных прав и гарантий жителей региона.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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