В Чайковском завершился чемпионат ПФО по дзюдо

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13-14 октября Чайковский принимал чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. В условиях пандемии он стал первым масштабным соревнованием за последние несколько месяцев. Этому событию посвящен материал Чайковской газеты «Частный интерес».Турнир стал отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо, который пройдёт в Хабаровске 7-13 ноября. Побороться за путёвку на всероссийские старты собрались 144 участника - сильнейшие спортсмены 12 регионов ПФО.Провести турнир в условиях распространения коронавируса оказалось не так просто, его сроки не раз передвигались, не все спортсмены смогли принять участие. «Благодарны Пермскому краю, городу Чайковскому за содействие в организации соревнований. Мы здесь уже не первый раз проводим чемпионат, но в сегодняшних условиях всё по-другому. Тем не менее, размещение, питание спортсменов было на высоте. Площадка для проведения поединков также в полном порядке. Вообще с Чайковским уже работаем давно, и всегда очень приятно сюда приезжать», - отметил заместитель руководителя департамента по организации мероприятий в ПФО Федерации дзюдо России Дмитрий Новиков.Заметим, что спортивной инфраструктуре в Прикамье сегодня уделяется особое внимание. Губернатор края Дмитрий Махонин, активно поддерживая развитие спорта в регионе, считает, что необходимо возрождать успешные проекты в этой сфере. Не случайно среди призеров чемпионата ПФО по дзюдо есть и представители Пермского края. Возможно, скоро их имена будут звучать на международных спортивных аренах. Для этого в Пермском крае создаются все условия. Так, в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, строятся площадки ГТО.«Массовый спорт, конечно, позволяет нам сделать более качественную выборку и найти те звездочки, которые у нас есть, чтобы уже взрастить до олимпийских чемпионов, - отмечает Татьяна Чеснокова, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края. – Губернатор ставит достаточно серьезные задачи и с точки зрения развития инфраструктуры, особенно крупных спортивных объектов, которые позволяют нам создать более качественные условия для подготовки спортивного резерва. Нам предстоит большая работа, но мы чувствуем поддержку и понимаем, что у нас будет возможность реализовать все планы».Соревнования в Чайковском проходили с учётом всех требований Роспотребнадзора. Участники представили необходимые медицинские документы, в том числе результаты теста на коронавирус. Были выполнены и другие условия, связанные с противоэпидемическими мерами.По понятным причинам турнир прошёл без зрителей. Поболеть за своих могли только тренерский состав и одноклубники спортсменов. Ну, а для болельщиков и всех поклонников дзюдо Чайковский ТВ снял сюжет о наиболее интересных моментах соревнований.Каждый регион постарался привезти на турнир лучших спортсменов. Поединки на татами проходили динамично и ярко, участники проявили волю к победе и показали хорошие результаты. Удачно выступила и команда Пермского края.«Дзюдо является одним из базовых видов спорта в Пермском крае. В регионе насчитывается более 30 школ, клубов и секций, культивирующих этот вид единоборств. Соответственно, имеем и результаты, которыми можем гордиться. И на чемпионате ПФО мы представили лучших спортсменов, на которых возлагаем большие надежды», - подчеркнул Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края.Яркий представитель Кунгурской школы дзюдо Антон Шилов занимается единоборствами с шести лет: «Дзюдо – это целая наука. Здесь мало одной хорошей физической подготовки, необходимо уметь думать, просчитывать ход поединка, для этого надо быть психологически устойчивым, и только тогда всё получится».Сегодня спортсмен учится в ЧГИФК. Совсем недавно он перешёл в новую возрастную категорию: выступает в разряде «мужчины». Волнуясь перед поединком, рассказывает, что с каждой сменой возрастной категории возникают свои особенности, к которым надо успеть приспособиться, настроиться.На чемпионате ПФО в Чайковском Антон Шилов стал бронзовым призёром. «Бронзу» завоевала и представительница чайковской школы дзюдо Евгения Ужегова: «В первом поединке встретилась на татами со спортсменкой из Башкирии, мы с ней уже давно знакомы, не первый раз боремся за лидерство. Поединок дался нелегко, но собралась с мыслями, с силами и одержала победу».За плечами Евгении уже немало достижений – она была серебряным призёром на чемпионате России, второй на чемпионате Европы.Порадовал неожиданный успех студента Чайковского института физической культуры Михаила Новосёлова - он взял «бронзу» в весовой категории 66 кг. Диана Корепанова, воспитанница Чайковской школы дзюдо, завоевала «серебро» в категории свыше 78 кг. Серебряную медаль в копилку Пермского края принес Илья Тунев (90 кг), «бронзу» - Иван Спирин (73 кг), Семён Пантелеев (100 кг), Юлия Фоменкова (52 кг) и Валентина Славнова (70 кг).Организаторы отмечают, что чемпионаты федеральных округов считаются самыми престижными региональными соревнованиями. Именно с окружных турниров начинается пусть в сборную России, перед которой сегодня поставлена серьёзная цель – успешное выступление на Олимпийских играх 2025 года в Токио. Ну, а пока на очереди - чемпионат России в Хабаровске. В ближайшие дни станет известно, кто из участников соревнований в Чайковском вошел в сборную ПФО.