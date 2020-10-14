Бюджет Прикамья на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность

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Правительство Прикамья представило проект бюджета Пермского края на 2021 год и плановый период 2022/23 на публичных слушаниях в Законодательном собрании. Краевые власти представили комплексные пакеты мер по поддержке граждан и бизнеса. Один из главных приоритетов бюджета – безусловное исполнение социальных обязательств.Говоря о сценарных условиях, в которых формировался бюджет на следующую трехлетку, первый заместитель председателя правительства края Ольга Антипина отметила, что основным фактором корректировки экономических показателей стала эпидемическая ситуация.Первый зампред правительства также рассказала об основных мерах налоговой политики, которые предлагают краевые власти совместно с депутатами Законодательного собрания. Эти меры уже позволили сократить налоговую нагрузку на бизнес в период пандемии на 1,8 млрд рублей, часть инструментов налоговой политики направлена на стимулирование инвестиционной деятельности. Кроме того, краевые власти рассчитывают на федеральные средства. Пермский край намерен принять участие во всех 13 национальных проектах, что позволит привлечь более 35 млрд рублей.Кроме того, правительство заявило о готовности вести взвешенную политику заимствования средств. «Считаем, что в нынешних условиях бездефицитный бюджет – не самоцель. Наоборот, для сохранения социальных гарантий, расширения спектра бюджетных услуг, поддержки муниципалитетов и бизнеса, продолжения начатых инвестиционных проектов для развития региона, особенно в преддверии 300-летия Перми, это важнее, чем красивый бездефицитный баланс. Мы готовы кредитоваться, вести максимально гибкую взвешенную политику заимствования средств», – отметила Ольга Антипина.«Сегодня правительство представило нам проект бюджета в первоначальном виде. В нем заложена динамика восстановления, он выглядит достаточно оптимистично – надеюсь, что заложенные показатели будут оправданны. В любом случае, мы в состоянии корректировать бюджет и в течение финансового года, и в рамках трехлетнего периода. В целом бюджет является сбалансированным, несмотря на увеличение заемных средств, так как показатели дефицита остаются в допустимых законом пределах, и финансовая устойчивость региона не страдает», – отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.С докладами также выступили заместитель председателя правительства Антон Клепиков, и.о. министра финансов Любовь Ярушина и министр транспорта Николай Уханов.По словам Антона Клепикова, с 2021 по 2023 год планируется построить семь детских садов более чем на 1,1 тысячу мест в пяти муниципальных образованиях. На данные цели планируется направить 592,2 млн рублей. В этот же период будет построено 23 школы более чем на 12 тысяч мест. На данные цели будет направлено более 7,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Учебные корпуса вместимостью более 800 учащихся появятся в Перми, Соликамске, Чернушке, Кунгуре и Пермском районе.Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал необходимость устранения территориального неравенства в части оказания образовательных услуг. И в отдаленных территориях дети должны получать самое современное образование в комфортных условиях.По информации министерства транспорта, бюджет сохраняет тенденцию непрерывного увеличения финансирования отрасли. Заложено стабильное финансирование как на строительство, так и на ремонт региональных дорог. Это позволит в 2021-2023 годах построить и реконструировать более 90 км дорог (из них региональные дороги – 75 км), а также ежегодно ремонтировать более 800 км дорог.«Экономические последствия пандемии, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона. Бюджет на следующие три года предполагает увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов и перенос сроков строительства некоторых объектов. Это необходимо для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных обязательств региона перед гражданами. При рассмотрении проекта бюджета депутатский корпус уделит особое внимание приоритетным направлениям развития региона, а особенно социальным расходам. В бюджете заложены серьезные средства на развитие школьного и дошкольного образования – это требование времени, которое диктует растущий уровень рождаемости в Пермском крае», – подчеркнул спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.Расставленные в проекте трехлетнего бюджета приоритеты положительно оценили эксперты и общественные деятели. По словам и.о. заместителя крайсовпрофа Елены Истоминой, озвученные показатели доказывают, что правительство Пермского края, безусловно, нацелено на сохранение важнейших социальных статей расходов бюджета: «Нам отрадно видеть, что, во-первых, сохраняются все социальные льготы, выплаты, и что они индексируются. Кроме того, серьезное внимание уделено ситуации на рынке труда. Все мы прекрасно понимаем, что период пандемии привел к резкому повышению безработицы. Мы видим, что показатели по безработице в 3,8 раза увеличены. Но с другой стороны, мы видим, что предпринимаются все шаги, чтобы максимально облегчить социальное положение, в котором находятся наиболее уязвимые категории – женщины, дети. Поэтому мы очень это приветствуем. И надеемся, что и показатели заработной платы, которые заложены в бюджет, тоже будут претерпевать хотя бы небольшой, но рост».«Мы услышали, что на 40% увеличивается содействие органам местного самоуправления. Для нас это очень важно, – рассказал глава Губахинского городского округа, председатель Ассоциации глав муниципальных образований «Союз» Николай Лазейкин. – В частности, для Губахи я очень четко увидел появление программы «Компактное проживание», которая позволит переселить жителей отдаленных территорий. У нас есть поселок Шахтный, где планируется переселить по этой программе порядка 13 домов. И я думаю, что это получилось после того, как мы встретились с Дмитрием Николаевичем Махониным у нас на территории. И, конечно, хорошо, что сохранились такие программы, как инициативное бюджетирование, другие краевые программы, национальные проекты. Например, для нас очень важен национальный проект «Чистая вода», потому что он касается двух наших поселков, где мы ведем реконструкцию системы теплоснабжения. Эти деньги тоже сохранены».Планируется, что проект бюджета депутаты рассмотрят в первом чтении на октябрьском заседании Законодательного собрания.