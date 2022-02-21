Эксперт: дети жителей Донбасса должны иметь возможность учиться в России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вынужденные переселенцы должны иметь возможность не только комфортно жить в России, но и продолжить обучение своих детей. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.«Помогая беженцам с Донбасса, Россия ведёт себя нравственно и по-человечески. Наша страна поступила так, как поступала всегда. В дальнейшем возможно для размещения людей использовать сеть санаториев, например, в Крыму. Ещё очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орлёнок», «Сириус» и другие лагеря», – заявил общественник Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).Павел Пожигайло сослался на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 78% россиян выразили согласие принять эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик.Общественник уверен, что жители России в большинстве своем окажут помощь переселенцам из Донбасса.Остальные страны Евросоюза не оказали помощь вынужденным переселенцам. «Европа могла бы откликнуться, предложить помощь и поддержку людям. Могли бы проявить хоть какой-то человеческий жест», – заметил Павел Пожигайло.Эксперт напомнил, что в свое время Турция и Европа наихудшим образом помогла беженцам из Сирии. «Там были практически концлагеря. А как помогала Польша переселенцам из Беларуси, которые искали убежище? Они их убивали», – рассказал агентству член ОП РФ и выразил надежду, что вынужденные переселенцы из Донбасса вскоре обзаведутся комфортным жильем в российских регионах.