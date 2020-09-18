Памятники пермской старины: ремонт не за горами

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В Перми приступили к ремонту двух памятников архитектуры – «Дачи на набережной», также известной как дача пароходчика и мецената Н.В. Мешкова, и дачи бывшего городского головы А.В. Синакевича.Как пишет «Новый компаньон», Пермский центр охраны памятников «начал проведение противоаварийных работ по защите объектов культурного наследия. Эти работы должны включить в себя защиту оконных и дверных проемов, а также устройство ограждения по периметру участка».Согласно сайту городской администрации, «поручение произвести реставрацию этих памятников культуры дал глава Перми Дмитрий Самойлов в прошлом году в ходе выезда в Кировский район. «Дача на набережной» (улица Кировоградская, 178) и «Дача Синакевича» (улица Танцорова, 24) в Кировском районе Перми были переданы в оперативное управление Городскому центру охраны памятников».Иными словами, эти работы должны помочь сохранить объекты в их существующем виде. Все это планируется сделать к 300-летнему юбилею города.Обе дачи являются объектами культурного наследия регионального значения. Обе построены из дерева. А это всегда усложняет задачу. Ведь дерево не так прочно, как камень или кирпич. Со временем от воздействия влаги (вспомните наш уральский климат) оно гниет, и здания становятся небезопасными. Проще ремонтировать их своевременно и не доводить до плачевного состояния.Эти объекты скрыты от взора многих пермяков, не говоря уже о гостях города, так как находятся в правобережной части Перми, а не на территории Ленинского района, где собрано большинство объектов культурного наследия. В свое время богатые и известные граждане Перми любили строить свои загородные дома именно на том берегу Камы, где можно было отдохнуть наедине с уральской природой от городского шума и суеты.Между тем в планах у городских властей не только восстановление вышеназванных памятников. После пяти лет тишины не за горами и реконструкция пострадавшего от пожара еще в апреле 2015 года исторического здания - Дома уездного земства на Пермской, 66. После реставрации здание собираются приспособить под малую сцену для Театра юного зрителя.Напомним, Дом уездного земства был построен в начале 60-х годов позапрошлого века. Вначале здесь размещалось первое в Перми женское училище. Затем здесь стали собираться представители уездного земства от сельских обществ, землевладельцев и предпринимателей. В советское время памятник был передан жилому фонду, а в апреле 2015 года здесь случился сильный пожар, в результате которого объекту был нанесен значительный урон.Само здание состоит из двух этажей: нижний из камня и верхний из дерева. Он-то и пострадал больше всего.Мы уже неоднократно писали, что этому памятнику, который является неотъемлемой частью старого города, необходим срочный и капитальный ремонт. Надеемся, что городские власти сделают все возможное, чтобы здание сохранилось и встретило юбилей краевой столицы в должном виде. По крайней мере, на данный момент реставрационные работы еще не начались.Денис ДУМЛЕР