В бюджете Прикамья сохранится весь объем социальной поддержки
Пермь: общество
Очередное заседание Законодательного собрания Пермского края вновь прошло в дистанционном формате. Пленарка открылась посланием губернатора краевому парламенту. Дмитрий Махонин представил депутатам отчет о работе краевого правительства, рассказал об основных принципах формирования бюджета на три года и приоритетах социально-экономического развития региона.
Приоритеты определены
Как заявил глава Прикамья, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным – исполнение всех принятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.
Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
В своем выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.
Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля за исполнением решений в некоторых сферах, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.
«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требует совершенно новых инструментов реализации, другая часть станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решение стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
Бюджет одобрен в первом чтении
Центральным вопросом повестки стал бюджет на ближайшие три года. Проект главного финансового документа парламентарии приняли в первом чтении. Законопроект предполагает рост доходов, а также предусматривает дефицит в рамках, разрешенных бюджетным законодательством.
Согласно документу, доходы региональной казны в 2021 году составят 154,1 млрд рублей, расходы – 172,3 млрд рублей. Дефицит бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года увеличится в 1,7 раза и составит 18,1 млрд рублей. Это 14,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В качестве источников погашения дефицита правительством предусмотрены кредиты коммерческих банков. Накануне в рамках заседания профильного комитета первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что регион на сегодняшний день не имеет долгов перед коммерческими организациями. На 1 октября 2020 года долг составлял 11,8% перед федеральным бюджетом.
В 2022 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются соответственно на 4,4% и 5,1%, при этом прирост дефицита составит 10,6%.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 3,8%, расходы – на 3,7%, прирост дефицита составит 3,1%.
По информации правительства, проект бюджета предполагает сохранение всех социальных обязательств, в том числе индексацию мер социальной поддержки граждан и стипендий. Также в проекте закона заложено финансирование всех 13 государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2021 году составит 167,2 млрд рублей, или 97,0% от общего объема расходов. Наибольшая доля финансирования выделена на программы «Образование и молодежная политика» (39,3 млрд рублей), «Качественное здравоохранение» (25,7 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (20,8 млрд рублей), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (19,6 млрд рублей).
«Бюджет принимается в сложных условиях, но было принято совершенно верное решение сохранить весь объем социальной поддержки, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. – Более того, все социальные выплаты будут индексироваться на 4%. В итоге чуть более 70% расходов запланировано на социальную сферу. Мы не только поддерживаем эти отрасли финансово, в том числе с сохранением уровня оплаты труда, но и вкладываем средства в строительство больниц, школ, детских садов и в обновление оборудования».
Также депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета территориального фонда ОМС. В 2021 году доходы ТФОМС запланированы в размере 44,1 млрд рублей, что больше уровня 2020 года на 1,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы фонда составят по 45,8 млрд рублей.
На финансовое обеспечение организаций ОМС в 2021 году планируется направить 39,6 млрд рублей, на диализ – 88,3 млн рублей, на финансирование оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям – 4,1 млрд рублей, на оплату медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, – 41,8 млн рублей.
В рамках пленарной недели народные избранники уделили особое внимание финансированию мер по обеспечению медицинской помощи больным коронавирусом, а также проведению тестирования. По словам руководителя ТФОМС Пермского края Татьяны Мельниковой, в этом году федеральный бюджет возместил незапланированные затраты на оказание медицинской помощи больным COVID-19 и проведение тестирования в сумме 280 млн рублей за период с апреля по июнь.
«Источник финансирования для расширения коечной сети, которая готова принять больных с ковидом, – это ОМС. На сегодняшний день есть нормированный страховой запас в сумме 700 млн рублей, который при необходимости будет использован на эти цели», – пояснила Татьяна Мельникова во время октябрьского заседания комитета по социальной политике.
«Этот год показал нам, насколько важно оперативно принимать решения для оказания поддержки гражданам в период пандемии. Проект бюджета фонда ОМС сформирован с учетом всех возможных рисков, в том числе связанных с пандемией коронавируса. От лица депутатского корпуса могу с уверенностью сказать – в случае необходимости краевой парламент готов принять необходимые решения для оказания качественной медицинской помощи жителям края и повышения эффективности работы медицинских служб», – отметил Валерий Сухих.
Сельхозкооперации дали время
В первом чтении принят законопроект об изменениях норм Закона «О розничных рынках на территории Пермского края». Документ внесен по инициативе губернатора.
Авторы законопроекта предлагают отложить до 1 января 2025 года выполнение требований, установленных федеральным законодательством в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков. Это касается требований по организации торговых мест в капитальных зданиях, строениях, сооружениях, за исключением тех, что расположены в городе Перми.
По мнению разработчиков, удлинение переходного периода будет способствовать развитию сельхозкооперации в Пермском крае. Сейчас специализированные сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные рынки на территории Прикамья не зарегистрированы. Основным фактором, препятствующим их организации, является в том числе норма о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях.
Кроме того, в ходе пленарного заседания парламентарии поддержали инициативу по увеличению размеров премий в области науки. Законопроект принят в первом чтении. Согласно документу, денежные премии будут увеличены в два раза: так, премия первой степени возрастет до 200 тысяч рублей, второй степени – до 100 тысяч.
Кроме того, переносятся сроки: объявление о проведении конкурса вместо 1 апреля будет происходить 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий переносится с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также сместятся. Таким образом, выплата премий будет происходить в год присуждения.
Также депутаты одобрили кандидатуру Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Новым бизнес-омбудсменом стал Павел Новоселов. После принятия соответствующего постановления ЗС он принес присягу.
Марина ТУШИНА
Приоритеты определены
Как заявил глава Прикамья, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным – исполнение всех принятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.
Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
В своем выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.
Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля за исполнением решений в некоторых сферах, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.
«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требует совершенно новых инструментов реализации, другая часть станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решение стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
Бюджет одобрен в первом чтении
Центральным вопросом повестки стал бюджет на ближайшие три года. Проект главного финансового документа парламентарии приняли в первом чтении. Законопроект предполагает рост доходов, а также предусматривает дефицит в рамках, разрешенных бюджетным законодательством.
Согласно документу, доходы региональной казны в 2021 году составят 154,1 млрд рублей, расходы – 172,3 млрд рублей. Дефицит бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года увеличится в 1,7 раза и составит 18,1 млрд рублей. Это 14,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В качестве источников погашения дефицита правительством предусмотрены кредиты коммерческих банков. Накануне в рамках заседания профильного комитета первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что регион на сегодняшний день не имеет долгов перед коммерческими организациями. На 1 октября 2020 года долг составлял 11,8% перед федеральным бюджетом.
В 2022 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются соответственно на 4,4% и 5,1%, при этом прирост дефицита составит 10,6%.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 3,8%, расходы – на 3,7%, прирост дефицита составит 3,1%.
По информации правительства, проект бюджета предполагает сохранение всех социальных обязательств, в том числе индексацию мер социальной поддержки граждан и стипендий. Также в проекте закона заложено финансирование всех 13 государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2021 году составит 167,2 млрд рублей, или 97,0% от общего объема расходов. Наибольшая доля финансирования выделена на программы «Образование и молодежная политика» (39,3 млрд рублей), «Качественное здравоохранение» (25,7 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (20,8 млрд рублей), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (19,6 млрд рублей).
«Бюджет принимается в сложных условиях, но было принято совершенно верное решение сохранить весь объем социальной поддержки, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. – Более того, все социальные выплаты будут индексироваться на 4%. В итоге чуть более 70% расходов запланировано на социальную сферу. Мы не только поддерживаем эти отрасли финансово, в том числе с сохранением уровня оплаты труда, но и вкладываем средства в строительство больниц, школ, детских садов и в обновление оборудования».
Также депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета территориального фонда ОМС. В 2021 году доходы ТФОМС запланированы в размере 44,1 млрд рублей, что больше уровня 2020 года на 1,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы фонда составят по 45,8 млрд рублей.
На финансовое обеспечение организаций ОМС в 2021 году планируется направить 39,6 млрд рублей, на диализ – 88,3 млн рублей, на финансирование оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям – 4,1 млрд рублей, на оплату медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, – 41,8 млн рублей.
В рамках пленарной недели народные избранники уделили особое внимание финансированию мер по обеспечению медицинской помощи больным коронавирусом, а также проведению тестирования. По словам руководителя ТФОМС Пермского края Татьяны Мельниковой, в этом году федеральный бюджет возместил незапланированные затраты на оказание медицинской помощи больным COVID-19 и проведение тестирования в сумме 280 млн рублей за период с апреля по июнь.
«Источник финансирования для расширения коечной сети, которая готова принять больных с ковидом, – это ОМС. На сегодняшний день есть нормированный страховой запас в сумме 700 млн рублей, который при необходимости будет использован на эти цели», – пояснила Татьяна Мельникова во время октябрьского заседания комитета по социальной политике.
«Этот год показал нам, насколько важно оперативно принимать решения для оказания поддержки гражданам в период пандемии. Проект бюджета фонда ОМС сформирован с учетом всех возможных рисков, в том числе связанных с пандемией коронавируса. От лица депутатского корпуса могу с уверенностью сказать – в случае необходимости краевой парламент готов принять необходимые решения для оказания качественной медицинской помощи жителям края и повышения эффективности работы медицинских служб», – отметил Валерий Сухих.
Сельхозкооперации дали время
В первом чтении принят законопроект об изменениях норм Закона «О розничных рынках на территории Пермского края». Документ внесен по инициативе губернатора.
Авторы законопроекта предлагают отложить до 1 января 2025 года выполнение требований, установленных федеральным законодательством в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков. Это касается требований по организации торговых мест в капитальных зданиях, строениях, сооружениях, за исключением тех, что расположены в городе Перми.
По мнению разработчиков, удлинение переходного периода будет способствовать развитию сельхозкооперации в Пермском крае. Сейчас специализированные сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные рынки на территории Прикамья не зарегистрированы. Основным фактором, препятствующим их организации, является в том числе норма о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях.
Кроме того, в ходе пленарного заседания парламентарии поддержали инициативу по увеличению размеров премий в области науки. Законопроект принят в первом чтении. Согласно документу, денежные премии будут увеличены в два раза: так, премия первой степени возрастет до 200 тысяч рублей, второй степени – до 100 тысяч.
Кроме того, переносятся сроки: объявление о проведении конкурса вместо 1 апреля будет происходить 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий переносится с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также сместятся. Таким образом, выплата премий будет происходить в год присуждения.
Также депутаты одобрили кандидатуру Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Новым бизнес-омбудсменом стал Павел Новоселов. После принятия соответствующего постановления ЗС он принес присягу.
Марина ТУШИНА
Стерилизованным жительницам Уктусского пансионата предложат забеременеть с помощью ЭКО
22 октября 2020
22 октября 2020
Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд в Россию без визы
15 октября 2020
15 октября 2020
Чиновники Березовского пытаются отобрать помещение у инвалидов
16 октября 2020
16 октября 2020