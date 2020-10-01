Нет боли. Академик Герасимов приглашает пермяков на консультации
Пермь: общество
Этой осенью записаться к врачу в Перми совсем не просто. Дозваниваться до регистратуры поликлиники можно часами, а то и днями. И неважно, поднялась ли банально у вас температура или есть подозрение на COVID. А уж попасть на прием к практикующему доктору медицинских наук, академику РАМН, кажется, просто за гранью. Пермский «Центр лечения боли» приближает эту самую грань к реальности.
В течение трех дней – 13, 14 и 15 октября – любой пермяк может получить консультацию у доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН Андрея Александровича Герасимова - автора метода внутритканевой электростимуляции (ВТЭС). Методика практически не имеет противопоказаний, зато позволяет без медикаментов и операций вылечить даже самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата и грыжи дисков. Полностью устраняются боли у 92% пациентов.
Сейчас метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) активно применяется в ведущих медицинских центрах страны. На протяжении 20 лет клиники профессора Герасимова успешно работают в Екатеринбурге, Москве и Грозном, где завоевали доверие и уважение жителей и специалистов. Теперь метод ВТЭС стал доступен пермякам и жителям края.
Записаться на консультацию к профессору Герасимову можно по телефону: +7 (342) 2150303 или на сайте https://нетболи.рф.
Боль должна уйти, а мы ей в этом поможем!
В течение трех дней – 13, 14 и 15 октября – любой пермяк может получить консультацию у доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН Андрея Александровича Герасимова - автора метода внутритканевой электростимуляции (ВТЭС). Методика практически не имеет противопоказаний, зато позволяет без медикаментов и операций вылечить даже самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата и грыжи дисков. Полностью устраняются боли у 92% пациентов.
Сейчас метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) активно применяется в ведущих медицинских центрах страны. На протяжении 20 лет клиники профессора Герасимова успешно работают в Екатеринбурге, Москве и Грозном, где завоевали доверие и уважение жителей и специалистов. Теперь метод ВТЭС стал доступен пермякам и жителям края.
Записаться на консультацию к профессору Герасимову можно по телефону: +7 (342) 2150303 или на сайте https://нетболи.рф.
Боль должна уйти, а мы ей в этом поможем!
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