Пермская Дума обсудила ключевые темы городской повестки

Депутаты оценили работу коммунального комплекса города положительно, а проработку темы Красных Казарм - отрицательно

12.57 Среда, 23 сентября 2020
Пермь: общество
Сентябрьская пленарка Пермской городской Думы была посвящена вопросам развития инфраструктуры, коммунальным тарифам и благоустройству. Кроме того, традиционно на обсуждение был вынесен главный сезонный вопрос – начало отопительного сезона.

Отопительный сезон - вовремя
В рамках Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал о подготовке города к отопительному сезону. По его словам, работы проведены более чем на 6 тысячах объектов, включая жилищный фонд, образовательные, культурные, спортивные объекты и медицинские учреждения.
Готовность к зиме в мэрии оценивают как стопроцентную. В период подготовки к отопительному сезону не было зафиксировано технических нарушений, поэтому запуск произошел в соответствии с графиком. В случае неисполнения своих обязательств и нарушении сроков подачи тепла УК привлекаются к административной ответственности: на данный момент рассмотрено и вынесено штрафных санкций по 245 случаям.
По состоянию на 21 сентября тепло запущено в 195 социальных учреждениях и 4800 многоквартирных домах. До конца недели тепло и горячая вода поступят в каждую квартиру.
Депутат Арсен Болквадзе вспомнил историю с гостиницей «Карамель» на ул. Советской Армии, и поинтересовался, провел ли город работу над ошибками: «Какие проведены работы по герметизации вводов тепло и водосетей в жилые дома?». Игорь Субботин подчеркнул, что работы по профилактике аварийных ситуаций на теплосетях активно ведутся. Специалисты следят за их состоянием.
Кроме того, депутат рекомендовал отмониторить оплату показаний счетчиков в малоэтажных домах: «Двухэтажные дома запускают позже, счетчики не проверяют, и жителям приходится платить по максимальным тарифам. Ресурсоснабжающие организации должны выставлять счета по факту». Заместитель главы администрации города Перми уверил, что районные власти и департамент ЖКХ готовы работать по каждому случаю вместе с сетевой компанией.
Также депутаты интересовались ситуацией в разрезе округов. Депутат Олег Бурдин попросил обратить внимание на микрорайон Кислотные дачи, в особенности на состояние сетей по ул. Восстания, 13 и Уссурийской, 19. Жители домов снова жалуются на то, что горячая вода ржавая. Депутат Ирина Горбунова просила выяснить, в чем проблема УК в микрорайоне Садовый, а депутат Дмитрий Федоров - решить вопрос с подачей тепла в микрорайоне Краснова. Игорь Субботин взял все обращения в работу.
Депутат Сергей Богуславский хотел узнать, когда будет дано тепло в дома в Дзержинском районе. Игорь Субботин пояснил, что из-за технических особенностей запуск теплосетей идет по кольцевой: в ближайшее время работы будут завершены.
Депутат Евгений Глезман задал вопрос по срокам отключения горячей воды: «Знаю, что существует федеральная программа по снижению сроков отключения. Удалось ли нашему городу держать параметры? Какой максимальный и минимальный период без воды?». Игорь Субботин разъяснил, что в связи с проведением технических работ на коммунальных сетях сроки не выдерживали. Вода могла отсутствовать от 14 дней до 1 месяца. Однако в следующем году сроки будут сокращены, так как основные проблемы устранены.
По итогам обсуждения депутаты дали в целом положительную оценку работе профильного департамента. Олег Бурдин выразил особую признательность за работу в микрорайоне Кислотные Дачи: «Есть понимание, как решится эта проблема, есть план, инвестиции и вложения будут. В этом году ПСК пишет, что в 14 домах будут установлены индивидуальные тепловые узлы. Надеюсь, 30-летняя проблема будет решена в ближайшие годы».
«Проделан огромный объем работ – с технической точки зрения город готов. Особенно радует, что наконец-то подготовка к зиме начинается в соответствии с нормативами: отопление подавалось не в холодные, а в теплые дома. Правильное решение! В сложившейся ситуации подготовить всё было сложно, но администрация справилась», – заметил депутат Олег Афлатонов.
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин подвел итог обсуждения: «В этом году администрация хорошо сработала – все депутаты отметили слаженную работу департамента в подаче тепла жителям города. Стоит выразить уважение ведущему отрасли – Игорю Субботину. Он не просто взял вопрос на контроль, но и организовал работу с ресурсоснабжающими предприятиями и УК. Вся комплексная работа привела к тому, что запуск завершен, осталось учесть технические особенности - и к концу недели во всех домах будет тепло!».

Инфраструктура и благоустройство
Депутаты одобрили изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года в части расчётов доступности платежа для граждан.
«Жителям должно быть понятно, как будет развиваться город и инфраструктура в нем: газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО, из чего складываются тарифы и в каком объеме надо платить. В программе рассчитаны средняя заработная плата с учетом перспективы на пятилетку и процент, который уйдет на оплату коммунальных услуг», - пояснил депутат Олег Афлатонов.
Также депутаты проголосовали за продление расходных обязательств по обустройству детских игровых, спортивных площадок, расположенных на территории многоквартирных домов (МКД) и индивидуальной жилой застройки, а также обязательств по благоустройству придомовых территорий до 2023 года.
«Программа по благоустройству придомовых территорий - прекрасное подспорье для людей, которые решили навести порядок у своих домов», - отметил депутат Валерий Шептунов.
Кроме того, депутаты продлили расходные обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города до 2023 года.

Пора расставить акценты
Депутаты поддержали проект решения по актуализации Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города. Изменения касаются дополнения требований к памятникам, в частности, соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и терроризму.
Кроме того, в официальных документах обязательно должна быть представлена информация о том, что лицо, чье имя предполагается увековечить, не было причастно к противозаконной деятельности. Это не только экстремисты и террористы, но и нацистские преступники, участники войны против Российской Федерации и Советского Союза, а также деятели искусства, прославлявшие Адольфа Гитлера.
«Нередки случаи, когда нацистских преступников или предателей Родины пытаются выставить как героев-борцов за свободу. Важно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне расставить правильно все акценты. Наше решение позволит избежать трудностей в будущем», – считает депутат Владимир Молоковских.
Помимо этого, проектом предусмотрено подтверждение финансовых источников для выполнения работ и расширение полномочий Общественного совета по топонимике при главе города Перми.

Поддержка для педагогов
Решением депутатов Пермской городской Думы финансовую поддержку получат педагоги-руководители учреждений дополнительного образования. После выхода на пенсию специалисты, имеющие федеральные ведомственные награды и награды Пермского края, будут получать дополнительные выплаты в размере 11,5 тысячи рублей.
«Вопрос поддержки руководителей образовательных учреждений уже решен, решили вопрос с учреждениями дополнительного образования. Я предложила включить в этот перечень еще и работников дошкольных учреждений, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим», – прокомментировала депутат Ирина Горбунова.

Четвертая очередь подождет
Одной из ключевых тем пленарного заседания Пермской городской Думы стало развитие микрорайона Красные Казармы. Депутаты поддержали проект по внесению изменений в Генеральный план города. Необходимо повысить транспортную доступность жилого района и обустроить дорожную инфраструктуру, в частности, улицы Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева и Лесной. Средства на строительство дорог в Красных казармах поступят в рамках федеральной программы Минстроя РФ «Стимул», заявка по данной территории сформулирована краевыми властями.
В настоящее время за содержание и строительство автомобильных дорог отвечает застройщик. Финансовые затраты потребуются только после передачи прав собственности муниципалитету. Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории рекомендовали включить в проект информацию о возможных затратах на содержание дорог и на запуск нового транспортного маршрута в микрорайоне. Специалисты администрации предоставят информацию в течение месяца.
Проект повышения высотности 4 очереди жилого комплекса депутаты направили на доработку. Глава города Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что необходимо урегулировать взаимоотношения с застройщиком.
«Развитие дорожных сетей единодушно поддержали все депутаты. Депутатский корпус в ходе обсуждения на профильном комитете предложил администрации активнее участвовать в федеральных программах по развитию дорожной инфраструктуры. По поводу второго вопроса по микрорайону: необходимо компромиссное решение между застройщиком и властями города по школе. Тогда мы вернемся к этому вопросу», – прокомментировал депутат Алексей Дёмкин.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил: «В микрорайоне Красные казармы запланирована серьезная транспортная инфраструктура. Единственное, что остается решить, - на какие средства эти 5 дорог будут содержаться. Актуальный вопрос, который касается многих жителей микрорайона, – образовательные учреждения. На сегодня он не урегулирован и поэтому снят с повестки. Тем не менее, решать его надо».
Александр ФРОЛОВ © Вечерние ведомости
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