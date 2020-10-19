Пермский ГАТУ. 90 лет на ниве совершенства

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В 2020 году Пермскому государственному аграрно-технологическому университету исполняется 90 лет. Уже почти век аграрный вуз является на Урале главной кузницей специалистов сельскохозяйственной отрасли. Мы поговорили с Алексеем Андреевым, и.о. ректора Пермского ГАТУ, и узнали, какие планы ставит перед собой университет на ближайшие годы и каковы тенденции в агропромышленном комплексе 21 века.- Прежде всего, мне хотелось бы отметить один очень важный и принципиальный момент. Аграрный вуз на сегодняшний день стал универсальным учебным заведением. В чем специфика этой универсальности? Если рассматривать историю развития вуза, то он создавался как отраслевой, и мы его видели изначально как отдельный факультет, затем он перерос в институт, но институт готовил узконаправленных специалистов для сельского хозяйства. От института мы шли к академии, расширяя сферу подготовки специалистов, и пришли к университету. Поэтому на сегодня наш вуз - универсальный, готовящий специалистов по целому комплексу одной из важнейших отраслей нашей экономики - АПК. Мы готовим специалистов, как я люблю говорить, от поля и фермы до прилавка магазина, то есть присутствует весь цикл: выращивание, производство, переработка, реализация продукции. Это один из основных моментов, которые лежат в концепции развития университета.Второй момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. ПГАТУ - это вуз, который берёт на себя весь комплекс вопросов, связанных не только с подготовкой специалистов, но и одновременно осуществляет переподготовку, повышение квалификации кадров АПК.Третий момент: ПГАТУ - это вуз, где ведется научно-исследовательская деятельность, направленная на создание новейших технологий в сфере производства и переработки продукции сельского хозяйства. В сельском хозяйстве сегодня отошли от понятия «колхоз», на рынке мы видим разные формы организации производства: от крупных агрохолдингов до крестьянско-фермерских хозяйств. И в учебном процессе мы учитываем это, через интеграцию производственной и научной деятельности готовим специалистов для всех сфер современной экономики. Это те основы, на которых на сегодняшний день базируется наш университет.Здесь нужно исходить из того, что когда мы говорим об аграрии, мы не можем определять это направление одним понятием. Как я уже говорил, у нас есть разнонаправленные сферы деятельности. Кого мы относим к аграрию? Человека, который только работает в поле, или человека, который объединяет все сферы производства? Поэтому буду открытым. У нас есть определенные проблемы по набору узкопрофильных специальностей, потому что в развитии сельского хозяйства существует две тенденции. С одной стороны, вследствие укрупнения и образования агрохолдингов идет сокращение потребности в широкой, массовой подготовке тех или иных специалистов, с другой стороны - есть потребность в более узкой нише.В этом отношении мы получаем запрос на повышение уровня подготовки специалиста, способного лучше работать в современных условиях, чем узконаправленный агроном, зоотехник или ветеринар. Сочетание этих двух моментов порождает, с одной стороны, запрос не массовый, а штучный, а с другой стороны - популярность профессии зачастую определяется массовостью. У нас многие считают, что популярны такие профессии, как экономист, юрист, и на эти специальности серьёзные конкурсы на протяжении последних двух десятков лет. Это была определённая тенденция, и вследствие этого рынок стал настолько жесткий, что выживают там немногие. И, соответственно, немногие работают по специальности, которую получали.Если ты получил профессию в нашем университете, это дает гарантированную возможность работать по специальности, поскольку востребованность в этом специалисте есть. Поэтому у нас не такие высокие конкурсы на специализированные факультеты, как, скажем, в гуманитарных специальностях. Но это предоставляет более высокую конкурентоспособность нашим выпускникам на рынке труда. Исходя из этого, я предполагаю, что человек, который делает выбор, должен для себя принципиально определять, что важнее: престижность в глазах общества или способность конкурировать на рынке труда.- Прошедшая приёмная кампания была для нас сложной, как и для других вузов. С некоторыми моментами мы столкнулись впервые, например, с ситуацией, когда большая часть учебных заведений была переведена на дистанционную форму обучения и работы. Это полностью меняло систему работы приемной кампании. Вуз традиционно рассчитывал на прямое общение с абитуриентами - это наша сильная сторона, и она развивалась достаточно активно, потому что, как мы уже сказали, наш абитуриент индивидуален, с ним и нужно работать, чтобы правильно донести информацию. Поэтому мы выезжали на территории, работали со школьниками, с соответствующими структурами, через которые доносили информацию.В этом году всё было переведено на дистанционную систему, и, как следствие, были проблемы организации, технического исполнения, перенесения сроков сдачи ЕГЭ. Не все сдавали экзамен традиционно, как в прошлые годы. Также абитуриентам не нужно было сдавать оригиналы документов, достаточно было всего лишь подписать согласие. Всё это породило определенные трудности, но мы приобрели новый опыт. Университет успешно прошел приемную кампанию, набрали полностью необходимый контингент. Более того, к нам пришли не только на бюджетные места, но и на коммерческую основу, что дает дополнительные внебюджетные средства для развития университета. Всего зачислен 1581 человек, из них 970 на бюджетные места. На очную форму было зачислено 864 человека, из них 713 бюджетных мест.Мы научились тому, что необходимо использовать новые технологии. В перспективе они могут служить дополнением к тому живому общению, которое раньше использовал университет при работе с абитуриентами. Наши коллеги из других университетов отмечали, что работа через портал, которую мы провели в ходе приемной кампании, была наиболее удобной и практичной в общении с абитуриентами, что для нас было очень приятно.- Мы уже частично затрагивали эту тему, что на сегодняшний день АПК развивается по нескольким тенденциям. Одно из приоритетных и наиболее динамично развивающихся направлений - это создание крупных агрохолдингов, оно требует совершенно других технологий. Сегодня это направление уходит в высокотехнологическую сферу, где соединяются и сочетаются технологии, близкие к промышленным, космическим, поэтому эта тенденция будет приоритетной.Вторая тенденция заключается в том, что село не может развиваться только в агрохолдингах, сохраняется частное производство, начиная от индивидуального занятия выращиванием тех или иных культур (например, через сферу личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, небольших производственных объединений). Однако мы понимаем, что и в эти сферы приходят инновации. На мой взгляд, в ближайшее время сельское хозяйство в технологическом плане будет значительно опережать некоторые другие сферы производства. В сельском хозяйстве присутствует высокая конкуренция, которая требует повышения интенсивности и как следствие - повышения рентабельности, потому что традиционное сельское хозяйство подразумевает риск. Мы находимся в зоне рискованного земледелия, и здесь без современного технологического оснащения сложно достичь результатов и выдерживать конкуренцию с регионами, где более выгодные климатические условия. Мы понимаем, что в Пермском крае развитие АПК будет неизбежно выстраиваться на высоких технологических цепочках.- Мы прекрасно понимаем, что наш регион промышленный. Здесь аграрные направления обеспечивают население соответствующей продукцией. Специализация нашего сельского хозяйства - это животноводство, потому что у нас значительно сложнее выращивать продовольственное зерно, чем кормовое. Поэтому производство зерна для животноводства и само животноводство в приоритете, и это направление в крае активно развивается.- Сложно говорить об этом - аграрное образование, независимо от региона, должно быть базовым. Есть определенные специализации, зависящие от регионов, и эти специализации мы реализуем за счёт учебно-производственных практик, когда наши студенты работают на конкретных предприятиях с учетом конкретной потребности. Они осваивают специфику производства через практическое обучение.Сегодня, когда мы говорим об аграрном образовании, мы подразумеваем универсальную возможность работы в разных отраслях. Разумеется, мы стараемся совершенствовать современные технологии образовательного процесса.- Если взять трудоустройство, такой показатель, как процентное количество выпускников, работающих по специальности и в той сфере, в которой они получали образование, то наш вуз имеет один из самых высоких показателей - выше 75%. Это как раз является ответом на вопрос. Второй момент: мы имеем большой запрос на специалистов не только из нашего региона. Если брать в целом АПК, любой руководитель скажет: мне не хватает специалистов. Это звучит рефреном во всех их выступлениях.Возникает вопрос, почему? Потребность есть, мы готовим кадры, они трудоустраиваются по специальности, но почему тогда не хватает? Потому что кадры идут только на высокоразвитые предприятия, в большинстве случаев они не хотят ехать в глубокую деревню, работать за более низкую заработную плату, и такие предприятия сталкиваются с дефицитом кадров.- Для университета принципиально важно сохранить вуз как одно из важнейших звеньев подготовки кадров для региона и страны. Мы уже не раз наблюдали тенденции к сокращению учебных заведений, их укрупнению и слиянию. Так что стоит задача сохранения собственного «я» в подготовке кадров. Во-вторых, это развитие, потому что сохранить собственное «я» без развития невозможно, а наше развитие видится в нескольких моментах. Для нас важно сохранить вуз не как отраслевой, а именно как универсальный, постоянно искать ниши, которые образуются в сфере подготовки кадров, чтобы заполнять их своими выпускниками.Вуз может и должен развиваться не только как учебный кластер. Тут уже есть потребность в работе на потребителя. Вуз должен быть участником экономического развития. Мы берём на себя задачу развития лесосеменного хозяйства в Пермском крае, организацию лесопитомников по выращиванию саженцев и саженцев деревьев с закрытой корневой системой, разработку и внедрение климатически ориентированных технологий, производства посадочного материала с применением современных технологий и оборудования. Мы не уходим с рынка производства сельскохозяйственной продукции, поэтому наши опытные поля используются по назначению. Одним словом, университет должен быть одним из участников сельскохозяйственной деятельности.Что касается культуры – я как представитель сферы образования могу сказать, что образование без процесса воспитания не существует, это исторически две взаимопересекающиеся вещи. Воспитание вне культуры, спорта и других сфер деятельности невозможно. Университет уделяет особое внимание внеучебной работе, которая помогает человеку уверенно чувствовать себя в профессиональной деятельности. Недаром говорят: «Образование - это то, что осталось у тебя после обучения, культура - это то, чему ты научился и что ты имеешь по итогам обучения».- Сегодня в Пермском крае выпускники нашего университета работают практически во всех отраслях экономики. За свою историю вуз выпустил более 80 000 квалифицированных специалистов, среди которых известные ученые, представители органов власти, руководители крупнейших агропредприятий и птицефабрик, фермерских хозяйств и ветеринарных клиник. Мы вправе сказать, что экономика Пермского края развивается в том числе и благодаря нашим выпускникам.Пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить с 90-летием Пермского ГАТУ, в первую очередь, наших выпускников, поскольку для них это воспоминания о самых интересных и самых ярких моментах жизни, ведь чем старше становится человек, тем больше он вспоминает молодость. Всем нашим выпускникам хочу выразить благодарность за то, что они гордо и с честью несут знамя нашего университета у себя на производстве. Поздравляю нынешних студентов и преподавателей нашего университета с этим знаменательным событием. Хотел бы пожелать им сохранения того, что есть, и преумножения достигнутого. Студентам желаю чтить традиции вуза и получить высококлассное образование, которое поможет им профессионально реализовать себя в любой сфере. А университету в целом желаю дальнейшего развития и процветания!