По нацпроекту отремонтирован участок дороги Пермь – Усть-Качка
Пермь: общество
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтирован еще один региональный объект – трасса Пермь – Усть-Качка с 20 по 25 км, от аэропорта «Пермь» до с. Култаево. Протяженность участка составляет 5,6 км.
Дорога связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого «гостевого маршрута». По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка».
Подрядчиком на объекте выступило ООО «АртИнвестГрупп». Стоимость работ составила 72 млн рублей. Эта же компания ремонтировала участок дороги Пермь – Березники от остановки «Пальники» до п. Лунный, который был сдан еще в конце июля.
Изначально на ремонтируемом участке дороги были колеи, которые необходимо было устранить. Из-за большой загрузки трассы (в среднем 18 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях) глубина колеи местами превышала 3 см.
Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, устранил ямочность и колейность, обустроил съезды с твердым покрытием, установил отсутствующие дорожные знаки и уложил асфальтобетон по новому ГОСТу – ЩМА-16. Эта смесь отличается от предыдущих составов по ряду физико-химических показателей. Самое главное ее преимущество – устойчивость к образованию колеи.
По аналогичному стандарту асфальт уложен еще на нескольких региональных объектах. Например, на участке Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы), на шоссе Космонавтов (участки от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, а также от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта «Большое Савино») и на трассе Пермь – Березники (участок от ост. «Пальники» до п. Лунный).
Как отмечают в краевом министерстве транспорта, первые итоги по качеству дорожного покрытия по новому ГОСТу можно будет подвести через три года.
Приемочная комиссия, состоящая из представителей краевого минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края и Общественной палаты, проверила полноту и качество оформления исполнительной производственно-технической документации, а также итоги лабораторных проб. Замечаний у специалистов к проведенным работам не возникло.
Участок дороги Пермь–Усть-Качка стал пятым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД.
Всего в 2020 году по нацпроекту приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 14 объектов. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.
Во время визита в Пермь полпреда президента в ПФО Игоря Комарова врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил ключевой результат реализации нацпроекта в регионе. Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%.
Дорога связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого «гостевого маршрута». По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка».
Подрядчиком на объекте выступило ООО «АртИнвестГрупп». Стоимость работ составила 72 млн рублей. Эта же компания ремонтировала участок дороги Пермь – Березники от остановки «Пальники» до п. Лунный, который был сдан еще в конце июля.
Изначально на ремонтируемом участке дороги были колеи, которые необходимо было устранить. Из-за большой загрузки трассы (в среднем 18 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях) глубина колеи местами превышала 3 см.
Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, устранил ямочность и колейность, обустроил съезды с твердым покрытием, установил отсутствующие дорожные знаки и уложил асфальтобетон по новому ГОСТу – ЩМА-16. Эта смесь отличается от предыдущих составов по ряду физико-химических показателей. Самое главное ее преимущество – устойчивость к образованию колеи.
По аналогичному стандарту асфальт уложен еще на нескольких региональных объектах. Например, на участке Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы), на шоссе Космонавтов (участки от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, а также от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта «Большое Савино») и на трассе Пермь – Березники (участок от ост. «Пальники» до п. Лунный).
Как отмечают в краевом министерстве транспорта, первые итоги по качеству дорожного покрытия по новому ГОСТу можно будет подвести через три года.
Приемочная комиссия, состоящая из представителей краевого минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края и Общественной палаты, проверила полноту и качество оформления исполнительной производственно-технической документации, а также итоги лабораторных проб. Замечаний у специалистов к проведенным работам не возникло.
Участок дороги Пермь–Усть-Качка стал пятым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД.
Всего в 2020 году по нацпроекту приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 14 объектов. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.
Во время визита в Пермь полпреда президента в ПФО Игоря Комарова врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил ключевой результат реализации нацпроекта в регионе. Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%.
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