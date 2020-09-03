По нацпроекту отремонтирован участок дороги Пермь – Усть-Качка

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтирован еще один региональный объект – трасса Пермь – Усть-Качка с 20 по 25 км, от аэропорта «Пермь» до с. Култаево. Протяженность участка составляет 5,6 км.Дорога связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого «гостевого маршрута». По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка».Подрядчиком на объекте выступило ООО «АртИнвестГрупп». Стоимость работ составила 72 млн рублей. Эта же компания ремонтировала участок дороги Пермь – Березники от остановки «Пальники» до п. Лунный, который был сдан еще в конце июля.Изначально на ремонтируемом участке дороги были колеи, которые необходимо было устранить. Из-за большой загрузки трассы (в среднем 18 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях) глубина колеи местами превышала 3 см.Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, устранил ямочность и колейность, обустроил съезды с твердым покрытием, установил отсутствующие дорожные знаки и уложил асфальтобетон по новому ГОСТу – ЩМА-16. Эта смесь отличается от предыдущих составов по ряду физико-химических показателей. Самое главное ее преимущество – устойчивость к образованию колеи.По аналогичному стандарту асфальт уложен еще на нескольких региональных объектах. Например, на участке Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы), на шоссе Космонавтов (участки от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, а также от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта «Большое Савино») и на трассе Пермь – Березники (участок от ост. «Пальники» до п. Лунный).Как отмечают в краевом министерстве транспорта, первые итоги по качеству дорожного покрытия по новому ГОСТу можно будет подвести через три года.Приемочная комиссия, состоящая из представителей краевого минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края и Общественной палаты, проверила полноту и качество оформления исполнительной производственно-технической документации, а также итоги лабораторных проб. Замечаний у специалистов к проведенным работам не возникло.Участок дороги Пермь–Усть-Качка стал пятым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД.Всего в 2020 году по нацпроекту приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 14 объектов. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.Во время визита в Пермь полпреда президента в ПФО Игоря Комарова врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил ключевой результат реализации нацпроекта в регионе. Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%.