«Мистер Нокаут»: теперь в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В пермском кинотеатре «Кристалл» прошла презентация полнометражного художественного фильма «Мистер Нокаут». Он посвящен жизни и уникальной спортивной карьере прославленного советского боксера, олимпийского чемпиона, единственного в истории страны обладателя Кубка Вэла Баркера Валерия Попенченко.Лента ведет зрителя от детства героя, военной службы на границе к первым успехам на ринге, а затем и к победам легендарного спортсмена.Фильм снял режиссер Артем Михалков, главную роль в нем исполнил артист МХТ им. Чехова Виктор Хориняк. Роль тренера Григория Кусикьянца сыграл Сергей Безруков.На презентацию были приглашены олимпионики, руководители спортивных федераций края, спортивная общественность. Побывали на премьерном показе нового художественного фильма и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.Представляя свою работу, режиссер Артём Михалков отметил: «Все, что происходило внутри производства, - монтаж, графика, написание музыки - было невероятно интересно, невероятно сложно, и результат виден на экране».Интересно, что в фильме снимались многие представители пермского спорта. Президент федерации бокса Пермского края Петр Павлов не только консультировал съемочную группу, но и снялся в эпизодической роли главного тренера сборной Советского Союза. Пермский олимпийский судья Владислав Малышев сыграл судью – то есть фактически самого себя.В одном из эпизодов исполнил роль боксера воспитанник пермского бокса, мастер спорта России Эдуард Варанкин. Эпизод ему достался далеко не проходной - полуфинальный бой Олимпиады.Это первый опыт спортсмена в кино. Он рассказал: «Киношные бои, естественно, отличаются от реальных боксерских поединков. У нас был постановщик трюков, который говорил, какой рукой бить».Сам Петр Павлов тоже выступал в роли консультанта впервые: «Для меня это новый опыт. Я никогда прежде не сталкивался с кинематографом».Тем не менее, блокбастер получился. Особенно значима здесь оценка спортсменов: они отмечают достоверность и высокий драматический накал фильма.Билеты на фильм в продаже, и пермский зритель сможет сам оценить спортивную драму.