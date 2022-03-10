Пермские студенты - будущие врачи приходят на помощь

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

В этом году студенческий медицинский отряд «Салюс», созданный на базе ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, отметит свое пятилетие. И, конечно, ребятам будет что вспомнить и рассказать.25 февраля состоялось открытие акции «Десант Прикамья». А затем бойцы СМО «Салюс» отправились «регионщиками» в другие города России.Командир СМО «Салюс», студент лечебного факультета 4 курса ПГМУ Расуль Назаров и его товарищ по вузу, медик отряда Алексей Бродников отправились прямиком на русский север в богатую легендами Новгородскую область. Познакомившись с достопримечательными местами Великого Новгорода, будущие врачи приступили к работе. Так, Алексей поехал в Новгородскую область с отрядом Софийского десанта «Береста». А Расуль вступил в отряд «Ильмень».Добавим что «Софийский десант» является аналогом акции «Снежный десант» на Новгородской земле.С 25 февраля по 6 марта отряды Софийского десанта посещали отдаленные населенные пункты Новгородской области для оказания помощи нуждающимся.«Я впервые отправился на волонтерскую акцию в другой регион. В Пермском крае я участвую в них уже 4 года, и мне захотелось познакомиться с опытом друзей из других регионов, - рассказывает Алексей Бродников. - Выбор остановил на Великом Новгороде. За время проведения десанта отметил множество особенностей и отличий у наших коллег, но суть остаётся одна: мы занимались проведением мастер-классов для детей в школах, профориентацией для старших классов, помогали маломобильным, пожилым гражданам в колке и переноске дров и так далее. Остался крайне доволен работой, проведённой там!»Представительницы прекрасной половины СМО «Салюс» - комиссар отряда Екатерина Волкова и ее соратницы по отряду, мастер и руководитель прессы Кристина Малюкова и боец отряда, студентка 4 курса лечебного факультета ПГМУ Диана Петрова стали кандидатами отряда медицинского десанта «Сирена». Впереди их ожидало три дня в окружении друзей и товарищей по учебе из других регионов.Диана Петрова рассказала о своей работе в отряде медицинского десанта «Сирена»: «Это были незабываемые 3 дня в Нижегородской области в селе Пурех! Родная отрядная атмосфера, медицина, прекрасные жители района - что еще надо?Сразу по приезде отряд отправился в общеобразовательную школу, где для самых маленьких учеников бойцы отряда провели мастер-класс по поделкам из медицинских перчаток, сыграли в игру «полезное - неполезное» и сделали лягушку из бумаги своими руками. Для более старших классов ребята прочитали несколько лекций, таких как « Инсульты и инфаркты», «Дисменорея», провели квест по первой помощи и мастер-класс по лечебной физкультуре.После обеда наш отряд разделился на две части: первая оказывала адресную помощь жителям села по уборке снега и дров, а вторая часть отправилась в фельдшерско-акушерские пункты и больницы Чкаловского района, где ребята проводили первичный осмотр с инструментальными обследованиями, собирали анамнез, проводили анкетирование по терапевтическим и онкологическим параметрам. К вечеру же ребята показали концерт в доме культуры.Второй день выезда был не менее насыщенным. В первую половину дня отряд отправился в Чкаловскую ЦРБ, где ребят распределили по отделениям: терапия, хирургия, педиатрия и инфекционное отделение. Бойцы собирали анамнез, проводили аускультацию и пальпацию больных, делали перевязки и общались с докторами больницы.После этого ОМД «Сирена» посетил 2 музея: мемориальный музей В.П. Чкалова, выдающегося летчика и Героя Советского Союза, и музей скоростей «Русские крылья».Немного отдохнув, ребята снова принялись за работу: кто-то отправился помогать в уборке дров, а кто-то в фельдшерско-акушерские пункты и детские сады, чтобы осмотреть не только взрослых пациентов, но и самых маленьких.В третий, заключительный день отряд побывал на Масленице, где также проводили осмотр местных жителей, более старшие курсы давали консультации, а остальная часть отряда участвовала в конкурсах вместе с детьми. Ну, а после (как бы нам ни было грустно) мы отправились в Нижний Новгород.От себя я добавлю, что получила, прежде всего, море эмоций от знакомства с нижегородскими ребятами, ну и, конечно же, опыт применения знаний на практике, которого нам так не хватало».Словом, студенческий медицинский отряд «Салюс» - это:- огромный опыт в сфере медицины,- работа и путешествия по всей России,- товарищи по отряду, которые с каждой встречей становятся тебе все роднее и на которых ты точно можешь положиться,- близкие друзья и знакомые в каждом городе,- мероприятия в течение всего года,- самое классное, незабываемое, лучшее отрядное лето и воспоминания на всю жизнь,- возможность раскрыть свои таланты, стать более уверенным и организованным.