Жить без боли

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В Перми побывал доктор медицинских наук, профессор Андрей Александрович Герасимов – автор популярного в России метода лечения практически всех заболеваний опорно-двигательного аппарата – ВТЭС (внутритканевая электростимуляция).Андрей Герасимов, доктор медицинских наук, профессор:- ВТЭС – уникальный метод, который лечит как боли в самой костной ткани, так и является наиболее эффективным в мировой практике по восстановлению нервов, это настоящая революция в лечении болей в позвоночнике. И я очень рад, что такие прорывные, высокотехнологичные, высокоэффективные технологии теперь дошли и до Перми.Три дня подряд Герасимов принимал и консультировал пермяков в «Центре лечения боли» на Островского, 30. Люди записывались к профессору задолго до его приезда. Многие воспользовались моментом и успели побывать у Герасимова дважды. Люди шли со своими болями, травмами в различных отделах опорно-двигательного аппарата, остеохондрозами, грыжами и протрузиями, артритами, артрозами, головными болями, мигренями, повреждениями периферических нервов и т.д.- Боль исходит из самой костной ткани, - отмечает профессор Герасимов. - И только потом подключается напряжение мышц и боли в нервах. Благодаря методике мы можем лечить как сам болевой синдром, так и расслабить мышцы и восстановить нервы. Конечно, лучше всего работает комплексный подход. Это и различные виды блокад и массажей, мануальная терапия, которые так же представлены в полном объёме в «Центре лечения боли». Но, конечно, ВТЭС в данном случае превалирует благодаря своей исключительной эффективности. Именно ВТЭС реально устраняет боли почти у 92% пациентов. И мы можем помочь людям, которым не помогли другие методы лечения.По словам Андрея Герасимова, сегодня, к сожалению, болезни только молодеют. Причём связано это, в первую очередь, с сидячим образом жизни и офисной работой. И это несмотря на то, что многие в наше время обеспокоены собственным здоровьем. Но и посещение фитнес-залов, и неправильное распределение нагрузок, и некорректное выполнение упражнений зачастую наносят вред позвоночнику, суставам, хрящам. Всё чаще с болями, например, в спине или коленях за помощью обращаются молодые люди.Станислав Орлов, медицинский директор «Центра лечения боли»:- Если говорить о болях в спине, то мы проводим опять же комплексное лечение, в основе которого высокоэффективная внутритканевая электростимуляция. С помощью ВТЭС мы восстанавливаем кровообращение в позвонках, рассасываем грыжи диска, улучшаем питание хрящевой ткани в дисках, восстанавливаем функции нервов конечностей. Курс составляет от 3 до 7 процедур. При этом полностью устраняется боль у 90% пациентов, а эффект длится долгие годы.Продолжительность эффекта касается и лечения остеоартроза (артриты и артрозы). Благодаря комплексному подходу и внедрению методики ВТЭС улучшается питание хряща и останавливается процесс его распада, ликвидируется воспаление. Показаниями здесь являются боли в плечевом, локтевом, коленном, тазобедренном суставах, мелких суставах, стопах - в принципе, любые боли в конечностях.Андрей Александрович обращает особое внимание на лечение головных болей. По его словам, из-за стрессовых ситуаций, с которыми в последнее время приходится сталкиваться россиянам, все больше граждан страдают от депрессии, которая неминуемо приводит к постоянным головным болям, мигреням, ухудшению общего физического и психического состояния.- Лечение опять же проводят методом ВТЭС на новых принципах восстановления кровообращения головного мозга, - рассказывает Андрей Герасимов. - Устраняем головную боль, мигрени, головокружения, шум в ушах. Параллельно восстанавливаются сон, память, концентрация внимания. Курс от 3 до 5 процедур. Эффект достигается практически у всех и на много лет. В этом смысле ВТЭС является прекрасным помощником в лечении депрессии.У многих пермяков, побывавших на приеме профессора в «Центре лечения боли», сейчас подрастают дети. Именно поэтому возникали вопросы о возможности лечения методом ВТЭС несовершеннолетних. Ответ - да. Андрей Александрович рассказал несколько случаев из своей практики, когда с помощью внутритканевой электростимуляции и воздействия тока у детей появлялось дополнительное желание к учёбе, начинала ещё больше развиваться память и моторика. А это очень важно, если учитывать желание современных родителей, чтобы их ребёнок успевал всё и везде, - это касается и спортивных, и музыкальных, и любых других творческих достижений.Всего за три дня профессор Герасимов осмотрел, пообщался и начал лечение более 50 человек. По его собственным словам, он спокоен за пермяков, которых передаёт после отъезда в надёжные руки настоящих профессионалов, своих учеников - специалистов «Центра лечения боли» - единственной клиники в Пермском крае, аккредитованной на проведение процедур ВТЭС.ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Лицензия ЛО-59-01-005385 от 5 июня 2020 года.ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (ВТЭС) – современный немедикаментозный метод лечения заболеваний позвоночника, суставов, головной боли, болевых синдромов. Научная разработка профессора А.А. Герасимова утверждена и рекомендована Минздравом РФ к широкому использованию в медицинской практике. ВТЭС по Герасимову не имеет аналогов в мире, используется во многих российских клиниках и санаториях и постепенно внедряется в ряде европейских стран.Низкочастотный ток, соответствующий биотокам человека, через тонкую иглу-проводник подводится вплотную к поражённому участку костной ткани. Болевой синдром снимается за 1-2 процедуры, а вместе с ним снижается частота обострений при таких заболеваниях, как артрит, остеохондроз и мигрень. ВТЭС не просто снимает боль. За счет тока восстанавливается кровообращение в пораженной зоне, усиливается регенерация хрящевой и костной ткани. Методика практически не имеет противопоказаний, она позволяет без медикаментов и операций вылечить даже самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата и грыжи дисков. Полностью устраняются боли почти у 92% пациентов.Метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) разработан академиком А.А. Герасимовым около 30 лет назад. Но до лета этого года в Перми его никто не применял.Клиники профессора в Екатеринбурге невероятно популярны. За 20 лет они завоевали доверие и уважение жителей и специалистов. Специалисты пермского «Центра лечения боли» эффективно работают с пациентами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и грыжи дисков, в частности, позвоночника, суставов, периферических нервов, артритами и артрозами, головной болью, мигренями и другими патологиями.Существует заблуждение, что проблемы с позвоночником или суставами возникают у человека с возрастом и беспокоят исключительно людей старшего поколения. Это далеко не так. С этим сталкиваются профессиональные спортсмены, поклонники ЗОЖ или, наоборот, те, кто вынуждено ведёт сидячий образ жизни – офисные работники, программисты, руководители, проводящие много времени за компьютером. Наконец, эти проблемы нередко касаются школьников, дачников, водителей.Эффективное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата – острая и актуальная для Пермского края тема. До лета 2020 года в регионе не было медицинских центров, которые занимались бы этими вопросами. Пермякам приходилось ездить за помощью в тот же Екатеринбург. Однако в июле этого года было принято решение открыть в столице Прикамья первый «Центр лечения боли».За короткое время специалистам Центра удалось помочь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, посодействовать в реабилитации после перенесенных ими травм и операций, вернуть людям утерянные функции.