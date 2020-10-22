География следствия: Пермский край

12.29 Пятница, 23 октября 2020
Пермь: общество
Суровый по климату, но богатый полезными ископаемыми и природными красотами край расположен на стыке Европы и Азии. Территория площадью в 160 тысяч квадратных километров манит путешественников со всего света разнообразием здешних ландшафтов. Это один из немногих уголков России, где заповедные леса корнями вековых сосен и елей подпирают могучие древние горы, а студеные воды местных рек омывают скалистые берега северной земли, история которой тянется на сотни лет в прошлое.
Сегодня Прикамье делится с жителями огромной страны своими недрами, промышленные предприятия выпускают продукцию международного спроса, а люди, приученные к стойкости и тяжелой работе, знают цену трудовым победам, результатом которых уже давно стал почетный статус Пермского края как одного из самых экономически развитых регионов Российской Федерации.
Конечно, не каждому приходится корпеть у станка на заводе или добывать в шахте руду и уголь. Есть среди пермяков и те, кто следит за покоем мирных граждан, - стоит на страже справедливости. В составе краевого следственного управления СК России более 30-ти подразделений. Все они рассредоточены по районам, некоторые из которых находятся в сотнях километров от Перми. Офицеры в течение суток преодолевают большие расстояния не только для выезда к месту происшествия, но и для межведомственного взаимодействия.
Так, в июне этого года 10-летний житель посёлка Лель, что в 400 километрах от краевого центра, во время прогулки со сверстниками решил вернуться домой неизведанной дорогой, но в лесу ребенок заблудился и пропал. На поиски незамедлительно выдвинулись криминалисты, оснащенные высокотехнологичной техникой. Добраться до населенного пункта было непросто. Путь лежал через непроходимые места, преодолеть которые удалось только на вездеходе. Искать мальчика сотрудникам СК помогали полицейские, сотрудники спецслужб и волонтеры. На четвертый день пропавший сам вышел на просёлочную дорогу. А через неделю во время выписки из больницы ребенка навестил руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев. С мамой мальчика он обсудил обстоятельства исчезновения ребенка, проблемы семьи, условия жизни. Он рассказал о кадетском образовании в Следственном комитете и предложил рассмотреть вопрос о поступлении Константина на учебу.
Крепость духа следователей и криминалистов, сплочённость и настойчивость позволяют на протяжении многих лет удерживать в крае стабильно высокий показатель раскрываемости преступлений. В текущем году раскрываемость убийств составила 98,9%, а изнасилований и причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 100%.
Ежегодно растет и число раскрытых преступлений прошлых лет. Самое громкое из них было раскрыто в 2008-м. Жители Соликамска до сих пор помнят серию нападений, жертвами которых стали сотрудники заводской охраны, а также милиционер и военнослужащий. Следователям удалось установить злоумышленника, который нападал на вооруженных охранников и часовых, а затем забирал у них служебное оружие. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный пожарный – Александр Геращенко. При задержании у мужчины были обнаружены пистолет и револьвер, похищенные им после убийств. На допросах Геращенко признался, что совершал злодеяния без корыстных побуждений, оружие похищал для личной коллекции. Пермский краевой суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Лесопромышленный комплекс - одна из важнейших отраслей экономики. Площадь лесов в Пермском крае составляет более 12 миллионов гектаров. Преступления в лесозаготовительной сфере наносят ущерб государству и урон природе. Органами Следственного комитета России расследуются уголовные дела, связанные с незаконной вырубкой деревьев и коррупцией в отношении должностных лиц различного уровня.
Так, в марте 2018 года к длительному сроку лишения свободы был приговорён теперь уже бывший исполняющий обязанности участкового лесничего одного из районов Пермского края. Его признали виновным в получении взяток. Незаконное вознаграждение от предпринимателя чиновник получал за отведение делянок и их беспрепятственную приемку без выявления нарушений. Помимо денег, осужденный получил от предпринимателя взятку в виде стройматериалов за обеспечение по итогам аукциона гарантированного заключения договоров заготовки древесины и её продажи. В ходе расследования уголовного дела с занимаемой должности лесничий был уволен. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет и 9 месяцев лишения свободы. Апелляционная жалоба адвоката в интересах осужденного была оставлена без удовлетворения.
Благодаря сложной, грамотно спланированной и планомерно организованной совместной работе пермских следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удается раскрывать даже самые сложные и запутанные преступления. Сегодня можно с уверенностью сказать, что следственное управление СК России по Пермскому краю является слаженным подразделением, в котором работают профессионалы своего дела.
perm.sledcom.ru © Вечерние ведомости
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