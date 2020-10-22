Дмитрий Махонин: Бюджет Пермского края сохранит социальную направленность

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22 октября в рамках ежегодного послания губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Махонин представил основные параметры и приоритеты проекта бюджета Пермского края на период 2021-2023 годов. Онлайн-трансляция послания была организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь», сайте Законодательного Собрания Пермского края, на телеканале «Россия 24» и других ресурсах.Как обозначил Дмитрий Махонин, при разработке проекта бюджета на ближайшие 3 года краевые власти исходили из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств и доли бюджета развития, развитие государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет, реализация значимых для региона проектов, в том числе социальных объектов, а также взвешенная долговая политика.«Мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя. Более 70% бюджета будет направлено на это. По некоторым направлениям мы не просто сохраняем заложенные объемы финансирования, но и увеличиваем. Мы полностью сохраняем бюджет развития – 25% финансирования будет направлено на реализацию инвестиционных планов. В том числе многие проекты планируется реализовать к 300-летию краевой столицы», – обозначил Дмитрий Махонин.Цели планируется достичь за счет взвешенной долговой политики, развития государственно-частного партнерства, концессионных соглашений. В качестве примера такого сотрудничества Дмитрий Махонин привел крупные медицинские стройки: инфекционная клиника, хирургический корпус, онкодиспансер. Инвестиции по этим проектам превысят 46 млрд рублей.Сегодня в крае реализуется около 100 концессионных соглашений, большая часть из них – в сфере ЖКХ. По итогам 2019 года Пермский край находится на 5 месте в России по использованию инструментов ГЧП.Дмитрий Махонин также заявил о предстоящих преобразованиях в системе здравоохранения края. В целом за три года на развитие отрасли предполагается направить 180 млрд рублей.Губернатором перед краевыми властями поставлено несколько первоочередных задач в отрасли: решение кадрового вопроса, доступность медицинской помощи вне зависимости от места жительства, строительство и ремонт медучреждений, обновление медицинского оборудования, борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, цифровизация отрасли.«Первостепенная задача – модернизация здравоохранения. Один из основных приоритетов – кадровый. Сегодня по опыту борьбы с коронавирусом мы можем говорить о том, что основная сложность в оказании медицинской помощи – определенный кадровый дефицит. По сравнению со среднероссийской обеспеченностью медиками Пермский край выглядит неплохо, но проблем хватает. Поэтому в бюджете мы закладываем увеличение финансирования на программу «Земский доктор» (в два раза), продолжим реализацию программы «Земский фельдшер». Усилим сотрудничество с Пермской медакадемией, чтобы как можно больше выпускников оставались работать в наших медучреждениях. Будем создавать лучшие условия для работы, модернизировать инфраструктуру», – обозначил Дмитрий Махонин.По развитию медицинской инфраструктуры Пермский край выходит на рекорд. До конца 2023 года планируется сдать 24 новых объекта в разных территориях региона. На это будет направлено порядка 8 млрд рублей. В частности, уже в следующем году планируется возвести новые лечебные корпуса в Чердыни и Юрле, четыре поликлиники в Перми (три из них для детей).«Эти стройки – долгожданные для населения, поэтому мы обязаны их реализовать», – подчеркнул значимость объектов Дмитрий Махонин.Также стоят задачи по повышению доступности медпомощи за счет «выездных поликлиник», санавиации, обновления автопарка «скорой». В этом году в рамках развития системы санавиации в Чернушке появилась вертолетная площадка. Обновляются здания ФАПов и СВА, закупается новое оборудование. Например, в этом году приобретено порядка 3,5 тысячи единиц высокоточного оборудования, включая аппараты МРТ, КТ и УЗИ.Важный момент развития медицины, подчеркнул Дмитрий Махонин, – цифровизация отрасли. «Обеспечили все здания поликлиник и стационаров доступом в интернет, к концу следующего года подключим к сети все ФАПы. Это позволит активнее использовать возможности телемедицины, а в конечном итоге – повысить качество лечения для всех пациентов, независимо от места жительства».Сегодня все жители региона имеют электронную медицинскую карту, все учреждения здравоохранения подключены к Единой информационной системе.Комментируя выступление губернатора, Анатолий Касатов, главврач Пермской краевой клинической больницы, согласился, что системе здравоохранения требуется обновление, а не оптимизация. «На мой взгляд, самое важное, о чем сказал в послании Дмитрий Николаевич относительно здравоохранения, - это модернизация. Я впервые услышал по отношению к этой отрасли слово «модернизация», а не реформирование и не оптимизация. Модернизация – это то, что нужно нам всем: жителям Пермского края, медицинским работникам, врачам. Нам нужно соответствие оказания медицинской помощи современным условиям: это и кадры, и нормальная сеть медицинских учреждений, когда помощь должна быть доступна любому жителю, и четкие программные шаги. Они обозначены губернатором», – поделился Анатолий Касатов.Также в бюджетном послании губернатор Пермского края обозначил задачи по цифровизации региона на ближайшие три года. За этот период на развитие IT-сферы планируется направить 7,8 млрд рублей. Глава региона отметил, что в последние годы Прикамье набрало высокие темпы цифровизации: «Ставим перед собой амбициозные задачи попасть в ТОП-10 регионов по развитию в IT-сфере к 2024 году. Здесь есть потенциал по содействию занятости. Рассчитываем, что за ближайшую трехлетку количество занятых в IT-сфере превысит 22 тысячи (сейчас занято 16 тысяч жителей Прикамья). Помимо увеличения числа занятых, IT-отрасль поможет решить социальные проблемы через подключение инфраструктуры к интернету».Помимо этого, в Прикамье развиваются электронные сервисы. Если в этом году предоставляется 26 цифровых государственных и муниципальных услуг, то до конца 2023 года онлайн можно будет получить 90 госуслуг. К 1 ноября к электронной пермской образовательной системе будут подключены все 527 школ региона.Как подчеркнул Дмитрий Махонин, цифровизация в Прикамье развивается во всех сферах. Так, цифровизация ЖКХ позволяет контролировать качество ремонтов дворовых пространств. Помимо этого, для жителей Пермского края ведется разработка цифровой карты. Она позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. При этом Дмитрий Махонин поручил создать виртуальную карту, которую можно будет хранить на мобильном устройстве, а пластиковый аналог на базе банковской карты – как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.