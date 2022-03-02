OZON сообщил о стабильной работе маркетплейса в Прикамье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают работать в прежнем режиме, заявили в компании.Интернет-магазин OZON продолжает взаимодействовать с покупателями и продавцами в обычном режиме. Компания сообщила, что дефицита товаров не будет, - у площадки есть запасы на центральных и региональных складах, несмотря на повышенный спрос на некоторые товары. Кроме того, пресекается необоснованное повышение цен на социально важные товары.На маркетплейсе по-прежнему можно оплачивать товары картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Что касается поставки товаров, то здесь тоже нет проблем - перевозки внутри страны осуществляются наземным транспортом.Для предпринимателей интернет-магазин подготовил ряд мер поддержки. Во-первых, увеличил количество дней для выплат до шести раз в марте. Это позволит продавцам закупаться товарами быстрее. Во-вторых, хранение наиболее востребованных товаров на складах компании будет бесплатным до 30 июня. В список вошли товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Также компания смягчила правила выполнения заказов для тех, у кого свой склад.