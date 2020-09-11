В Пермском крае продолжается дорожный сезон

На сэкономленные средства нацпроекта отремонтируют еще 13 дорог

14.54 Вторник, 15 сентября 2020
Пермь: общество
В Прикамье будут дополнительно отремонтированы три региональные дороги, семь дорог в Перми и по одной в Кранокамске, Добрянке и Пермском районе.
В ходе реализации в 2020 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Пермский край сэкономил более 280 млн рублей. Это деньги, оставшиеся после проведения в начале года торгов по основным объектам нацпроекта. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина эти средства будут направлены на ремонт дополнительных участков дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации.
Больше всего дорог в рамках экономии будет отремонтировано в Перми. Здесь дополнительно приведут в порядок 7 участков улиц общей протяженностью 4,5 км. Это улицы Пермская, Тихая, Трясолобова, Верхне-Муллинская, Сестрорецкая, Мелитопольская и Малая Ямская.
Улица Пермская (Ленинский район) будет отремонтирована на участке от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда». Протяженность обновленного полотна составит 220 метров. Ремонт будет проводиться комплексно – с обустройством тротуаров, установкой барьерного ограждения и бортового камня. Аукцион на ремонт был объявлен 21 августа. Примерная стоимость контракта составит 10 млн рублей.
Благодаря экономии обновятся две улицы в Свердловском районе – Тихая и Малая Ямская.
Улицу Тихую на участке от ул. Николая Островского до спортивной базы «Летающий лыжник» отремонтируют по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. Он подчеркнул, что подойти к ремонту необходимо комплексно: сделать не только проезжую часть, но и тротуары и парковку, подсыпать проезды к гаражам, расположенным рядом со спорткомплексом. «Удобно должно быть всем – спортсменам, пешеходам, автовладельцам», – добавил Дмитрий Махонин. Торги по ремонту ул. Тихой были объявлены 24 августа. Ориентировочная стоимость контракта составит 30,2 млн рублей.
Малая Ямская будет обновлена на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького. Протяженность нового асфальта составит 200 метров. Торги по ремонту были объявлены 24 августа. Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн рублей.
Будет приведена в порядок и ул. Верхне-Муллинская в Перми. Ее обновят на участке от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района. Новый асфальт уложат на участке в 1,17 км. Торги по этому объекту объявлены 24 августа.
Еще три улицы по нацпроекту обновят в Орджоникидзевском районе – Сестрорецкую, Мелитопольскую и Трясолобова. Ул. Сестрорецкая будет отремонтирована от ул. Евгения Пузырева до ул. Бумажников (протяженность 680 метров), ул. Мелитопольская – от ул. Писарева до ул. Гайвинской (480 метров), ул. Трясолобова – на участке от примыкания к ул. 1-й Палубной до Клуба им. Златогорского. Аукционы на ремонт этих трех улиц также были объявлены 24 августа. Примерная стоимость их ремонта составит суммарно 53,3 млн рублей.
В рамках экономии будут дополнительно отремонтированы три региональные дороги: участок шоссе Космонавтов, участок Восточного обхода и трассы Голдыри – Орда – Октябрьский. Протяженность последнего участка 24,5 км. Здесь обновляют асфальт и убирают пучинистые участки. Подрядчик уже завершил работы на 55%. Срок сдачи дороги по контракту – 30 октября.
Также в перечень объектов экономии входят уже готовые на сегодняшний день объекты – участок Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы) протяженностью 5,5 км и шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку) длиной 1,1 км.
Дополнительные объекты отремонтируют и в других муниципалитетах. В Пермском районе это участок «Пермь – Троица – Сылва» протяженностью 2,6 км, в п. Сылва - ул. Большевистская, ведущая к железнодорожной станции Куликовка. Она будет отремонтирована от отворота на п. Сылва до ул. Мичурина. Здесь заменят асфальт, установят две новые остановки и отремонтируют уже существующие. Контракт с подрядчиком ООО «ДСК «Магистраль» заключен 7 сентября. Стоимость ремонта составит 17 млн рублей.
В Краснокамском городском округе в рамках экономии приведут в порядок часть ул. Шоссейной – от ост. Мясокомбинат до р. Суздалька. Это еще 870 метров нового асфальта. Ранее улица в рамках нацпроекта была отремонтирована от ул. Школьной до ост. Мясокомбинат. Ее подрядчик сдал еще в июне.
В Добрянке дополнительно отремонтируют ул. Советскую. Длина участка – 100 метров. Также в рамках нацпроекта в этом году там обновятся улицы Комсомольская и Трудовая. Протяженность нового асфальта на всех трех объектах составит 1,16 км.
permkrai.ru © Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин избран губернатором Пермского края

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