В Чайковском завершился чемпионат ПФО по дзюдо

Спортсмены из Прикамья показали достойные результаты

13.27 Четверг, 15 октября 2020
Пермь: общество
13-14 октября Чайковский принимал чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. В условиях пандемии он стал первым масштабным соревнованием за последние несколько месяцев. Этому событию посвящен материал Чайковской газеты «Частный интерес».
Турнир стал отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо, который пройдёт в Хабаровске 7-13 ноября. Побороться за путёвку на всероссийские старты собрались 144 участника - сильнейшие спортсмены 12 регионов ПФО.
Провести турнир в условиях распространения коронавируса оказалось не так просто, его сроки не раз передвигались, не все спортсмены смогли принять участие. «Благодарны Пермскому краю, городу Чайковскому за содействие в организации соревнований. Мы здесь уже не первый раз проводим чемпионат, но в сегодняшних условиях всё по-другому. Тем не менее, размещение, питание спортсменов было на высоте. Площадка для проведения поединков также в полном порядке. Вообще с Чайковским уже работаем давно, и всегда очень приятно сюда приезжать», - отметил заместитель руководителя департамента по организации мероприятий в ПФО Федерации дзюдо России Дмитрий Новиков.
Заметим, что спортивной инфраструктуре в Прикамье сегодня уделяется особое внимание. Губернатор края Дмитрий Махонин, активно поддерживая развитие спорта в регионе, считает, что необходимо возрождать успешные проекты в этой сфере. Не случайно среди призеров чемпионата ПФО по дзюдо есть и представители Пермского края. Возможно, скоро их имена будут звучать на международных спортивных аренах. Для этого в Пермском крае создаются все условия. Так, в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, строятся площадки ГТО.
«Массовый спорт, конечно, позволяет нам сделать более качественную выборку и найти те звездочки, которые у нас есть, чтобы уже взрастить до олимпийских чемпионов, - отмечает Татьяна Чеснокова, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края. – Губернатор ставит достаточно серьезные задачи и с точки зрения развития инфраструктуры, особенно крупных спортивных объектов, которые позволяют нам создать более качественные условия для подготовки спортивного резерва. Нам предстоит большая работа, но мы чувствуем поддержку и понимаем, что у нас будет возможность реализовать все планы».
Соревнования в Чайковском проходили с учётом всех требований Роспотребнадзора. Участники представили необходимые медицинские документы, в том числе результаты теста на коронавирус. Были выполнены и другие условия, связанные с противоэпидемическими мерами.
По понятным причинам турнир прошёл без зрителей. Поболеть за своих могли только тренерский состав и одноклубники спортсменов. Ну, а для болельщиков и всех поклонников дзюдо Чайковский ТВ снял сюжет о наиболее интересных моментах соревнований.
Каждый регион постарался привезти на турнир лучших спортсменов. Поединки на татами проходили динамично и ярко, участники проявили волю к победе и показали хорошие результаты. Удачно выступила и команда Пермского края.
«Дзюдо является одним из базовых видов спорта в Пермском крае. В регионе насчитывается более 30 школ, клубов и секций, культивирующих этот вид единоборств. Соответственно, имеем и результаты, которыми можем гордиться. И на чемпионате ПФО мы представили лучших спортсменов, на которых возлагаем большие надежды», - подчеркнул Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края.
Яркий представитель Кунгурской школы дзюдо Антон Шилов занимается единоборствами с шести лет: «Дзюдо – это целая наука. Здесь мало одной хорошей физической подготовки, необходимо уметь думать, просчитывать ход поединка, для этого надо быть психологически устойчивым, и только тогда всё получится».
Сегодня спортсмен учится в ЧГИФК. Совсем недавно он перешёл в новую возрастную категорию: выступает в разряде «мужчины». Волнуясь перед поединком, рассказывает, что с каждой сменой возрастной категории возникают свои особенности, к которым надо успеть приспособиться, настроиться.
На чемпионате ПФО в Чайковском Антон Шилов стал бронзовым призёром. «Бронзу» завоевала и представительница чайковской школы дзюдо Евгения Ужегова: «В первом поединке встретилась на татами со спортсменкой из Башкирии, мы с ней уже давно знакомы, не первый раз боремся за лидерство. Поединок дался нелегко, но собралась с мыслями, с силами и одержала победу».
За плечами Евгении уже немало достижений – она была серебряным призёром на чемпионате России, второй на чемпионате Европы.
Порадовал неожиданный успех студента Чайковского института физической культуры Михаила Новосёлова - он взял «бронзу» в весовой категории 66 кг. Диана Корепанова, воспитанница Чайковской школы дзюдо, завоевала «серебро» в категории свыше 78 кг. Серебряную медаль в копилку Пермского края принес Илья Тунев (90 кг), «бронзу» - Иван Спирин (73 кг), Семён Пантелеев (100 кг), Юлия Фоменкова (52 кг) и Валентина Славнова (70 кг).
Организаторы отмечают, что чемпионаты федеральных округов считаются самыми престижными региональными соревнованиями. Именно с окружных турниров начинается пусть в сборную России, перед которой сегодня поставлена серьёзная цель – успешное выступление на Олимпийских играх 2025 года в Токио. Ну, а пока на очереди - чемпионат России в Хабаровске. В ближайшие дни станет известно, кто из участников соревнований в Чайковском вошел в сборную ПФО.
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге представлены эскизы объектов Универсиады-2023
06 октября 2020
Сборные регионов отказываются от участия во Всероссийской Универсиаде в Екатеринбурге
11 октября 2020
Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
06 октября 2020
Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
07 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:31 Почти 80% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 45 лет
13:26 За квартал количество заявителей МФЦ Пермского края увеличилось на 233%
13:10 В Прикамье подтверждено 111 случаев COVID-19
11:10 В Перми пять должников за тепло лишились автомобилей
18:57 В Прикамье для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек в Перми
17:46 Пермский край и компания «Россети Урал» подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики
17:41 В Прикамье поступила крупная партия аппаратов ИВЛ
14:54 Заключен контракт на строительство сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Пермского края
14:50 В школах Прикамья начнут проводить слеты антинаркотического движения
14:44 В Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказок
13:59 Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей
13:49 В строящуюся пермскую гимназию №3 подано отопление
13:46 В Пермском крае зафиксировано 109 случаев коронавируса
13:40 Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
13:35 Прикамцам рассказали, куда звонить по поводу ОРВИ и коронавируса
13:26 В семь муниципальных образований края до конца года поставят новые тренажеры для реабилитации детей
13:07 В Перми завершены раскопки на месте нового корпуса гимназии №17: найдено более 5 тысяч исторических предметов
12:46 Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
23:53 За сутки коронавирус подтвержден у жителей 20 территорий Пермского края
17:46 В сентябре благодаря нацпроекту предприниматели Прикамья получили льготные займы на почти 100 млн рублей
17:41 Турбизнес Прикамья претендует на получение 173 млн рублей из федерального бюджета
Все новости
13:15 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку
13:11 Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко в аэропорту Гамбурга
13:06 В некоторых регионах Франции на фоне второй волны COVID-19 вводят комендантский час
12:46 По данным The Washington Post, в Нагорном Карабахе убиты более 50 сирийских наемников
12:43 Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»
12:40 В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
12:34 Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»
12:27 По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
12:19 Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального
12:12 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
11:59 Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
11:53 В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода
11:45 Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
11:40 В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
11:09 NYT предложила версию, в которой Навального могли отравить два раза
10:36 Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
10:06 В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
09:31 Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
16:31 Сборная России сегодня в Москве сыграет с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА
16:22 Песков не исключил нового обращения Путина к нации по поводу пандемии коронавируса
16:10 В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам
Новости России и мира
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
Все новости