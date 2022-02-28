Дмитрий Малютин: Пермь стоит на семи районах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Февральская повестка заседания Пермской городской Думы включала целый ряд стратегических вопросов. В их числе – реализация инвестпроектов и развитие муниципально-частного партнерства, а также поправки в бюджет. Что касается текущей тематики, на первом месте снова были снег и содержание улиц и дорог.Темой «Часа депутата» стала реализация в Перми инвестиционных проектов в 2021 году.С докладом о реализации инвестпроектов и муниципально-частного партнерства выступил первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. Он рассказал, что за 9 месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал составили 73,8 млрд рублей. Основным источником инвестиций были собственные средства предприятий – 76,3%, привлеченные средства – 23,7%. Бюджетные инвестиции в 2021 году составили 11,6 млрд рублей.При этом исполнение инвестиционных расходов составило 61%, а с учетом отказа от строительства трамвайных путей между станциями Пермь I и Пермь II – 77,4%, что ниже показателя 2020 года. Наименьшее исполнение отмечается по управлению жилищных отношений, департаменту дорог и благоустройства, департаменту земельных отношений.В 2021 году реконструированы ул. Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Василия Васильева, ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. Построены автодороги на ул. Лесной и ул. Маршала Жукова. В Мотовилихинском районе установлены противооползневые сооружения на КИМ, 5 и 7, Ивановской, 19, Чехова, 2, 4, 6, 8, 10.По итогам года в Перми расселено 3316 человек. Реализуются 4 концессионных соглашения: 2 в отношении муниципального имущества для предоставления услуг дошкольного образования, а в сфере инженерной инфраструктуры - с ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК».В рамках муниципально-частного партнерства планируется строительство спорткомплекса по ул. Звонарева, 1а, общий объем инвестиций составляет 73 млн рублей. Также в числе перспективных проектов - модернизация трамвайной инфраструктуры, строительство сети ФОК, «умных остановок», спорткомплекса в Дзержинском районе.Депутат Марк Коробов поинтересовался перспективами строительства крематория. Как пояснил Эдуард Хайруллин, планируется начать строительство в этом году и закончить в 2023-м.Депутат Даниил Морозов спросил, как осуществляется мониторинг инвестиционных проектов.«Существует система управления инвестиционными проектами. В данной системе каждый может посмотреть, на какой стадии находится тот или иной проект», - ответил замглавы администрации Виктор Агеев.Депутат Екатерина Лялина задала вопрос о планах администрации по расселению ветхого и аварийного жилья. «Планируем строительство трех муниципальных домов. Мы считаем, что если город начнет строить, себестоимость будет ниже, и тогда мы сможем выполнять программу по переселению из ветхого аварийного жилья», - ответил Эдуард Хайруллин.Депутат Алексей Овчинников поинтересовался: «На какой стадии находится проект строительства детской железной дороги?» «Идет проектирование, там, в первую очередь, стоит серьезная задача по дальнейшему обучению профессии», - ответил Виктор Агеев.Депутат Сергей Медведев спросил, на каком этапе находится реализация проекта альтернативной котельной. Представители мэрии пояснили, что проект в проработке, финансирование уже заложено, - порядка 28 млн рублей.По итогам обсуждения председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин резюмировал: «К сожалению, в 2021 году исполнение бюджетных инвестиций было на самом низком за последние 5 лет уровне. Понятно, что есть объективные причины, но исполнительскую дисциплину необходимо резко усиливать. Особенно в части освоения поступающих краевых средств».Вторая часть «Часа депутата» была посвящена усилению эффективности работы районных администраций. Начался разговор со Свердловского района – с докладом выступил глава администрации района Александр Филиппов. Он остановился и на общих принципах организации работы администраций районов, их задачах и функциях, возложенных на территориальные органы гордумой, а также итогах 2021 года.Александр Филиппов пояснил, что районные администрации выступают как первичное звено во взаимодействии с жителями. В случае, если решение тех или иных вопросов требует подключения городской администрации, такая система отлажена и работает.Депутаты Сергей Медведев и Марк Коробов обратили внимание, что поступает много обращений по качеству зимнего содержания улиц в Мотовилихе и Свердловском районе. Докладчик пояснил, что в рамках заключенных 2 года назад пятилетних контрактов с подрядчиками была предусмотрена их индексация лишь на первые 2 года. При этом цены на материалы и горючее выросли в разы. Тем не менее, в Свердловском районе все подрядчики работают, а проблемы в основном касаются отдельных территорий, таких как ЖК «Арсенал», которые не были учтены в контрактах.Депутат Сергей Захаров предложил пересмотреть методику оценки качества содержания улично-дорожной сети в части дорог 3-й категории и внутриквартальных проездов.Депутат Олег Бурдин спросил, ощущается ли в территориальных органах нехватка кадров, нужны ли главам районов дополнительные полномочия для улучшения работы. Александр Филиппов согласился, что проблема с кадрами есть, загрузка у сотрудников большая. Что касается полномочий, то их хватает, «хотя всегда есть, что улучшать».Руководитель рабочей группы по вопросам дорожной деятельности и благоустройства территории Перми Владимир Плотников рассказал, что накануне на заседании группы обсуждали контроль за зимним содержанием улиц со стороны территориальных органов, и в частности, своевременный вывоз снега на полигоны: «Этот вопрос поднимался и в январе. Сейчас в городе действуют 4 полигона, и они в снегопады не справляются с приемкой снега. Подрядчики стоят в очереди, чтобы выгрузить снег. Поэтому рабочая группа предлагает администрации города проработать вопрос о создании площадок для временного хранения снега в каждом районе, чтобы вывозить его потом планомерно».Коллеги поддержали поправки в проект решения гордумы, внесенные рабочей группой.Депутат Ирина Горбунова в качестве положительного примера оперативной связи районных властей и жителей привела опыт организации в Мотовилихе интернет-чатов для старших домов и ТСЖ - они позволяют жителям оперативно связаться с районными властями и депутатами.Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Малютин отметил, что подобный анализ работы районных властей проводится впервые. «Пермь – город семи районов. У всех есть свои особенности, а наша задача – сделать комфортным проживание в каждом из них. Поэтому внес проект решения и предложил до осени проанализировать уникальные особенности, потенциал, социально-экономические показатели по каждому району Перми и до конца года отразить в городских документах стратегического планирования районный компонент», - резюмировал Дмитрий Малютин.Депутаты внесли первые изменения в бюджет города Перми на 2022-2024 годы. Увеличена доходная часть бюджета 2022 года на 231 млн рублей, расходная - на 882 млн, в том числе за счет распределения остатков в 651 млн рублей, образовавшихся по состоянию на начало года.В плановом периоде объем доходов и расходов предложено увеличить: в 2023 году на 116 млн рублей, в 2024 году - на 122 млн. За счет остатков средств и увеличения доходов бюджета предусмотрено сохранить целевое назначение расходов прошлого года.Так, 543 млн рублей планируется направить на оплату контрактов, заключенных в 2021 году: на ремонт ул. Ленина - 219 млн рублей, строительство автодорог и сетей наружного освещения – 23 млн, благоустройство сквера на эспланаде и бульвара Комсомольского проспекта – 96 млн, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы – 95 млн рублей.Также сохранено целевое назначение расходов прошлого года на региональную программу по расселению аварийного жилья, на изъятие земельных участков для строительства дорог, обустройство остановочных комплексов. Дополнительные средства будут направлены на завершение ремонтных работ в школе №79, на строительство второго напорного коллектора от насосной станции «Речник», содержание остановочных пунктов, а также переданных в муниципальную собственность автомобильных дорог.Для привлечения софинансирования из краевого бюджета выделяются средства на приобретение оборудования для профильных медицинских классов двух школ города – 7 млн рублей, на выполнение ремонтных работ на объектах культурного наследия – 1,3 млн рублей.«Все деньги будут использованы строго по назначению, и я считаю, что распределение было сделано правильно», – прокомментировала первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.