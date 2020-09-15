Депутатам ЗС рассказали о состоянии здоровья пермяков

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Краевые парламентарии заслушали ежегодный доклад о состоянии здоровья и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Пермского края. Итоги 2019 года по этому вопросу представила министр здравоохранения Оксана Мелехова.По информации министра, на 1 января 2019 года численность населения составляет 2,6 млн человек. По сравнению с 2018 годом зафиксирована убыль на 12 322 человека. Это связано с миграционным оттоком и отрицательным показателем естественного прироста.В 2019 году смертность населения уменьшилась на 946 человек и составила 34 394 человека. Основными причинами смертности стали заболевания системы кровообращения – 50,5%, новообразования – 15,1% и внешние причины смерти – 8,8%. Также за последние три года показатель младенческой смертности снизился на 33,9%.Несмотря на то, что по итогам 2019 года общий коэффициент рождаемости снизился и составил 10,2, Пермский край с 2014 года занимает лидирующие позиции среди регионом ПФО по уровню рождаемости.С 2013 года растет показатель средней продолжительности жизни. В 2019 году он составил 71 год (у мужчин – 66 лет, у женщин – 77 лет).За 2019 год показатель заболеваемости снизился по сравнению с аналогичным периодом. Основными заболеваниями среди жителей края стали болезни органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы и злокачественные новообразования. Также в докладе было отмечено, что смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания снижается.По словам министра, увеличилось количество случаев болезни системы кровообращения. Для решения этого вопроса проводятся регулярные консультации кардиологов, реализуется трехуровневая система оказания помощи и региональная программа льготного обеспечения лекарствами пациентов при выписке из стационара.В качестве положительного момента в докладе было отмечено, что наблюдается положительная динамика по социально-значимым заболеваниям: алкоголизм, туберкулез, ВИЧ-инфекция.По словам Оксаны Мелеховой, по отношению к предыдущему году улучшились показатели общей заболеваемости детей и подростков. Самые распространенные заболевания - органов дыхания, болезни глаз, костно-мышечной системы и органов пищеварения.За 2019 год более одного миллиона человек прошли диспансеризацию, что составило 95% исполнения плана. Благодаря этому увеличилось количество выявления болезней на ранних стадиях.Для обеспечения доступности получения медицинской помощи реализуются проекты по развитию телемедицины, организации дистанционного наблюдения и консультаций от ведущих краевых врачей кардиодиспансера и онкодиспансера. В этом году реализуется пилотный проект по применению «ботов», которые смогут делать напоминания о времени приема лекарств или измерении давления.«Тема здравоохранения остается для нас одной из самых обсуждаемых. Министерство провело серьезную работу по развитию инфраструктуры – это открытие ФАПов, компьютеризация, развитие телемедицины. Итоги 2019 года позволяют сделать заключение о том, с чем мы справились, и определить те места, по которым ещё нужно работать», - прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.