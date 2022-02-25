Судебные приставы Прикамья за год взыскали с граждан и юрлиц 9 миллиардов рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Основная задача судебных приставов - воплощение в жизнь решения суда и восстановление прав граждан в любой сфере, будь то реализация права на медицинскую помощь, защита интересов социально незащищенных слоев населения, отстаивание гарантий, прописанных в Конституции нашей страны. О том, кому удалось помочь в 2021 году сотрудникам УФССП России по Пермскому краю, и приоритетных задачах на год наступивший мы поговорили с руководителем ведомства Сергеем Неведомским.- Несмотря на все трудности, которые налагает на нас эпидемиологическая обстановка, судебными приставами было окончено или прекращено порядка 1,5 млн исполнительных производств из 2,5 млн, которые находились в работе сотрудников ведомства. Фактически с физических и юридических лиц было взыскано около 9 млрд рублей. Из этой суммы лишь 2 млрд 800 млн рублей были выплачены должниками в добровольном порядке, во всех остальных случаях понадобилось применять меры принудительного характера.Например, сумма исполнительского сбора, взысканная с разных категорий должников, составила более 642 млн рублей. Данные средства были взысканы за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов и перечислены в федеральный бюджет.При этом работники органов принудительного исполнения добросовестно работают с каждым должником, разъясняют негативные последствия отказа от той или иной ответственности.- С сожалением приходится констатировать, что ко многим из этой категории должников приходится применить весь арсенал мер принудительного исполнения, прежде чем они начинают добровольно исполнять свои обязательства перед детьми. Сейчас вступили в силу поправки к статье 157 Уголовного кодекса РФ, согласно которым неплательщики больше не смогут уходить от уголовной ответственности, перечисляя минимальную сумму своим детям. Раньше родитель мог выплачивать, условно говоря, 50 рублей, и для закона он считался добросовестным плательщиком, но этой суммы не хватало, чтобы удовлетворить базовые потребности ребенка в еде, одежде, дополнительных занятиях. Сейчас так поступить не получится, даже если задолженность будет составлять 100 рублей, должник будет привлечен сначала к административной, а при повторном нарушении и к уголовной ответственности.В этом году будет реализована медиапрограмма «Вернуть детство», в рамках которой судебные приставы будут вести работу не только с алиментщиками, но со всеми жителями Прикамья. Наша задача - сформировать в обществе негативное отношение к родителям, которые уклоняются от выплаты средств на содержание своих детей. Будем работать с работодателями, которые представляют в ФССП недостоверные сведения о доходах своих подчиненных. Необходимо бороться с «серыми» зарплатами, сокрытием доходов, со всеми незаконными способами, которыми пользуются нарушители при попытке сократить сумму алиментов. Нужно перенаправить общественное внимание с должника на истинно пострадавшую сторону - ребенка. Почему-то общество склонно с сочувствием относиться к уклонистам от алиментных платежей, забывая, что дети остаются без положенной им по закону материальной помощи.В прошедшем году судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 667 млн рублей, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Сотрудники ведомства возбудили более 2,5 тысячи дел об административных нарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В итоге 2 305 человек были направлены судьями на обязательные работы, еще 438 неплательщиков попали под административный арест, а 76 должников должны будут выплатить административный штраф. Дознавателями службы возбуждено 1 488 уголовных дел, после их рассмотрения 250 злостных неплательщиков лишились свободы. Но к данному виду наказания мы стараемся привлекать граждан только в том случае, когда не срабатывают другие меры принуждения. Наша задача - не наказать, а добиться регулярного и добровольного перечисления денежных средств взыскателям.20% от суммы, взысканной судебными приставами в 2021 году, были переведены теми алиментщиками, которые были ограничены в праве выезда за пределы РФ или праве управления транспортными средствами. Кстати, эти санкции остаются одними из самых действенных при работе с должниками.- В первую очередь, все ограничения, связанные с движимым и недвижимым имуществом. Как только должник узнает, что на его квартиру/машину/землю наложены ограничения, он добровольно связывается с судебными приставами. За 2021 год сотрудниками ведомства было произведено более 7 тысяч арестов имущества неплательщиков. На реализацию направлено имущество стоимостью 1,5 млрд рублей, в итоге 460 млн рублей получены взыскателями, также им в счет долга передано имущество на сумму 386 млн рублей.Что только ни приходилось арестовывать нашим сотрудникам: крупный рогатый скот, бриллиант в 2 карата, парковочное место площадью 12,5 кв. м. В списке фигурируют и дорогие иномарки: Mersedes-benz AMG GLS 63 стоимостью 5 млн рублей, TOYOTA CAMRY, оцененная в 3 млн рублей. Вообще за 2021 год было разыскано и арестовано 308 единиц автотранспорта. В этом судебным приставам помогает специальное приложение «Мобильный пристав», сотруднику ведомства достаточно навести камеру телефона на регистрационный знак автомобиля, и через несколько секунд у него уже есть информация о том, числятся ли за владельцем машины неоплаченные задолженности. Кроме того, так легче разыскивать транспортные средства, которые владельцы прячут от органов принудительного исполнения.Ведем постоянную работу по выявлению должников и на дорогах края. Судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД Пермского края проводятся постоянные рейды. Тут тоже не обходится без технологических новинок - активно задействован АПК «Дорожный пристав». Всего за прошедший год в ходе 85 выездных мероприятий с применением данного оборудования и подключением к камерам фотовидеофиксации выявлено 2 365 должников, арестовано 90 автотранспортных средств на сумму 25 млн рублей, составлено 197 актов описи и ареста другого ценного имущества на 933 млн рублей. В последнюю категорию попадают в основном цифровая техника, колеса, сотовые телефоны. Кроме того, установленные неплательщики могут сразу же оплатить долги. Таким образом федеральный бюджет пополнился на сумму порядка 10 млн рублей, выплаченных в пользу налоговой службы. Административных штрафов водители оплатили на 3 млн рублей.- Большой процент задолженности приходится на штрафы, связанные с нарушением Правил дорожного движения. Это при том, что в законодательстве предусмотрена возможность уплатить половину штрафа, если сделать это на официальных сервисах в течение 20 дней. Конечно, данная льгота не распространяется на нарушения, совершенные на дороге в состоянии алкогольного опьянения. С любителей вождения в нетрезвом виде судебные приставы взыскали 83 млн рублей. При этом многие должники неоднократно откладывают оплату денежного взыскания, пополняя свою долговую копилку. Показательный пример: в конце декабря 2021 года житель Кунгура чуть не лишился своего автомобиля из-за игнорирования административного штрафа в 30 тысяч рублей. В отведенный законом срок он не предпринял никаких попыток к его погашению. Итогом стал арест принадлежащей должнику иномарки. Только тогда гражданин отреагировал на действия судебных приставов и в течение 10 дней перечислил всю сумму на депозитный счет отдела судебных приставов. По данной категории долгов было взыскано 83 млн рублей - на 16% больше, чем в 2020 году, окончено и прекращено 4 тысячи исполнительных производств по всему краю.Кроме арестов имущества на сумму более 6 млн рублей, любители выпить за рулем ограничивались в выезде за рубеж - 1 483 правонарушителя были вынуждены остаться на родине либо погасить долг.- Уже несколько лет наша Служба активно осваивает виртуальное пространство. Реализовывается внедрение суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Вся информация о возбужденных исполнительных производствах, всех действиях пристава-исполнителя, мерах принудительного исполнения - все это доступно в личном кабинете на сайте УФССП по Пермскому краю. Активно действует сервис связи с судебными приставами на Едином портале госуслуг. Должник может узнать и оплатить свои задолженности за несколько минут, не больше времени займет и запрос информации о движении исполнительного производства, подача заявления, жалобы или ходатайств судебному приставу.Если у гражданина нет аккаунта на портале Госуслуг, можно связаться с сотрудниками ведомства по бесплатному телефону 8 (800) 300 15 80 либо обратиться со своим вопросом в группу телефонного обслуживания граждан по телефону 8 (342) 220 11 59.- Конечно. Для того чтобы воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд, достаточно подать заявление все через тот же Единый портал государственных услуг. Заявителю необходимо указать свои личные данные: ФИО, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительство или пребывания, номер контактного телефона. Обязательно нужно прописать реквизиты открытого банковского счета, на котором необходимо сохранять доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума, наименование и адрес кредитной организации, обслуживающей счет. Для того чтобы заявление было принято к исполнению, не стоит забывать и о документах, которые подтверждают наличие ежемесячного дохода и его источники. На основании представленной должником информации судебный пристав-исполнитель вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения. Но это возможно реализовать только для одного счета и одного банка, то есть с остальных счетов должника удержания будут производиться на общих основаниях.Также у граждан есть возможность сохранить у себя на счетах суммы, превышающие величину прожиточного минимума, но это возможно только если у должника есть иждивенцы, которых он содержит, и после подачи в суд заявления о сохранении ему заработной платы и иных доходов больше установленного размера.Кроме того, не стоит забывать и о социальных выплатах, которые застрахованы от взыскания. К ним относятся алиментные выплаты, выплаты по потере кормильца и иные виды социальных пособий. Но необходимо помнить, что данные денежные перечисления должны быть соответственно проиндексированы в банковской системе. Все денежные средства должны зачисляться на номинальный счет для пособий и других выплат, он помогает легко и безошибочно идентифицировать платеж. И не стоит забывать: как только вы перевели средства с «защищенного» счета на любой другой, деньги переквалифицируются в «прочие доходы», а на данную категорию поступлений иммунитет от списания не распространяется.- Работа с недобросовестными коллекторскими агентствами и кредитными организациями также в приоритете у судебных приставов. В 2021 году в крае было выявлено 239 нарушений в работе подобных компаний. В ведомстве было зафиксировано 437 жалоб граждан на работу взыскателей долгов. По факту противоправных действий сотрудниками ведомства составлено 239 протоколов об административных правонарушениях, 198 из них рассмотрены в судах. Виновные оштрафованы на общую сумму 7,6 млн рублей.Напомню, что вести коллекторскую деятельность могут лишь организации, включенные в государственный реестр. Полный список таких организаций можно найти на сайте Службы судебных приставов РФ. Если вы считаете, что действия коллекторов нарушают требования законодательства, вы вправе обратиться в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки.- Как всегда, будем активно работать с исполнительными производствами по алиментным платежам: убеждать, мотивировать, разъяснять неплательщикам, что из-за их действий лишения терпят их же дети. Дети-сироты, нуждающиеся в жилье, тоже постоянно находятся в зоне пристального внимания судебных приставов. Кстати, в ушедшем году благодаря сотрудникам ведомства 57 человек получили от местных администраций благоустроенное жилье. На особом контроле - все социально значимые исполнительные производства. Это и исполнение судебных решений, связанных с задолженностями по зарплате, и взыскания ущерба, нанесенного преступлениями. Мы стараемся ко всем категориям исполнительных производств относиться как к приоритетным. Ведь главная цель нашей работы — восстановление справедливости в обществе. Будем работать над формированием позитивного правосознания у граждан. Именно это станет катализатором положительных изменений в обществе, которые мы, судебные приставы, должны защитить.