Впереди – новые старты

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Главные российские старты - чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина таолу) должны были пройти еще в апреле 2020 года. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации они были перенесены на начало октября.Соревнования в Москве проводились с соблюдением жестких требований и рекомендаций Роспотребнадзора и Минспорта РФ. Все участники, тренеры и судьи были обязаны предоставить тест ПЦР и допускались к соревнованию только при наличии отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. Соревнования впервые проводились без зрителей и болельщиков, прямая трансляция всего турнира велась на платформе Youtube.Чемпионат России собрал 133 спортсмена из 32 субъектов РФ, на первенство заявились более 280 участников, представлявших 33 региона РФ.Представители Прикамья выступили на первенстве России по ушу более чем успешно. Победу трижды праздновала Полина Лапихина, по одной золотой медали у Екатерины Донец, Ростислава Пархоменко и Владислава Пархоменко. Все спортсмены - воспитанники главной муниципальной площадки по подготовке спортсменов ушу и кунгфу МБУ «СШОР Старт» г. Перми, тренер Татьяна Ившина. Также награды высшей пробы на первенстве России завоевали спортсмены «Пермской школы ушу» Ксения Каменских (тренер И. Овчинников) и Максим Ческидов (тренер А. Трегубов).На чемпионате России результаты пермских спортсменов оказались скромнее. Из 20 представителей Прикамья успеха добился только лидер краевой сборной Артём Алтышев (МБУ «СШОР Старт» г. Перми, тренер Ираида Гребнева). В его активе - серебряная и две бронзовые медали. Кроме того, норматив мастера спорта России по ушу выполнили Владимир Сташков, Варвара Касаткина, Ксения Астахова, Алина Желанова и Дмитрий Епихов (все воспитанники МБУ «СШОР Старт» г. Перми, тренеры Татьяна Ившина, Елена Корлякова и Ираида Гребнева), а также Александр Трегубов (самоподготовка).- На самом деле результаты у взрослых неплохие, особенно с учетом конкуренции в нашем виде спорта, - отмечает исполнительный директор федерации ушу и кунгфу Пермского края Ираида Гребнева. - Наши ребята выполнили нормативы мастеров, просто медалей привезли меньше, чем ожидалось. Конечно, в подготовку вмешалась пандемия. В разных регионах ситуация складывалась по-разному. Мы возобновили тренировочный процесс только с 12 августа, не все спортсмены успели набрать форму. Двое наших лидеров не смогли поехать из-за карантина в их учебных заведениях. Часть тех, кто не выехал на чемпионат России, в ближайшее время уже смогут принять участие в Кубке Пермского края, который пройдет 25 октября в СК имени Сухарева. Хотя сложности по-прежнему есть – ПЦР-тест для участников соревнований обязателен, не все ребята и родители готовы к этому. Думаю, в более полном составе сможем выступить на Кубке России, который запланирован на начало декабря. Обычно на такие турниры мы выставляем около 10 взрослых спортсменов – и никогда не остаемся без медалей.В первую очередь рассчитываем на Артёма Алтышева, это лидер нашей сборной, он участвовал в чемпионате мира, прошел отбор на Кубок мира. Среди молодежи – на Владимира Сташкова, Варвару Касаткину и других. Международные турниры все пока под вопросом, чемпионат Европы, скорее всего, будет перенесен с декабря на весну. Но в любом случае, если не будут ограничены очные тренировки, к декабрю подойдем на пике формы.Марина ОСИПОВА