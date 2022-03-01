Федерация дзюдо Пермского края готовится к юбилею

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Дзюдо в Прикамье в следующем году отметит 50 лет. Нынешний год должен стать временем подготовки к полувековому юбилею. Этой теме была посвящена конференция федерации дзюдо Пермского края. В ее работе приняли участие вице-президент Федерации дзюдо России Владимир Плотников, президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов, ведущие спортсмены и тренеры, а также депутат Пермской городской Думы Алексей Оборин.Перед началом конференции Владимир Плотников рассказал:- Сегодня на повестке дня подведение итогов года, также руководство федерации дзюдо Прикамья расскажет о своих планах по подготовке к 50-летию развития нашего вида спорта в крае. Кроме того, федерация планирует принять участие в помощи беженцам из Донбасса, которых планируется разместить в Пермском крае. Это тоже будет обсуждаться. Обсудим текущую работу: ближайшие соревнования у нас будут проходить в соответствии со спортивным календарем, впереди Кубок Победы, краевые, городские соревнования никто не отменял. И будем думать, как взаимодействовать с другими региональными федерациями, в том числе в ПФО. А что касается календаря будущего года - юбилейные соревнования будут в первую очередь детскими, включая Кубок мэра, другие турниры, будут, конечно, и подарки к праздникам. Все направлено на то, чтобы в наших секциях занимались дзюдо как можно больше ребят. Потому что спорт – это не только здоровье, но еще и патриотическое воспитание.Яков Гусейнов напомнил:- В 1973 году представители самбо Прикамья провели в Закамске первые соревнования по дзюдо, так что в следующем году у нас юбилей. Конференция федерации дзюдо проходит планово, традиционно мы каждый год подводим итоги и обсуждаем планы на год. Хотим все соревнования, которые у нас пройдут в этом году, посвятить подготовке к юбилею. Также важно изменить спортивный календарь с тем, чтобы включить больше соревнований. Будем больше привлекать наших ветеранов - мы их называем мастерами – чтобы соревнования были интереснее и был стимул для молодежи.Интересно, что в эти дни в ДК ВОС открылась персональная выставка картин тренера-преподавателя дзюдо Ильи Мингалиева. Он тренирует в зале «Динамо», а также работает в школе-интернате для слабовидящих детей на Юбилейном. Секция дзюдо здесь появилась 15 лет назад, и именно Илья Мингалиев был одном из зачинателей адаптивного дзюдо в Пермском крае. С тех пор секция прошла большой путь, воспитаны спортсмены, которые хорошо проявляют себя на международном уровне, выросли мастера спорта, тренеры, которые сегодня уже работают с ребятами, сформирована методическая база адаптивного дзюдо, что тоже потребовало времени, сил и серьезной поддержки краевой федерации дзюдо.Ну, а для посетителей выставки Илья Мингалиев открылся с совершенно неожиданной стороны. Оказывается, он в свое время закончил Кунгурское художественное училище, работает карандашом, углем, пишет маслом и акварелью – и занимается этим очень давно.- Сейчас я в основном пишу маслом, - рассказывает Илья Мингалиев. – Представленные на выставке картины написаны в разное время, я часто возвращаюсь к своим работам, что-то меняю. Меня вдохновляет природа, хочется показать, какая она у нас красивая. Когда бываю в лесу, вижу что-то интересное, хочется, чтобы это сохранилось. Сейчас хочу сосредоточиться на работе маслом, хотя люблю и пастель, и акварель – любой материал, с которым работаешь, увлекает по-своему. Учился на курсах, потому что появляется очень много новых материалов, которые хочется освоить. Учиться надо всю жизнь!Экспозиция состоит исключительно из пейзажей – виды родной природы, деревенские дома с натуры... Ну, а следующую выставку тренер-художник обещает посвятить дзюдо – отобразить любимый вид спорта в лицах, показать его внутреннюю суть и динамику.