Итоги Олимпиады в Пекине: что думают пермские спортсмены-участники

13.01 Вторник, 22 февраля 2022
Пермь: общество
permkrai.ru
Олимпиада в Пекине закончилась. Как прикамские спортсмены оценивают прошедшие Игры и свое участие в них? Все сходятся в одном: Олимпиада – это не только возможности, но и импульс, мотивация на дальнейшую работу и победы.

В Играх участвовало восемь спортсменов из Пермского края – лыжница Мария Истомина, прыгун с трамплина Евгений Климов, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, а также могулистки Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Вся женская сборная по могулу была представлена спортсменками из Чусового. И Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль. «Я очень рада. Это было трудно, но я старалась выполнить все, что обговаривала с тренером, чтобы вернуться сюда с медалью, чтобы была гордость за нашу страну. Нужно все осмыслить и стремиться быть лучше: делать все чище, сложнее программу, лучше технику», — поделилась впечатлениями спортсменка.

В санном спорте выступали две представительницы Прикамья, но Екатерина Катникова упала и не смогла побороться за медаль. Татьяна Иванова завоевала «бронзу», эта медаль для нее дороже золота, потому что выступление на Олимпиаде – преодоление. Всего два месяца назад на этой же трассе спортсменка получила тяжелую травму ноги. Она восстановилась всего за несколько недель и завоевала медаль.

«8 лет мы этого ждали, плюс моя травма. Мы все время запрыгивали в последний вагон: отбор на Олимпиаду, получение квот, отборы в группу сильнейших. Только благодаря усилиям врачей и нашей команде тренеров-специалистов смогли завоевать «бронзу», – рассказала о медали Татьяна Иванова.

Летающий лыжник Евгений Климов получил «серебро» в командном зачете по прыжкам с трамплина. В состав российского квартета также вошли прыгуны на лыжах с трамплина Ирма Махини, Данил Садреев и Ирина Аввакумова.

«Олимпиада сложилась очень хорошо, на высшем уровне. У нас в России еще не было таких медалей, я думаю, что прыжки с трамплина перешагнули какой-то рубеж, и теперь все пойдет гораздо резче в горку. Мы планомерно готовились, не форсировали, все Кубки мира использовали как тренировки. Последним в квартете былть ответственно, но никакой эйфории не было, до конца держал себя в руках и думал только о прыжке: что мне нужно сделать, чтобы дальше прыгнуть», – поделился впечатлениями Евгений Климов.

Татьяна Чеснокова, министр спорта Пермского края, положительно оценила итоги Олимпиады для спортсменов Прикамья: «Это очень успешное выступление, это результат длительной подготовки и слаженной работы как спортивных школ, так и тренерских команд. Такой уровень концентрации и точки сборки единовременно (когда не можешь подвести ни себя, ни команду) – это дорогого стоит. Мы гордимся каждым результатом. Те аплодисменты, которыми встречали спортсменов, - это признание, народная любовь и благодарность».

Несмотря на все сложности, в том числе отсутствие флага и гимна, пермские спортсмены внесли значительный вклад в результаты всей сборной. Всего россияне заработали 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых, и обновили национальный рекорд по количеству медалей.

Впереди Паралимпийские игры, и в них также будут участвовать спортсмены из Пермского края. «У нас три лыжника участвуют в Паралимпиаде, и мы считаем, что у нас есть все шансы получить золотые медали, потому что наши спортсмены лучшие в зачете Кубка мира», – поделилась министр спорта Татьяна Чеснокова.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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