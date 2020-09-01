Пермский марафон выявил победителей

Виталий Кокшаров © Вечерние ведомости

События Пермского марафона традиционно растянулись на 2 дня. 5 сентября с самого утра в фойе Театра-Театра началась выдача стартовых пакетов, на площади перед театром открылась зона «ЭКСПО». А завершился праздник спорта награждением победителей на дистанциях для взрослых 6 сентября.В стартовый пакет для участников вошли фирменная футболка, маска с символикой Пермского марафона, подарки от спонсоров, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, чтобы фиксировать результат, а по окончании пройденной дистанции с помощью СМС сообщить каждому участнику его результат. У спортсменов, зарегистрировавшихся на дистанции 21,1 км и 42 км, в наборе были предусмотрены рюкзак, бутылка-шейкер и изотоник. У участников на 10 км и заезда на колясках на 200 м – рюкзак и напульсник-кошелек, у любителей бега, зарегистрированных на 5 км и 3 км – блокнот с ручкой. А в стартовом пакете для детей оказался сладкий подарок.Первыми вышли на старт дети до 8 лет. Для обеспечения безопасности дети выбегали группами с интервалом в 15 минут. Они пробежали дистанцию в 1 км по улице Ленина.В забеге приняли участие 630 ребят. Первым среди мальчиков к финишу пришел Кирилл Новых, среди девочек – Анна Паршакова. Вторые места у Савелия Чучина и Софьи Яшковой. На третьем месте – Николай Поярков и Екатерина Юкова.Тем временем на эспланаде стартовал турнир по силе удара «Пермская сила» среди мужчин и женщин старше 18 лет. Соревнования проводились по правилам Лиги любителей бокса в номинации «сильнейший удар». На участие в соревнованиях заявились порядка 100 человек. По итогам соревнований были определены победители и призеры в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, которые получили дипломы, медали и денежные призы. Организаторами соревнований выступили «Ассоциация силовых видов спорта Пермского края» и Пермская региональная общественная организация «Лига любителей бокса».В течение дня на баскетбольных площадках, установленных в спортивном городке, проходили финалы Кубка Пермского края по баскетболу 3х3. Эту часть спортивной шоу-программы организовала Федерация баскетбола Пермского края. Здесь также были определены победители – в разных возрастных категориях, среди младших, юношеских и взрослых команд.В воскресенье состоялись главные забеги турнира. Для обеспечения безопасности участников старты на разные дистанции были распределены по времени. Первыми в этот день на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанцию 10,5 км – всего 2140 человек. Следом на свою дистанцию в 200 метров отправились участники на инвалидных колясках.В ходе торжественного открытия марафона спортсменов и любителей здорового образа жизни приветствовали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Дмитрий Самойлов. Провел церемонию открытия российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.Дмитрий Махонин отметил, что Пермский марафон стал визитной карточкой региона:– Несмотря на непростые условия, связанные с коронавирусом, мы не могли не провести такой большой спортивный праздник. Участие в нем принимают около 8 тысяч бегунов. География участников впечатляет - 40 регионов России сегодня здесь, в Перми. В этом году увеличилось число участников 10-километровой дистанции. Спорт набирает популярность, поэтому нам нужно развивать марафонское движение, оставаться марафонной столицей страны!– Сегодня в нашем городе замечательный праздник спорта, хорошего настроения, силы духа и воли. Праздник, которого мы ждали целый год. Огромное вам спасибо, дорогие участники и волонтеры. Особая благодарность медицинским работникам, которые продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Благодаря общим усилиям этот праздник спорта состоялся, – отметил Дмитрий Самойлов.Напомним, символом благодарности врачам за их труд в период распространения коронавируса стала наклейка в виде сердца, которую можно было разместить на одежде или стартовом номере и пробежать свою дистанцию.Сразу после церемонии открытия на старт вышли спортсмены, зарегистрировавшиеся на 21,1 км и 42,195 км. Порядка 1370 человек начали покорять свои дистанции на трассе в самом центре Перми.Комментировал грандиозное спортивное событие мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.Абсолютным победителем на марафонской дистанции 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область) с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды, вторым – Алексей Трошкин из Саранска, третьим – Олег Григорьев из Саратова.Среди женщин быстрее всех марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины, ее результат - 2 часа 28 минут 35 секунд. Второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Алексей Мамарин из Краснодарского края, вторым эту дистанцию преодолел Владимир Дьяконов, третьим – его брат-близнец Виталий Дьяконов из Удмуртии. Среди женщин первой к финишу пришла Мария Резниченко из Новосибирска, второй – Александра Жаворонкова из Тольятти, третьей – Екатерина Васильченко из Волгоградской области.Напомним, что в этом году денежные выплаты победителям и призерам зависят от времени преодоления дистанции. Так, приз в 500 тысяч получит Луиза Дмитриева, она уложилась в установленное для женщин время –2 часа 33 минуты. Юрий Чечун стал обладателем 375 тысяч рублей.Самыми массовыми стали забеги на 5 км и 3 км. В них приняли участие порядка 3300 спортсменов и любителей.