Студенты-медики Прикамья поддерживают традиции волонтерства

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Только-только закончилась сессия - и студенты-медики открыли молодежную патриотическую акцию, известную как «Десант Прикамья». В чем ее суть?«Подснежник» - отряд молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья», проводимой в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Создан «Десант» в 2021 году на базе ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера» МЗ РФ. В деятельность «десантников» в сезоне входит проведение мастер-классов и лекций (здоровый образ жизни, профориентация) для школьников, подготовка концерта для населения и оказание шефской помощи социальным организациям (в том числе в этом году помощь осуществлялась и в поликлиниках) и адресная помощь незащищенным слоям населения», - рассказали бойцы отряда «Подснежник».В этом году «Подснежник» выезжал в Соликамский городской округ, где отлично себя проявил, зарядив жителей своей энергией, позитивом и желанием помогать любому, браться за любую посильную работу.«Было очень интересно участвовать в создании отряда «Десант Прикамья» и его подготовке, – делится своими впечатлениями студент-медик, боец отряда «Подснежник» Николай Хоботов. - Порой охватывало волнение, ведь это первый сезон для нашего отряда, в котором многие ребята впервые приняли бы участие в акции. Переживал, что им что-то может не понравиться или какие-то ожидания не будут оправданы. Но, к счастью, этот сезон получился удивительно душевным, с особой атмосферой, которая ощущалась с первых дней подготовки к выезду».Кроме учебы и участия в «десантах», студенты-отрядники ПГМУ развивают и свой кругозор. Охотно посещают музеи и выставки, знакомятся с достопримечательностями Перми и других городов Пермского края, слушают лекции по краеведению и истории медицины.В «десанте» принимали участие и представители еще двух студенческих медицинских отрядов: СМО «Салюс», который скоро отметит свой пятилетний юбилей, и более молодой СМО «Древо жизни», созданный два года назад.Необходимо отметить, что акции «Десант Прикамья» в 2022 году исполняется 7 лет. В Пермском крае за это время появилось большое количество зимних отрядов, а первым в ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера стал ОДП «МЕДузы», основанный в 2018 году студентками ПГМУ Екатериной Гилёвой и Марией Основиной под руководством Алины Ришатовны Ювакаевой - руководителя медицинского направления студенческих отрядов Пермского регионального отделения.Подробнее о четвертом сезоне отряда десанта Прикамья «МЕДузы» в Краснокамском районе рассказала комиссар отряда «Салюс», студентка ПГМУ Екатерина Волкова:«Первые бойцы долго подбирали название, но один из вариантов понравился сразу всем. «МЕДузы» - сокращение от «медицинские узы», коротко и со смыслом. Сразу же был придуман и девиз.За годы своей работы «МЕДузы» успели помочь Чердынскому, Уинскому и Соликамскому районам. Этот год не стал исключением, ведь 1 февраля текущего года отряд отправился в Краснокамский район на совершение добрых дел под руководством студенток лечебного факультета ПГМУ командира Анастасии Похлебухиной и комиссара Марии Аристовой. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, «МЕДузам» хватило работы, потому что снегу коронавирус точно не страшен! Социальные объекты посёлков Мысы, Оверята и самого Краснокамска были очищены от сугробов под весёлые песни наших волонтёров. Онлайн-концерты, мастер-классы для детей не оставили равнодушными жителей района.Ребята не забывали и о своей будущей профессии. «МЕДузы» провели немало мероприятий, среди которых - акции по профилактике ОРВИ и коронавирусной инфекции, помощь ФАПам и поликлиникам, квесты по первой помощи и беседы о здоровом образе жизни с местными школьниками. Во время сезона также проводились внутренние мероприятия, в которых ребята смогли открыть в себе новые таланты и научиться чему-то новому».Екатерина убеждена, что «Десант Прикамья» - это не просто волонтёрство. По мнению девушки, «это пожар в сердце, разгорающийся с первого дня сезона и согревающий даже после окончания студенческой жизни. Это целая жизнь, прожитая за 10 дней. Это осознание важности даже маленького доброго дела, ведь улыбающиеся глаза ребёнка и слезы счастья стариков помогают осознать самое важное: любой может стать героем, нужно только немного постараться».И если вы хотите понять, почему студенты едут в посёлки работать бесплатно и спать в спальниках на полу в спортивном зале, то достаточно пары строчек из гимна «Снежного десанта»: