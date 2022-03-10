Пермские студенты - будущие врачи приходят на помощь

Студенческий медицинский отряд «Салюс» готовится отметить свое пятилетие

17.29 Вторник, 15 марта 2022
Пермь: общество
Софья ЖАРКОВА
В этом году студенческий медицинский отряд «Салюс», созданный на базе ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, отметит свое пятилетие. И, конечно, ребятам будет что вспомнить и рассказать.

25 февраля состоялось открытие акции «Десант Прикамья». А затем бойцы СМО «Салюс» отправились «регионщиками» в другие города России.

Командир СМО «Салюс», студент лечебного факультета 4 курса ПГМУ Расуль Назаров и его товарищ по вузу, медик отряда Алексей Бродников отправились прямиком на русский север в богатую легендами Новгородскую область. Познакомившись с достопримечательными местами Великого Новгорода, будущие врачи приступили к работе. Так, Алексей поехал в Новгородскую область с отрядом Софийского десанта «Береста». А Расуль вступил в отряд «Ильмень».

Добавим что «Софийский десант» является аналогом акции «Снежный десант» на Новгородской земле.

С 25 февраля по 6 марта отряды Софийского десанта посещали отдаленные населенные пункты Новгородской области для оказания помощи нуждающимся.

«Я впервые отправился на волонтерскую акцию в другой регион. В Пермском крае я участвую в них уже 4 года, и мне захотелось познакомиться с опытом друзей из других регионов, - рассказывает Алексей Бродников. - Выбор остановил на Великом Новгороде. За время проведения десанта отметил множество особенностей и отличий у наших коллег, но суть остаётся одна: мы занимались проведением мастер-классов для детей в школах, профориентацией для старших классов, помогали маломобильным, пожилым гражданам в колке и переноске дров и так далее. Остался крайне доволен работой, проведённой там!»

Представительницы прекрасной половины СМО «Салюс» - комиссар отряда Екатерина Волкова и ее соратницы по отряду, мастер и руководитель прессы Кристина Малюкова и боец отряда, студентка 4 курса лечебного факультета ПГМУ Диана Петрова стали кандидатами отряда медицинского десанта «Сирена». Впереди их ожидало три дня в окружении друзей и товарищей по учебе из других регионов.

Диана Петрова рассказала о своей работе в отряде медицинского десанта «Сирена»: «Это были незабываемые 3 дня в Нижегородской области в селе Пурех! Родная отрядная атмосфера, медицина, прекрасные жители района - что еще надо?

Сразу по приезде отряд отправился в общеобразовательную школу, где для самых маленьких учеников бойцы отряда провели мастер-класс по поделкам из медицинских перчаток, сыграли в игру «полезное - неполезное» и сделали лягушку из бумаги своими руками. Для более старших классов ребята прочитали несколько лекций, таких как « Инсульты и инфаркты», «Дисменорея», провели квест по первой помощи и мастер-класс по лечебной физкультуре.

После обеда наш отряд разделился на две части: первая оказывала адресную помощь жителям села по уборке снега и дров, а вторая часть отправилась в фельдшерско-акушерские пункты и больницы Чкаловского района, где ребята проводили первичный осмотр с инструментальными обследованиями, собирали анамнез, проводили анкетирование по терапевтическим и онкологическим параметрам. К вечеру же ребята показали концерт в доме культуры.

Второй день выезда был не менее насыщенным. В первую половину дня отряд отправился в Чкаловскую ЦРБ, где ребят распределили по отделениям: терапия, хирургия, педиатрия и инфекционное отделение. Бойцы собирали анамнез, проводили аускультацию и пальпацию больных, делали перевязки и общались с докторами больницы.

После этого ОМД «Сирена» посетил 2 музея: мемориальный музей В.П. Чкалова, выдающегося летчика и Героя Советского Союза, и музей скоростей «Русские крылья».

Немного отдохнув, ребята снова принялись за работу: кто-то отправился помогать в уборке дров, а кто-то в фельдшерско-акушерские пункты и детские сады, чтобы осмотреть не только взрослых пациентов, но и самых маленьких.

В третий, заключительный день отряд побывал на Масленице, где также проводили осмотр местных жителей, более старшие курсы давали консультации, а остальная часть отряда участвовала в конкурсах вместе с детьми. Ну, а после (как бы нам ни было грустно) мы отправились в Нижний Новгород.

От себя я добавлю, что получила, прежде всего, море эмоций от знакомства с нижегородскими ребятами, ну и, конечно же, опыт применения знаний на практике, которого нам так не хватало».

Словом, студенческий медицинский отряд «Салюс» - это:

- огромный опыт в сфере медицины,

- работа и путешествия по всей России,

- товарищи по отряду, которые с каждой встречей становятся тебе все роднее и на которых ты точно можешь положиться,

- близкие друзья и знакомые в каждом городе,

- мероприятия в течение всего года,

- самое классное, незабываемое, лучшее отрядное лето и воспоминания на всю жизнь,

- возможность раскрыть свои таланты, стать более уверенным и организованным.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге на Эльмаше открылся Центр конструктивизма
10 марта 2022
В Березовском ищут 54-летнего мужчину
13 марта 2022
В Свердловской области ищут 83-летнюю пенсионерку из поселка Баранчинский
07 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:06 В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка
13:01 На этой неделе открывается проект «59 фестивалей 59 региона»
12:55 Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве
12:47 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
09:17 В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
13:46 Росреестр советует прикамцам, как найти кадастрового инженера
13:27 Жительницу Прикамья обвиняют в повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему
13:08 Ревакцинацию от коронавируса завершили более 235 тысяч прикамцев
12:37 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерты
10:19 Житель Осы попытался уклониться от привода в суд, чтобы сходить в баню
16:02 Предприниматели Прикамья могут бесплатно запустить сайт с помощью VK
13:37 Росреестр Прикамья: на образованные земельные участки нужны новые договоры аренды
13:32 В Перми к десяти годам лишения свободы приговорен сбытчик наркотических веществ
13:25 «ВКонтакте» за две недели побила рекорды по активности пользователей
12:53 Пермяков приглашают на городскую ярмарку
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
09:34 Пермяк выплатил долги курганца, чтобы не лишиться недавно приобретенного Porsche Cayenne
13:27 Прикамский Росреестр подвел итоги индивидуального жилищного строительства за февраль
13:21 Прямую линию по защите прав предпринимателей проведет прокуратура Перми
12:57 Жительница Прикамья предстанет перед судом за клевету в соцсетях
12:48 В Прикамье открыта горячая линия по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций
10:26 В Чусовом судебные приставы взыскали уголовный штраф за незаконное использование чужого товарного знака
Все новости
16:18 В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
15:50 Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
14:59 Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
14:47 ЦБ РФ приостановил покупку золота у банков, чтобы удовлетворить спрос населения
13:46 Депутата Госдумы Дениса Парфенова заставили уйти из эфира НТВ из-за позиции по олигархам
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
13:25 В Совете Федерации опровергли сообщения об ужесточении наказания за продажу валюты
12:01 В Совфеде намерены обсудить ужесточение наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке
10:41 Адвокаты заявили, что не могут найти Марину Овсянникову, задержанную после демонстрации плаката в эфире «Первого канала»
18:17 Песков заявил, что не располагает данными о нахождении Кадырова на Украине
17:32 В Москве с 15 марта отменяют масочный режим для населения и антиковидные ограничения для бизнеса
16:42 Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
15:05 Штаб ДНР: при ударе по Донецку с использованием ракеты погибли 20 человек
14:29 Meta не разрешит публиковать призывы к убийству глав государств
13:40 В Международной федерации тенниса подтвердили, что сборные России отстранены от соревнований
13:14 МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Россия запросила военную помощь
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:37 Правительство установило лимиты по займам для предоставления россиянам «кредитных каникул»
12:11 Министр финансов Силуанов заявил, что для России хотят организовать «искусственный дефолт»
11:51 Коммерсант: производитель бытовой химии P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%
11:03 Роструд перевел горячие линии в круглосуточный режим работы в связи с обстановкой на рынке труда
10:39 Инстаграм в России окончательно заблокирован
09:11 Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK