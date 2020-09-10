Пермяки героев не забывают

14.51 Вторник, 15 сентября 2020
Пермь: общество
Раньше всех пришли представители юнармейского медиа-отряда «Феникс» имени адмирала П. С. Нахимова, почтили память героя также известные пермяки: историк и краевед Владимир Гладышев, журналист Олег Хвацкий.
С каждым годом все больше пермяков навещают последнее пристанище героя. Отрадно видеть, что среди присутствующих много молодежи.
Врагом сражен, упал сей храбрый воин,
Хоть лучшей участи по подвигам достоин,
На поле чести пал,
Отечество свое он грудью защищал.
Эти строки начертаны на саркофаге русского офицера, командира Ширванского пехотного полка, майора Николая Афанасьевича Теплова (1776-1813 гг.). Он прожил всего 37 лет, но за свою недолгую жизнь успел совершить немало подвигов во имя Отечества, которые обессмертили его имя.
Майор Теплов происходил из пензенских дворян. Начинал военную службу в Сибирском драгунском полку, затем был переведен в чине прапорщика в Ширванский полк Сибирской дивизии. Дослужился до звания майора. С началом вторжения Наполеона в Россию участвовал во всех сражениях с неприятелем. Во время боя он получил сильное ранение картечью в правую ногу. За храбрость, проявленную в Бородинском сражении, был представлен к награде - ордену святой Анны II класса. Сохранилось документальное подтверждение подвига майора Н.А.Теплова в Бородинской битве. Командир 4-го корпуса генерал от инфантерии М.А.Милорадович писал в донесении главнокомандующему М.И. Кутузову: «…при штурме на Кургане батареи нашей с отменною храбростью, ободряя своих подчиненных, ударил с полком на штыки на наступающего неприятеля». Да, майор Теплов был в числе тех героев, которые отбили у неприятеля Курганную батарею («Батарею Раевского») и затем 4 часа удерживали ее от атак превосходящих сил противника. Из другого документа известно, что в схватке с Ширванским полком был почти полностью уничтожен элитный 9-й Парижский полк, входивший в состав наполеоновской Молодой гвардии. Героизм Сибирской дивизии переломил ход Бородинской битвы, не допустив разгрома регулярной русской армии. Тем самым была решена судьба не только России, но и всей Европы.
Несмотря на ранение, Н.А.Теплов остался в строю и продолжил службу, храбро сражался при Спас-Кукле, Малоярославце, Красном. Принимал участие и в Заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. Но после контузии под Варшавой больше служить не мог и был отправлен на излечение в Пермь, откуда родом была его жена Феодосья Ивановна Жулибина, дочь титулярного советника Пермской казенной палаты.
У них было двое детей: сын Афанасий и дочь Прасковья. Вполне возможно, что потомки легендарного офицера и сейчас живут среди нас.
К сожалению, от тяжелых последствий контузии герой так и не оправился. Он скончался в октябре 1813 года и был погребен в Егошихинском некрополе.
В 1829 году по проекту пермского архитектора И.И. Свиязева на могиле героя соорудили саркофаг, который на сегодняшний день является единственным памятником героям Отечественной войны 1812 года в Перми.
Само Бородинское сражение было не только одним из самых значимых, но и трагических событий русской истории. Даже Наполеон позднее вспоминал: «Из всех сражений самое страшное было под Москвой». Сражение за Москву началось утром 26 августа по старому стилю (по новому стилю приходится на 8 сентября), длилось целый день и стоило жизни 44 тысячам наших солдат и офицеров, в том числе генералу Багратиону.
Победа в Отечественной войне досталась России весьма и весьма дорогой ценной. Сгорела Москва, был разрушен Смоленск, пострадали деревни и села, через которые шли войска одного из самых грозных и могущественных военных противников России, покорившего к тому времени почти всю Европу. Но Россия выдержала это испытание. 25 декабря 1812 года был опубликован манифест императора Александра I об окончательном разгроме вражеских орд. После этого противник вел войну уже на своей территории.
В дореволюционной России умели воздавать должное подвигу русских воинов – участников Отечественной войны 1812 года. В память о героях в Москве был построен храм Христа Спасителя. В Перми им была посвящена часовня – памятник святого Николая Чудотворца в Театральном сквере. В советское время она была разрушена, и теперь на ее месте стоит хорошо известный пермякам памятник Ленину.
Сейчас много говорят о необходимости помнить и уважать свое прошлое, чтить память о защитниках Отечества. Хотелось бы, чтобы к 300-летию города в Перми появилась улица в честь нашего героя - русского офицера Николая Афанасьевича Теплова, чье имя навсегда вошло в историю нашего Отечества.
Денис ДУМЛЕР
wikipedia.org © Вечерние ведомости
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