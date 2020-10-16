В бюджете Прикамья сохранится весь объем социальной поддержки

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Очередное заседание Законодательного собрания Пермского края вновь прошло в дистанционном формате. Пленарка открылась посланием губернатора краевому парламенту. Дмитрий Махонин представил депутатам отчет о работе краевого правительства, рассказал об основных принципах формирования бюджета на три года и приоритетах социально-экономического развития региона.Как заявил глава Прикамья, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным – исполнение всех принятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.В своем выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля за исполнением решений в некоторых сферах, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требует совершенно новых инструментов реализации, другая часть станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решение стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.Центральным вопросом повестки стал бюджет на ближайшие три года. Проект главного финансового документа парламентарии приняли в первом чтении. Законопроект предполагает рост доходов, а также предусматривает дефицит в рамках, разрешенных бюджетным законодательством.Согласно документу, доходы региональной казны в 2021 году составят 154,1 млрд рублей, расходы – 172,3 млрд рублей. Дефицит бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года увеличится в 1,7 раза и составит 18,1 млрд рублей. Это 14,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.В качестве источников погашения дефицита правительством предусмотрены кредиты коммерческих банков. Накануне в рамках заседания профильного комитета первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что регион на сегодняшний день не имеет долгов перед коммерческими организациями. На 1 октября 2020 года долг составлял 11,8% перед федеральным бюджетом.В 2022 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются соответственно на 4,4% и 5,1%, при этом прирост дефицита составит 10,6%.В 2023 году по сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 3,8%, расходы – на 3,7%, прирост дефицита составит 3,1%.По информации правительства, проект бюджета предполагает сохранение всех социальных обязательств, в том числе индексацию мер социальной поддержки граждан и стипендий. Также в проекте закона заложено финансирование всех 13 государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2021 году составит 167,2 млрд рублей, или 97,0% от общего объема расходов. Наибольшая доля финансирования выделена на программы «Образование и молодежная политика» (39,3 млрд рублей), «Качественное здравоохранение» (25,7 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (20,8 млрд рублей), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (19,6 млрд рублей).«Бюджет принимается в сложных условиях, но было принято совершенно верное решение сохранить весь объем социальной поддержки, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. – Более того, все социальные выплаты будут индексироваться на 4%. В итоге чуть более 70% расходов запланировано на социальную сферу. Мы не только поддерживаем эти отрасли финансово, в том числе с сохранением уровня оплаты труда, но и вкладываем средства в строительство больниц, школ, детских садов и в обновление оборудования».Также депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета территориального фонда ОМС. В 2021 году доходы ТФОМС запланированы в размере 44,1 млрд рублей, что больше уровня 2020 года на 1,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы фонда составят по 45,8 млрд рублей.На финансовое обеспечение организаций ОМС в 2021 году планируется направить 39,6 млрд рублей, на диализ – 88,3 млн рублей, на финансирование оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям – 4,1 млрд рублей, на оплату медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, – 41,8 млн рублей.В рамках пленарной недели народные избранники уделили особое внимание финансированию мер по обеспечению медицинской помощи больным коронавирусом, а также проведению тестирования. По словам руководителя ТФОМС Пермского края Татьяны Мельниковой, в этом году федеральный бюджет возместил незапланированные затраты на оказание медицинской помощи больным COVID-19 и проведение тестирования в сумме 280 млн рублей за период с апреля по июнь.«Источник финансирования для расширения коечной сети, которая готова принять больных с ковидом, – это ОМС. На сегодняшний день есть нормированный страховой запас в сумме 700 млн рублей, который при необходимости будет использован на эти цели», – пояснила Татьяна Мельникова во время октябрьского заседания комитета по социальной политике.«Этот год показал нам, насколько важно оперативно принимать решения для оказания поддержки гражданам в период пандемии. Проект бюджета фонда ОМС сформирован с учетом всех возможных рисков, в том числе связанных с пандемией коронавируса. От лица депутатского корпуса могу с уверенностью сказать – в случае необходимости краевой парламент готов принять необходимые решения для оказания качественной медицинской помощи жителям края и повышения эффективности работы медицинских служб», – отметил Валерий Сухих.В первом чтении принят законопроект об изменениях норм Закона «О розничных рынках на территории Пермского края». Документ внесен по инициативе губернатора.Авторы законопроекта предлагают отложить до 1 января 2025 года выполнение требований, установленных федеральным законодательством в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков. Это касается требований по организации торговых мест в капитальных зданиях, строениях, сооружениях, за исключением тех, что расположены в городе Перми.По мнению разработчиков, удлинение переходного периода будет способствовать развитию сельхозкооперации в Пермском крае. Сейчас специализированные сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные рынки на территории Прикамья не зарегистрированы. Основным фактором, препятствующим их организации, является в том числе норма о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях.Кроме того, в ходе пленарного заседания парламентарии поддержали инициативу по увеличению размеров премий в области науки. Законопроект принят в первом чтении. Согласно документу, денежные премии будут увеличены в два раза: так, премия первой степени возрастет до 200 тысяч рублей, второй степени – до 100 тысяч.Кроме того, переносятся сроки: объявление о проведении конкурса вместо 1 апреля будет происходить 1 февраля, принятие постановления о присуждении премий переносится с 31 декабря до 30 сентября. Сроки остальных этапов конкурсных процедур также сместятся. Таким образом, выплата премий будет происходить в год присуждения.Также депутаты одобрили кандидатуру Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Новым бизнес-омбудсменом стал Павел Новоселов. После принятия соответствующего постановления ЗС он принес присягу.Марина ТУШИНА