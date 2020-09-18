Памятники пермской старины: ремонт не за горами
Пермь: общество
В Перми приступили к ремонту двух памятников архитектуры – «Дачи на набережной», также известной как дача пароходчика и мецената Н.В. Мешкова, и дачи бывшего городского головы А.В. Синакевича.
Как пишет «Новый компаньон», Пермский центр охраны памятников «начал проведение противоаварийных работ по защите объектов культурного наследия. Эти работы должны включить в себя защиту оконных и дверных проемов, а также устройство ограждения по периметру участка».
Согласно сайту городской администрации, «поручение произвести реставрацию этих памятников культуры дал глава Перми Дмитрий Самойлов в прошлом году в ходе выезда в Кировский район. «Дача на набережной» (улица Кировоградская, 178) и «Дача Синакевича» (улица Танцорова, 24) в Кировском районе Перми были переданы в оперативное управление Городскому центру охраны памятников».
Иными словами, эти работы должны помочь сохранить объекты в их существующем виде. Все это планируется сделать к 300-летнему юбилею города.
Обе дачи являются объектами культурного наследия регионального значения. Обе построены из дерева. А это всегда усложняет задачу. Ведь дерево не так прочно, как камень или кирпич. Со временем от воздействия влаги (вспомните наш уральский климат) оно гниет, и здания становятся небезопасными. Проще ремонтировать их своевременно и не доводить до плачевного состояния.
Эти объекты скрыты от взора многих пермяков, не говоря уже о гостях города, так как находятся в правобережной части Перми, а не на территории Ленинского района, где собрано большинство объектов культурного наследия. В свое время богатые и известные граждане Перми любили строить свои загородные дома именно на том берегу Камы, где можно было отдохнуть наедине с уральской природой от городского шума и суеты.
Между тем в планах у городских властей не только восстановление вышеназванных памятников. После пяти лет тишины не за горами и реконструкция пострадавшего от пожара еще в апреле 2015 года исторического здания - Дома уездного земства на Пермской, 66. После реставрации здание собираются приспособить под малую сцену для Театра юного зрителя.
Напомним, Дом уездного земства был построен в начале 60-х годов позапрошлого века. Вначале здесь размещалось первое в Перми женское училище. Затем здесь стали собираться представители уездного земства от сельских обществ, землевладельцев и предпринимателей. В советское время памятник был передан жилому фонду, а в апреле 2015 года здесь случился сильный пожар, в результате которого объекту был нанесен значительный урон.
Само здание состоит из двух этажей: нижний из камня и верхний из дерева. Он-то и пострадал больше всего.
Мы уже неоднократно писали, что этому памятнику, который является неотъемлемой частью старого города, необходим срочный и капитальный ремонт. Надеемся, что городские власти сделают все возможное, чтобы здание сохранилось и встретило юбилей краевой столицы в должном виде. По крайней мере, на данный момент реставрационные работы еще не начались.
Денис ДУМЛЕР
Как пишет «Новый компаньон», Пермский центр охраны памятников «начал проведение противоаварийных работ по защите объектов культурного наследия. Эти работы должны включить в себя защиту оконных и дверных проемов, а также устройство ограждения по периметру участка».
Согласно сайту городской администрации, «поручение произвести реставрацию этих памятников культуры дал глава Перми Дмитрий Самойлов в прошлом году в ходе выезда в Кировский район. «Дача на набережной» (улица Кировоградская, 178) и «Дача Синакевича» (улица Танцорова, 24) в Кировском районе Перми были переданы в оперативное управление Городскому центру охраны памятников».
Иными словами, эти работы должны помочь сохранить объекты в их существующем виде. Все это планируется сделать к 300-летнему юбилею города.
Обе дачи являются объектами культурного наследия регионального значения. Обе построены из дерева. А это всегда усложняет задачу. Ведь дерево не так прочно, как камень или кирпич. Со временем от воздействия влаги (вспомните наш уральский климат) оно гниет, и здания становятся небезопасными. Проще ремонтировать их своевременно и не доводить до плачевного состояния.
Эти объекты скрыты от взора многих пермяков, не говоря уже о гостях города, так как находятся в правобережной части Перми, а не на территории Ленинского района, где собрано большинство объектов культурного наследия. В свое время богатые и известные граждане Перми любили строить свои загородные дома именно на том берегу Камы, где можно было отдохнуть наедине с уральской природой от городского шума и суеты.
Между тем в планах у городских властей не только восстановление вышеназванных памятников. После пяти лет тишины не за горами и реконструкция пострадавшего от пожара еще в апреле 2015 года исторического здания - Дома уездного земства на Пермской, 66. После реставрации здание собираются приспособить под малую сцену для Театра юного зрителя.
Напомним, Дом уездного земства был построен в начале 60-х годов позапрошлого века. Вначале здесь размещалось первое в Перми женское училище. Затем здесь стали собираться представители уездного земства от сельских обществ, землевладельцев и предпринимателей. В советское время памятник был передан жилому фонду, а в апреле 2015 года здесь случился сильный пожар, в результате которого объекту был нанесен значительный урон.
Само здание состоит из двух этажей: нижний из камня и верхний из дерева. Он-то и пострадал больше всего.
Мы уже неоднократно писали, что этому памятнику, который является неотъемлемой частью старого города, необходим срочный и капитальный ремонт. Надеемся, что городские власти сделают все возможное, чтобы здание сохранилось и встретило юбилей краевой столицы в должном виде. По крайней мере, на данный момент реставрационные работы еще не начались.
Денис ДУМЛЕР
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