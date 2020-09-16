Этапы большого пути

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Большое, как известно, начинается с малого. Когда­то на вопрос: «Где здесь у вас Интерпол?» коллеги из Управления уголовного розыска УВД Пермской области не без сарказма указывали пальцем: «Вон в том углу».И это чистая правда! 12 августа 1999 года в пермской милиции был образован филиал НЦБ Интерпола. Он был представлен всего одним сотрудником, выходцем из Управления уголовного розыска, в то время лейтенантом милиции Сергеем Колотыгиным. У подразделения не было ни личного состава, ни отдельного кабинета, ни мебели, ни оргтехники. Первое время Сергей Михайлович ютился со своими сослуживцами из отдела по кражам и угонам, где сам до нового назначения и работал.– Мой отец, Михаил Алексеевич Колотыгин, подполковник милиции в отставке, тоже служил в Управлении уголовного розыска областного УВД. 27 лет посвятил органам внутренних дел. В последние годы преподавал на кафедре оперативно­розыскной деятельности в Пермском филиале Московского юридического института. Бабушка, Эмилия Михайловна Колотыгина, с 1944 (ей тогда было 16 лет! – Авт.) по 1984 год работала в милиции. На пенсию вышла старшим инспектором подразделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ в звании майора. В военные годы была инспектором дорожного движения. После выхода на заслуженный отдых принимала участие в деятельности женсовета областного УВД. Ее супруг, мой дедушка Алексей Тимофеевич, служил оперуполномоченным ОББ УМВД по Молотовской области, в 1948 году комиссован по состоянию здоровья, – рассказывает Сергей Колотыгин.О создании на пермской земле филиала крупнейшей международной полицейской организации все слышали, но что это такое и с чем его едят, понимания не было. Молодого представителя милицейской династии вызвал руководитель и предложил стать первопроходцем. При выборе кандидата генерал исходил из квалификации и талантов милиционера. Колотыгин подходил идеально: имел опыт в следствии и «уголовке». Образование, интеллект, смекалка – всё при нем. Не хватало лишь свободного владения иностранным языком, французский знал со словарем. Хотя молодому офицеру и дали два дня на раздумья, ответ мог быть принят только положительный. Так он стал старшим оперуполномоченным группы НЦБ Интерпола ГУВД Пермской области.Началось освоение профессии. Первые материалы, по которым офицер проводил проверки, касались похищенных за рубежом транспортных средств. Машины числились в международном розыске, а у нас находились в собственности у добросовестных приобретателей. Случаи ежедневно выявлялись десятками. Лейтенант штудировал приказы и нормативные документы в поиске ответов на очевидные вопросы. Азы в них излагались довольно четко, а вот конкретных указаний не было. Совместно с областной прокуратурой и ГИБДД в течение месяца была разработана инструкция, в которой был четко прописан алгоритм работы с транспортом, находящимся в розыске за границей и обнаруженным в пользовании у жителей региона. Министерское руководство по достоинству оценило нормотворчество пермских правоохранителей и распространило их инструкцию на другие регионы.Тем временем стали выявляться сети, каналы поставки похищенных машин. Вскрылась преступная схема, по которой действовали мошенники. Махинации касались страховых выплат. В частности, в Германии около 40 граждан отправились в места лишения свободы. В группировку входили также итальянцы, чехи, жители стран­транзитёров – Литвы, Эстонии, Белоруссии. Стоит отметить, что к 2002 году поток таких «темных» машин в Россию снизился в разы, имели место лишь единичные случаи.Еще одним направлением деятельности Интерпола был и остается международный розыск лиц. В далеком 2000 году по каналам Интерпола были задержаны двое скрывавшихся преступников: один из них совершил двойное убийство, другой – крупное мошенничество. В последующие годы число разысканных преступников увеличивалось.До 2002 года Сергей Колотыгин работал в гордом одиночестве. Он остро ощущал нехватку рабочих рук. С момента образования пермского Интерпола он ни разу толком не был в отпуске. Однажды удалось отдохнуть три дня, после чего его отозвали на службу, во второй раз – две недели. И вот, наконец­то, руководство выделило две должности. Вопрос подбора личного состава отдали на откуп единолично Сергею Михайловичу.– Дмитрий Валентинович Фадеев был мне хорошо знаком по службе в управлении уголовного розыска, его вотчина – работа по преступлениям с участием иностранных граждан. С его переводом в Интерпол проблем не возникло, а вот третьего сотрудника искать пришлось дольше, – вспоминает собеседник. – Как­то меня пригласили прочитать лекцию для курсантов­старшекурсников Пермского филиала Нижегородской академии МВД России. Я согласился. Идея была подобрать там из числа выпускников добросовестного будущего офицера со знанием английского языка.Кандидатов было трое, но выбор остановили на Елене Соболевой, отличнице, выпускнице школы с углубленным изучением английского. К слову, отец и брат Соболевой также проходили службу в рядах милиции. Ее уже ждали в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, но ценный кадр, что называется, перехватили.Началось основное развитие службы. Укомплектованной кадрами пермской группе НЦБ Интерпола выделили отдельный кабинет. В условиях скудного финансирования обустроиться помогли ветераны уголовного розыска.– В нашем распоряжении появились компьютеры, правда, имеющие в основном функции печатной машинки, и факс. Хотя некоторые наши коллеги совершенно искренне считали, что мы зарплату получаем в валюте. Естественно, это была «утка», – смеется Елена Соболева. – Для связи с Москвой использовался телетайп, который находился в дежурной части главка.Столица ретранслировала то, что приходило из­за рубежа. Тем не менее, и мы наращивали профессионализм, и материально­техническая база постепенно улучшалась.За время существования службы было немало громких задержаний граждан, объявленных в международный розыск. Нередко в ходе проверки вскрывались незаурядные детали уголовного дела.– Был случай, когда мы 10 лет ждали экстрадиции преступника, который скрывался от правосудия в Израиле, – вспоминает Елена Николаевна. – В Перми ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Судом было заочно принято решение об аресте. Оказалось, что у подозреваемого есть брат­близнец, как две капли воды похожий на нашего фигуранта. По его документам он и покинул территорию Российской Федерации. Находясь за рубежом, незаконным путем получил гражданство.Благодаря кропотливой работе Интерпола его личность была идентифицирована, Израиль выдал России преступника, и он предстал перед судом.В материалах другого резонансного уголовного дела также были замешаны родственные узы. В 1999 году пермяков потрясла весть о жестоком преступлении в Мотовилихе. Двое преступников, отец и сын, совершили нападение на жителей квартиры. Несколько человек были убиты, еще одна жертва, получив пулю, чудом осталась в живых. На месте происшествия было похищено кольцо с бриллиантом стоимостью 25 тысяч долларов и некоторая сумма наличными в рублях.– Отца задержали, а вот сыну удалось скрыться за рубежом. Его объявили в международный розыск, – объясняет Сергей Михайлович. – Спустя годы, в январе 2005­го, его след обнаружили во Франкфурте. После экстрадиции в Россию обвиняемого доставили под конвоем в Пермь, где он предстал перед судом. Его отца, кстати, признали виновным в разбойном нападении, к тому времени он уже отбывал наказание. А вот обвинение в убийстве нескольких человек и одном покушении на убийство предъявили беглецу. Каково же было наше удивление, когда на возобновленном слушании старик всю вину за содеянное, в том числе за отнятые жизни людей, взял на себя. В замешательстве оказалась и сторона обвинения. А вот суд присяжных поверил чистосердечному раскаянию заключенного и оправдал главного фигуранта.В 2008 году Пермский край в числе 39 регионов попал под программу модернизации сети Интерпола. За счет европейской комиссии нашим землякам поставили оргтехнику, и милиционеры получили прямой доступ к базам данных Генерального секретариата Интерпола, что позволило в режиме онлайн проверять лиц, транспорт и документы на предмет нахождения их в международном розыске.За эти годы пройден долгий путь от подразделения, представленного одним сотрудником, на которого были возложены функции по обеспечению международного полицейского взаимодействия, до отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Пермскому краю. Задержаны за рубежом десятки преступников, в том числе фигуранты резонансных уголовных дел. Законным владельцам возвращены автомобили, похищенные на территории иностранных государств, предотвращены попытки вывоза за рубеж предметов, представляющих культурную ценность, идентифицированы лица, прикрывавшиеся поддельными документами.Подполковник полиции Сергей Колотыгин сегодня в отставке. Капитан милиции Дмитрий Фадеев, посвятив 9 лет службе в пермском Интерполе, также вышел на заслуженный отдых. А красавица Елена Соболева, ныне подполковник полиции, руководит отделом НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время региональное подразделение НЦБ Интерпола – это команда квалифицированных полицейских, знающих иностранные языки. Ежегодно сотрудниками обеспечивается международный полицейский обмен более чем с 40 странами.– Конечно, в плане технической оснащенности мы шагнули далеко вперед. Если в начале 2000­х мы получали по 300­400 запросов, то сегодня эта цифра исчисляется тысячами. Да и специфика преступности поменялась: раньше было больше общеуголовных дел, сейчас – экономических, совершённых в сфере информационно­телекоммуникационных технологий. На территории региона проводятся этапы международных полицейских операций. В частности, в этом году в Пермском крае реализован 13­й этап операции «Пангея», проводимой под эгидой Интерпола и направленной на предотвращение и пресечение незаконного оборота незарегистрированных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий, распространяемых на рынке, в том числе посредством сети Интернет. Участниками операции являлись подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю, Росздравнадзора по Пермскому краю, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Пермскому краю, УФСБ России по Пермскому краю, Пермская таможня. За период операции проведено 931 мероприятие, выявлено 37 правонарушений, проведен мониторинг 238 сайтов и учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях, заблокировано три сайта.С каждым днем мир меняется, преступники совершенствуют свои методы, наращивается трансграничный характер преступности. Мы стараемся работать на опережение, к тому же в нашем распоряжении и весь арсенал межведомственного взаимодействия, что позволяет предупреждать и пресекать попытки обвиняемых, подозреваемых скрыться от уголовной ответственности, – резюмирует Елена Соболева.Мария КУЛАКОВА27 сентября 1990 года наша страна присоединилась к крупнейшей международной полицейской организации Интерпол, в состав которой в настоящее время входит 194 государства. 1996 год стал началом активизации участия РФ в деятельности Интерпола. Для обеспечения эффективной работы НЦБ Интерпола МВД России в МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ начинают создаваться территориальные подразделения (филиалы). Первоначально было создано 9 таких филиалов. С 1997 года поэтапно в структурах криминальной милиции образовались отделы, отделения, группы НЦБ Интерпола. Они комплектовались сотрудниками криминальной милиции, имеющими большой опыт оперативно­розыскной, следственной работы, навыки работы на компьютере и знающими иностранные языки. Филиалы становились основным связующим звеном региональных правоохранительных органов с НЦБ Интерпола МВД России, Генеральным секретариатом Интерпола и НЦБ Интерпола зарубежных государств.