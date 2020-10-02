В Перми отремонтировали по нацпроекту 87 дворов

Обустроенные придомовые территории создают для горожан новое качество жизни

14.31 Вторник, 6 октября 2020
Пермь: общество
Дворы по национальному проекту «Жилье и городская среда» обновлены во всех районах города. В ходе работ применялся комплексный подход: после ремонта жители получили новые проезды, тротуары, подходы к подъездам. Приемка дворов после ремонта уже заканчивается.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, подрядные организации закончили ремонт дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». После лабораторных исследований проводится приемка выполненных работ. Часть дворов уже прошла приемку, в остальных она будет проведена в ближайшее время. Участие в ней принимают не только специалисты районной и городской администрации, но и жители домов, а также представители общественных организаций.
В случае выявления нарушений подрядчик обязан устранить их в установленный срок за счет собственных средств. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента приемки. Благодаря нацпроекту отремонтированы дворовые проезды, тротуары и подходы к входным группам, обустроены парковочные карманы. Также были учтены требования маломобильных групп населения, предусмотрены места отдыха для старшего поколения, зоны отдыха с детьми.
– С учетом того, что в Перми реализуются сразу несколько программ по благоустройству дворовых территорий, с каждым годом все больше пермяков получают обновленные дворы и совершенно другое качество жизни. Существенную поддержку оказывает федеральное софинансирование, благодаря которому жители города могут провести комплексный ремонт своего двора. Мы осуществляем тщательный контроль за работой подрядных организаций, при выявлении нарушений составляются акты, в соответствии с которыми подрядчик должен устранить недочеты в установленные сроки, – подчеркнул заместитель главы администрации Игорь Субботин.
В следующем году благоустройство будет продолжено. Дворовые территории, прошедшие отбор по критериям оценки заявок, но не вошедшие в программу в 2020 году, будут включены в нее на 2021-2022 годы в первоочередном порядке.
Напомним, что с учетом образовавшейся экономии по нацпроекту в этом году в Перми отремонтировано 87 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. Ранее планировалось благоустроить 77 дворов возле 141 дома.
Напомним, в Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор. Это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.
Радик Назаров © Вечерние ведомости
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