OZON сообщил о стабильной работе маркетплейса в Прикамье
Пермь: общество
Инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают работать в прежнем режиме, заявили в компании.
Интернет-магазин OZON продолжает взаимодействовать с покупателями и продавцами в обычном режиме. Компания сообщила, что дефицита товаров не будет, - у площадки есть запасы на центральных и региональных складах, несмотря на повышенный спрос на некоторые товары. Кроме того, пресекается необоснованное повышение цен на социально важные товары.
На маркетплейсе по-прежнему можно оплачивать товары картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Что касается поставки товаров, то здесь тоже нет проблем - перевозки внутри страны осуществляются наземным транспортом.
Для предпринимателей интернет-магазин подготовил ряд мер поддержки. Во-первых, увеличил количество дней для выплат до шести раз в марте. Это позволит продавцам закупаться товарами быстрее. Во-вторых, хранение наиболее востребованных товаров на складах компании будет бесплатным до 30 июня. В список вошли товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Также компания смягчила правила выполнения заказов для тех, у кого свой склад.
Интернет-магазин OZON продолжает взаимодействовать с покупателями и продавцами в обычном режиме. Компания сообщила, что дефицита товаров не будет, - у площадки есть запасы на центральных и региональных складах, несмотря на повышенный спрос на некоторые товары. Кроме того, пресекается необоснованное повышение цен на социально важные товары.
На маркетплейсе по-прежнему можно оплачивать товары картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Что касается поставки товаров, то здесь тоже нет проблем - перевозки внутри страны осуществляются наземным транспортом.
Для предпринимателей интернет-магазин подготовил ряд мер поддержки. Во-первых, увеличил количество дней для выплат до шести раз в марте. Это позволит продавцам закупаться товарами быстрее. Во-вторых, хранение наиболее востребованных товаров на складах компании будет бесплатным до 30 июня. В список вошли товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Также компания смягчила правила выполнения заказов для тех, у кого свой склад.
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