В 14 муниципалитетов Прикамья поступят автобусы малого класса

По новой транспортной модели они будут обслуживать межмуниципальные рейсы

14.53 Вторник, 15 сентября 2020
Пермь: общество
На прошлой неделе в рамках рабочего визита в Октябрьский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин вручил муниципалитету 3 новых автобуса малого класса на базе Газель NEXT. Транспорт заступит на службу в муниципальном предприятии «Автотранспортник».
«Сегодня передаем в Октябрьский 3 новых автобуса. Кроме того, пополняем автопарки еще нескольких территорий Пермского края. В целом региональное правительство в сентябре передает 42 таких автобуса в 14 территорий. Они будут служить людям и обеспечивать сообщение между населенными пунктами муниципалитетов. Важно, что новый транспорт удобен и для старшего поколения, и для маломобильных людей. Мы продолжим работать над развитием транспортной системы нашего региона и создавать комфортные условия жизни для людей в территориях», – отметил Дмитрий Махонин.
Новые автобусы дизельные и рассчитаны на 22 места (включая 14 сидячих и одно место для маломобильных граждан), оборудованы аппарелями для заезда инвалидной коляски.
«Приятно осознавать, что новые автобусы малого класса, которые к тому же снабжены возможностью перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, поступают в муниципалитеты. В том числе в наш Октябрьский округ, на предприятие «Автотранспортник», которое совсем недавно отметило полувековой юбилей. Хочу поблагодарить за такой подход правительство Пермского края. Пусть эти машины радуют жителей своим комфортом и безопасностью. Легкой дороги нашим трем новым красавицам!» – поблагодарил краевые власти директор МУП «Автотранспортник» Сергей Шерстобитов.
Общая стоимость 42 автобусов составила 93,6 млн рублей. Их поставка в муниципалитеты разбита на 2 этапа: 20 в первой партии, 22 во второй. Первые 20 уже оклеены фирменной красно-белой символикой Пермского края и готовы к передаче. Еще 22 автобуса будут поставлены не позднее 18 сентября, отмечают в краевом минтрансе.
Одновременно с Октябрьским округом автобусы получили еще 5 муниципалитетов: Кунгур и Кунгурский район, а также Ильинский, Чусовской и Нытвенский городские округа. В течение недели остальные автобусы отправятся еще в 8 муниципалитетов: Куединский, Частинский, Еловский районы, а также Очерский, Оханский, Верещагинский, Большесосновский и Гайнский городские округа.
По словам Дмитрия Махонина, закупка автобусов – это часть приоритетного проекта по обновлению общественного транспорта в рамках мероприятий по подготовке городской инфраструктуры к празднованию 300-летия Перми. Также это еще один шаг в обновлении и развитии транспортной системы региона, которую начали трансформировать в этом году.
С 15 июля по новой транспортной модели уже работает Пермь. Все маршруты осуществляют перевозки по регулируемому тарифу, действует единая система тарифов и проездных документов. За 2019-2020 годы здесь закуплено 9 трамваев и 127 новых автобусов. 42 автобуса большого класса были переданы краю летом этого года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – их вручал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Пермский край стал первым регионом, получившим субсидию из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в рамках нацпроекта. Перевозчик ООО «РТ-Лайн» смог приобрести эти 42 автобуса в лизинг со скидкой 60%, компания-лизингодатель («Государственная транспортная лизинговая компания») компенсирует ее за счет субсидии. Все автобусы уже работают на трех городских маршрутах.
27 июля краевой минтранс направил еще одну заявку в федеральное министерство на обновление подвижного состава в 2021 году. Выделенная субсидия при условии одобрения заявки позволит городу и перевозчикам закупить еще 26 трамваев и 36 автобусов.
Транспортная реформа стартовала и на межмуниципальных маршрутах: запланировано обновление подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда, оформление автобусов в едином стиле с пермской символикой. Теперь к подвижному составу межмуниципальных автобусов предъявляются определенные требования: низкопольность, наличие бортового навигационного оборудования, системы видеофиксации, автоинформатора остановочных пунктов, работающих по навигационным данным, наличие переносных валидаторов, системы автоматизированного учета количества пассажиров, вошедших и вышедших из салона, системы отопления и кондиционирования, откидного трапа для заезда инвалидной коляски. Самое главное условие – возраст автобусов не должен превышать 1 год.
permkrai.ru © Вечерние ведомости
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